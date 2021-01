Deux soldats français ont été tués par un engin explosif improvisé (EEI) samedi au Mali, quelques jours à peine après la mort de trois autres personnes de la même manière.

Les deux soldats participaient à une mission de renseignement à Ménaka, dans le nord-est du Mali, lorsque leur véhicule a été touché par un engin piégé. Un troisième soldat a été blessé mais est stable, le président Emmanuel Macron dit dans un communiqué.

Macron a déclaré qu’il « partage le chagrin de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la gratitude et de la solidarité de la Nation ».

« Le président de la République réaffirme la détermination de la France dans sa lutte contre le terrorisme », a ajouté le communiqué.

La mort du caporal Loic Risser et du sergent Yvonne Huynh porte à cinq le nombre de soldats français qui ont perdu la vie au Mali la semaine dernière.

Trois soldats sont morts de la même façon le 28 décembre à Hombori, dans le sud-est du Mali.

La France a 5 100 soldats déployés dans la région du Sahel dans le cadre de son opération Barkhane contre les groupes extrémistes. Depuis son lancement en 2014, 50 soldats français ont perdu la vie.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a rendu hommage aux deux soldats tombés au combat.

« L’Europe dans son ensemble s’incline devant le sacrifice de ces jeunes tués loin de chez eux et qui, en protégeant la paix et la stabilité au Sahel, renforcent également notre sécurité en Europe », a-t-il écrit sur Twitter.