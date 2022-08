Mali : « L’Afghanistan de l’Afrique » voit la France retirer ses troupes et les groupes terroristes se déchaîner

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

On l’appelle l’Afghanistan de l’Afrique, une terre où les militants liés à la fois à Al-Qaïda et aux djihadistes de l’EI se multiplient, récoltant la terreur, la mort, le déplacement et le désespoir. Nommé le hotspot mondial du terrorisme, un tiers de tous les décès liés au terrorisme en 2021 ont versé du sang sur les plaines poussiéreuses de ce pays.

Quelque 2 700 personnes ont été tuées au Mali, en Afrique de l’Ouest, au cours des six premiers mois de cette année, en hausse de 40 % par rapport à l’année dernière. Alors que le chaos s’intensifie dans cette région connue sous le nom de Sahel, cette semaine, la dernière force unilatérale de maintien de la paix occidentale a été retirée – ou a-t-elle été repoussée. La junte militaire malienne laisse maintenant le groupe de mercenaires russes Wagner se déchaîner, avec un catalogue sans cesse croissant d’atteintes aux droits humains contre le peuple malien.

« Le Mali est-il l’Afghanistan de l’Afrique ? Jasmine Opperman, consultante en sécurité spécialisée dans l’extrémisme et la violence politique, a discuté avec Fox News Digital. “En regardant son histoire, en regardant la complexité des forces motrices, en regardant l’implication des acteurs internationaux aggravant la situation sécuritaire et agissant comme un mécanisme déclencheur de l’extrémisme, je pense que nous pouvons certainement conclure que sur la base des similitudes, le Mali peut être considéré comme l’Afghanistan de l’Afrique.”

L’ancienne puissance colonisatrice, la France, a retiré cette semaine le dernier de ses 5 100 soldats de maintien de la paix, les insultes d’un régime malien ingrat résonnant à ses oreilles, affirmant que le président français Macron devrait “abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que personne ne peut aime le Mali mieux que les Maliens », a déclaré le porte-parole, le colonel Abdoulaye Maiga, à la télévision locale.

Le Mali s’est tourné vers la Russie pour obtenir de l’aide, permettant à Wagner PMC ou à une société militaire privée de Moscou de faire son sale boulot : “La violence contre les civils au Mali a considérablement augmenté depuis l’arrivée du groupe Wagner en décembre 2021”, a déclaré Catrina Doxsee, directrice associée et chercheuse associée de le Transnational Threats Project du Center for Strategic and International Studies, a déclaré à Fox News Digital.

Doxsee a ajouté: “La junte militaire au Mali, qui a pris le pouvoir grâce à un coup d’État en 2021, a donné la priorité à son propre pouvoir et à sa propre préservation au-dessus de la stabilité ou du bien-être des civils, et elle considère probablement la présence du groupe Wagner principalement comme un outil pour ‘ à l’épreuve des coups d’État. Étant donné que la Russie et ses SMP affiliées se soucient peu des violations des droits de l’homme, elles sont des partenaires attrayants pour un régime illibéral comme la junte malienne. »

Les Russes sont loin d’être discrets. Alors que les dernières troupes françaises quittaient l’aéroport nord de Gao cette semaine, deux avions-cargos ont atterri et des équipes militaires russes auraient ouvertement déchargé des armes.

Le Mali est considéré comme la mission la plus dangereuse au monde pour sa force de maintien de la paix de l’ONU forte de 12 000 hommes. “Depuis son déploiement en 2013, plus de 250 Casques bleus ont perdu la vie, dont 159 dans des incidents hostiles, y compris des attaques à l’EEI”, a déclaré le porte-parole de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation (MINUSMA) des Nations Unies à Fox News depuis Bamako, au Mali.

L’Etat islamique et al-Qaïda attaquent sans relâche les troupes de l’ONU à la fois en patrouille et à leur caserne. “La plus grande menace reste les attaques par des engins explosifs improvisés (EEI) et des mines contre nos convois et patrouilles pour protéger les civils, en particulier dans le nord et le centre du pays”, a déclaré le porte-parole. “Les camps de la mission sont également devenus la cible de groupes armés terroristes utilisant des tirs directs et indirects contre l’ONU”

Les soi-disant équipes de neutralisation des explosifs et munitions de la MINUSMA recherchent et désactivent les EEI, mais la collecte de renseignements est peut-être entravée dans ce domaine profondément sournois par une charte des Nations Unies qui interdit le travail de renseignement clandestin.

Dans un rapport de 2017 sur le maintien de la paix au Mali, Researchgate, un groupe de recherche scientifique, a noté ce qu’il a qualifié de choc des cultures entre les pays fournissant leurs troupes à l’ONU : « Marier les capacités occidentales et africaines s’est avéré difficile en raison de procédures incohérentes , les systèmes, les niveaux d’expérience ainsi que les mécanismes de compte rendu. En outre, le partage d’informations à partir des bases de données classifiées de l’OTAN s’est avéré difficile », indique le rapport.

Le gouvernement malien ne facilite pas la tâche de l’ONU pour les aider. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a accusé le régime d’avoir “torpillé à maintes reprises” les efforts de Berlin.

Cette semaine, l’Allemagne a suspendu la plupart de ses opérations au Mali, après que le gouvernement a refusé les droits de survol des avions allemands de l’ONU. Ces derniers jours, l’Égypte a suspendu sa participation au Mali après la mort de sept de ses soldats, et le régime local détient toujours 49 soldats ivoiriens de l’ONU qui ont été arrêtés lors de leur arrivée à Bamako il y a un mois.

De manière inquiétante, la semaine dernière, Martin Ewi, de l’Institut d’études de sécurité, a informé le Conseil de sécurité de l’ONU que les combattants de l’État islamique fuyant la Syrie “trouvaient refuge sur le continent” et que l’Afrique pourrait être “l’avenir du califat”.

Opperman craint que les États-Unis, comme en Afghanistan, ne se laissent entraîner : “Nous avons une situation au Mali où les superpuissances ont été aspirées ou se retirent, nous l’avons vu maintenant avec la France se retirer, avec la Russie qui s’en mêle, et qui sait comment Les États-Unis répondront à cela. “