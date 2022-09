La montée en flèche de la star tchétchène dans le classement a peut-être atteint son premier barrage routier à l’UFC 279

Khamzat Chimeav était sur le point de remporter la plus grande victoire de sa carrière à l’UFC 279 à Las Vegas le week-end dernier, mais son poids manquant à la veille de son concours avec Nate Diaz l’a vu destitué de l’événement principal, qualifié de ” recrue effrayée “, et a attiré la colère considérable du président de l’UFC, Dana White.

Le combattant d’origine tchétchène a finalement réalisé une autre performance dominante dans un combat de remplacement à court préavis, améliorant son record invaincu à 12-0, mais l’écart par rapport au scénario de l’UFC pourrait bien laisser Chimaev avec du travail à faire pour retrouver son élan – et la confiance de l’UFC en lui.

Que s’est-il passé exactement?

L’UFC et Dana White avaient préparé le terrain pour que Khamzat Chimaev triomphe lors de ses débuts à l’événement principal à la carte, avec le vétéran de la promotion Nate Diaz dans le rôle de l’agneau sacrificiel en sortant par la porte de sortie alors qu’il cherche de nouveaux pâturages.

Chimaev était un favori écrasant avant le combat avec Diaz de Stockton et devait faucher son plus grand adversaire nommé sur ce qui était sans aucun doute la plus grande plate-forme du Suédois d’origine tchétchène à ce jour.

Ce ne devait pas être le cas.

Chimaev est arrivé lourd sur la balance par un mammouth de 7,5 livres à la veille du combat, tout en s’assurant que sa confrontation avec Diaz serait abandonnée et a incité l’UFC à se précipiter pour sauver l’événement à la onzième heure.

Chimaev, 28 ans, a expliqué par la suite que les médecins l’avaient informé d’arrêter sa réduction de poids à 4 heures du matin, heure locale, White disant plus tard aux médias que Chimaev avait commencé à afficher des problèmes de santé alors qu’il tentait de réduire la limite de poids welter.

Chimaev, cependant, soutient qu’il aurait fait le poids contracté s’il n’avait pas reçu l’ordre de s’arrêter par les médecins.