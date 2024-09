Malia Obama fait une rare apparition sur le tapis rouge en France

Malia Obama a fait son retour sur le tapis rouge avec style.

Ancien président des États-Unis Barack Obama et Première Dame Michelle Obama‘s fille aînée a fait sa deuxième grande apparition publique le 6 septembre au Festival du cinéma américain de Deauville 2024 à Deauville, en France.

Le jeune homme de 26 ans, qui porte le nom de scène Malia Anna foulé le tapis rouge pour la cérémonie d’ouverture de l’événement et a assisté à une projection de son court métrage Le coeurson premier film en tant que réalisatrice, pour lequel elle a reçu le Young Spirit Award.

Malia portait un haut corset à carreaux noirs, gris, blancs et rouges à épaules dénudées et une jupe asymétrique à carreaux bleus et blancs, tous deux d’un créateur décédé Vivienne Westwoodcollection automne 2024. Elle a associé le look à des bottes noires jusqu’aux genoux.

« Vivienne Westwood, reine », a déclaré la réalisatrice en herbe au magazine français Paris Match dans une rare interview face caméra sur le tapis rouge. « C’est cool. Je ne m’y connais pas beaucoup en mode, mais je suis heureuse de le porter. »