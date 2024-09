Malia Obama fait une rare apparition sur le tapis rouge en Vivienne Westwood

Malia Obama s’est rendue au 50e Festival du Cinéma Américain de Deauville pour promouvoir son premier film en tant que réalisatrice, le court métrage « The Heart ».

L’ancienne première fille était vêtue d’une tenue signée Vivienne Westwood alors qu’elle marchait sur le tapis rouge de la cérémonie d’ouverture du festival organisée à Deauville, en France, vendredi.

Elle portait une tenue à carreaux, composée d’un haut corset rouge, blanc et gris à épaules dénudées et d’une jupe haute-basse bleue et blanche.

Obama a associé son look street style à des bottes en cuir qui lui arrivent aux genoux. Elle a lâché ses cheveux bruns.

« C’est cool », a déclaré la jeune femme de 26 ans à propos de sa tenue, selon une vidéo posté par Pop Base« Je ne connais pas grand-chose à la mode, mais je suis heureuse de la porter. »

Elle a également qualifié Westwood de « reine » du design chic.

La fille de l’ancien président Barack Obama et de Michelle Obama s’est également extasiée sur son apparition sur le tapis rouge, déclarant aux journalistes : « Je suis tellement excitée.

« Je n’ai jamais rien fait de tel, alors [I’m] « J’étais un peu terrifiée mais surtout excitée. »

Plus tôt cette année, le projet de Malia a fait ses débuts au Festival du film de Sundance à Park City, dans l’Utah.

Elle a fait ses débuts sur le tapis rouge, vêtue d’un manteau gris sur un haut boutonné à rayures, d’un pantalon noir, d’une fine écharpe grise enroulée autour du cou et de bottes bordeaux.

Le court métrage de cet ancien élève de Harvard raconte l’histoire d’un homme qui pleure la perte de sa mère alors qu’il exécute sa dernière requête.

« Le film parle d’objets perdus et de personnes seules, de pardon et de regret », a-t-elle déclaré. a déclaré dans une vidéo « Meet the Artist »« Mais je pense aussi qu’il est difficile de découvrir où la tendresse et la proximité peuvent exister dans ces choses. »

La fille aînée de l’ancien président Barack Obama et de Michelle Obama a fait ses débuts sur le tapis rouge du Festival du film de Sundance plus tôt cette année. AFP via Getty Images

Malia a ajouté qu’elle espère que le film aidera les spectateurs à « se sentir un peu moins seuls, ou du moins leur rappellera de ne pas oublier les gens qui le sont ».

La réalisatrice débutante a également choisi de supprimer son célèbre nom de famille du générique du film, utilisant uniquement Malia Ann.

La décision de Malia d’abandonner son nom de famille dans ses activités professionnelles a suscité de nombreuses critiques, même si elle a reçu le soutien de la co-animatrice de « View », Whoopi Goldberg.