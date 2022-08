“Malheureux d’être toujours malchanceux”, déclare Satwik Rankireddy déçu après la défaite en demi-finale du championnat du monde

Il est « irritant » d’être tout le temps malchanceux et peut-être qu’ils auraient besoin d’une « intervention divine » pour gagner ces matchs cruciaux, a déclaré un Satwiksairaj Rankireddy frustré après que lui et Chirag Shetty aient perdu de peu les demi-finales du double masculin des Championnats du monde à Tokyo le Vendredi.

Satwik et son partenaire Shetty ont signé avec une médaille de bronze historique après avoir perdu 22-20 18-21 16-21 contre les médaillés de bronze olympiques Aaron Chia et Soh Wooi Yik de Malaisie en demi-finale ici.

Le match à indice d’octane élevé a vu certains des tirs toucher les accords nets et les points contre les Indiens, qui ont également dû se précipiter hors du terrain plus d’une fois pour changer leurs raquettes après que les cordes se soient cassées à mi-chemin pendant les rallyes dans des étapes cruciales.

“C’est dommage d’être toujours malchanceux tout le temps dans des étapes cruciales. Il y avait trop de cordes et d’accords nets chanceux dans des moments cruciaux, ce qui est vraiment irritant », a déclaré Satwik après la défaite en demi-finale.

“A 17-15, le cordage de la raquette de Chirag était sorti, donc c’est toujours des situations malchanceuses pour nous. Peut-être devrions-nous faire beaucoup plus de puja et prier Dieu. C’était une défaite difficile. »

Il s’agissait de la sixième défaite consécutive contre la paire numéro 6 mondiale pour Satwik et Chirag, qui avaient perdu contre la même combinaison lors de la finale de l’équipe mixte CWG au début du mois.

« Nous sommes un peu déçus. C’était assez proche et cela aurait pu aller dans les deux sens, mais je suppose que quelques points ici et là et la chance n’était pas non plus de notre côté. Tout à leur honneur, ils ont joué un match solide », a déclaré Chirag.

Samedi, Chirag avait l’air un peu décalé avec son service et sa défense, tandis que les Malaisiens se sont révélés un peu plus rapides et plus subtils dans leur jeu par coups dans un match qui s’est déroulé sur le fil.

“C’était un bon match. Nous avons joué à 95%, peut-être aurions-nous pu leur mettre plus de pression lors du deuxième match, peut-être que notre attitude a montré que nous étions détendus et qu’ils ont retrouvé leur rythme. Nous aurions pu saisir ces situations », a déclaré Satwik.

“C’est toujours une journée fraîche quand vous jouez contre eux. Ils étaient aussi un peu nerveux et quand nous avons commencé, nous sentions que c’était notre jour aujourd’hui, mais nous aurions dû contrôler les choses dans la seconde.

«Ils sont assez expérimentés dans les quatre premiers coups et nous aurions pu rester plus calmes, nous sommes un peu nerveux dans les quatre premiers, alors bravo à eux, ils ont mieux contrôlé leurs nerfs. J’espère qu’ils joueront un bon match demain. Malgré la défaite, ce fut un spectacle honorable de Satwik et Chirag, qui ont émergé comme la première paire indienne à remporter une médaille en double masculin lors de la pièce maîtresse.

Cela a également permis à l’Inde de continuer à revenir avec une médaille des Championnats du monde depuis 2011, l’année où le pays a remporté sa première médaille en double avec la paire féminine de Jwala Gutta et Ashwini Ponnappa décrochant une médaille de bronze.

« Nous sommes juste là-haut. Nous voulions obtenir une médaille et nous sommes heureux d’avoir gagné une médaille, mais nous voulions aller plus loin dans le tournoi, mais néanmoins il y a aussi des chances à l’avenir, alors j’ai hâte », a conclu Chirag.

Satwik et Chirag ont été tout simplement sensationnels cette saison puisqu’ils ont remporté l’India Open Super 500 en janvier, façonné la victoire monumentale de l’Inde à la Thomas Cup et ont également décroché la première médaille d’or du pays en double masculin aux Jeux du Commonwealth.

