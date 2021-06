La romance de MALIA White et Wes Walton s’est épanouie pour la première fois lors de la deuxième saison de Under Deck Mediterranean.

Le public était investi dans le triangle amoureux du couple avec son collègue matelot Adam Glick.

Malia White depuis le pont inférieur[/caption]

Qui est Malia White de Under Deck Mediterranean ?

Membre d’équipage Malia Blanc est apparue pour la première fois sur Under Deck Mediterranean au cours de la saison deux, où elle a commencé comme matelot de pont et a progressé dans le matelot de pont principal.

Elle s’est éloignée de la série et est revenue dans la saison cinq en tant que Bosun, un poste qu’elle occupera au cours de la saison à venir.

White revient cette saison « alimentée d’ambition et d’expérience alors qu’elle continue de gravir les échelons vers son objectif ultime – devenir un capitaine de super yacht », son profil sur Bravo dit.

« Cette saison, Malia assumera encore plus de responsabilités et de pression alors qu’elle dirige une nouvelle équipe de pont et affrète des invités à travers des excursions aventureuses et pleines de nature. »

Malia et Wes de Under Deck Mediterranean sont-ils toujours ensemble ?

Dans la deuxième saison de Under Deck Mediterranean, la première saison de Malia White dans la série, elle sortait avec Wes Walton, qui a gagné son cœur contre son coéquipier Adam Glick,

Wes a finalement gagné le cœur de Malia cette saison-là, et les deux étaient intéressés à explorer une relation au moment où ils ont débarqué du Sirocco à la fin de la saison 2.

Ils sont même sortis ensemble pendant un certain temps après la fin de la saison de location avant de finalement l’arrêter.

Malia est ensuite sortie avec Tom Checketts.

Malia White en vedette sur les saisons deux et cinq de Under Deck Mediterranean[/caption]

En septembre 2020, elle a laissé entendre qu’elle s’était séparée de Tom, alléguant qu’il l’avait trompée.

La star de télé-réalité a partagé un Instagram post qui disait: « Bravo à toutes les femmes dans la trentaine, célibataires, concentrées sur leur carrière et qui donnent zéro f ** k! »

Dans une story Instagram, elle a également partagé un Beyoncé et Jay Z meme qui disait: « La première fois qu’il te trompe contre quand tu en as assez. »

Tom et Malia ont commencé à sortir ensemble avant qu’elle ne retourne au Bravo show pour la saison cinq, mais les téléspectateurs ont vu Tom lui rendre visite au milieu de la saison alors qu’il rejoignait ensuite le yacht en tant que chef.

Malia White et Tom Checketts[/caption]

Il a remplacé le chef Hindrigo « Kiko » Lorran.

Malia a depuis supprimé toutes les photos de Tom de son compte sur les réseaux sociaux.





Que se passera-t-il dans Below Deck: Mediterranean saison 6?

Bravo a taquiné que l’équipage de Under Deck Med connaîtra « une crise grave » avant la première charte qui sera « d’abord une franchise choquante ».

Ils ont également déclaré que les yachts Lady Michelle seraient confrontés à un mariage, à une urgence médicale et à une tempête majeure au cours d’une seule saison de location.

Nous verrons également l’une des plus grandes explosions du capitaine Sandy, que les fans pourraient être surpris de voir dirigées contre Malia.