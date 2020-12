Lundi, des manifestants pro-Trump manifestent devant le Capitole du Michigan à Lansing. | Elaine Cromie / Getty Images

Des précautions de sécurité supplémentaires ont illustré comment Trump radicalise ses partisans.

Les électeurs présidentiels du Michigan se sont réunis lundi à la capitale de l’État à Lansing et ont officiellement voté 16 voix pour Joe Biden au milieu des préoccupations de violence – et dans un climat surchauffé créé par la volonté du président Donald Trump d’attiser le ressentiment alors qu’il continue de refuser de concéder une élection, il est clairement perdu.

Biden a officiellement remporté le Michigan pic.twitter.com/IcKWxbbjIm – Aaron Rupar (@atrupar) 14 décembre 2020

Le vote, qui a eu lieu juste avant 15 heures, heure de l’Est, s’est déroulé dans une salle du Sénat fermée au public lundi en raison d’une «menace crédible de violence». La police stationnée dans le bâtiment a empêché les partisans de Trump d’entrer dans la zone où le vote du collège électoral a eu lieu.

«Les électeurs sont déjà là, ils ont été enregistrés.» La police de l’État du Michigan bloque l’accès au Capitole, empêchant les électeurs du GOP de pénétrer à l’intérieur #Michigan #Le collège électoral #ElectoralCollegeVote pic.twitter.com/GzTK5gGCJ1 – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 14 décembre 2020

Il y avait de bonnes raisons pour les précautions supplémentaires. Quelques heures à peine avant le vote, un législateur de l’État républicain, Gary Eisen, a participé à une émission de radio locale et a suggéré qu’il était au moins au courant d’un complot violent visant à perturber la procédure.

«Il va y avoir de la violence. Il va y avoir des manifestations. Et ils m’ont demandé si j’allais aider aujourd’hui. … Et comment pourrais-je pas? a déclaré Eisen, dans des commentaires qui ont rapidement poussé les dirigeants républicains à le retirer de ses affectations au comité.

Les remarques d’Eisen étaient extrêmes, mais elles reflètent l’humeur des partisans de Trump qui ont acheté les mensonges que lui et sa campagne ont poussés à propos du vol de l’élection. Et cette colère n’était pas seulement affichée dans le Michigan – en Arizona, par exemple, les électeurs de Biden se sont réunis lundi dans un lieu non divulgué pour des raisons de sécurité.

Les électeurs de l’Arizona se réunissent dans un endroit sûr et non divulgué pour voter les 11 voix de l’État pour Biden. AZ Sec. of State Hobbs: «… il est manifestement anti-américain et inacceptable que l’événement d’aujourd’hui soit autre chose qu’une tradition honorée…» pic.twitter.com/O9bXQRySFF – Le recomptage (@therecount) 14 décembre 2020

Heureusement, les complots visant à perturber les votes du collège électoral par la violence ou autrement ne se sont pas concrétisés. Mais Trump a fait tout ce qui était en son pouvoir dans l’espoir de ternir ce qui était traditionnellement une cérémonie nationale pacifique pour mettre officiellement fin à une élection présidentielle.

Trump encourage ouvertement les troubles sans raison valable

Les réunions du collège électoral de lundi ont eu lieu quelques heures après que Trump ait publié un fil Twitter affirmant à tort que si des États swing comme le Michigan et l’Arizona procédaient aux votes du collège électoral, ils commettraient «un crime sévèrement punissable».

Trump a conclu son fil en s’exclamant: «LES VOTES NE PEUVENT PAS ÊTRE CERTIFIÉS. CETTE ÉLECTION EST PROTESTÉE! »

Les États Swing qui ont trouvé une FRAUDE ÉLECTORALE massive, qui est tous, NE PEUVENT PAS LÉGALEMENT CERTIFIER ces votes comme complets et corrects sans commettre un crime sévèrement punissable. Tout le monde sait que les morts, les mineurs, les immigrés clandestins, les fausses signatures, les prisonniers, … – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 décembre 2020

Bien sûr, le lundi est le jour où les États, en vertu de la loi, doivent permettre à leurs électeurs de voter – le crime serait de les empêcher de le faire. Et la campagne Trump et ses avocats n’ont apporté aucune preuve de fraude significative (car aucune preuve de ce type n’existe) qui remettrait l’élection en question, incitant même les juges nommés par Trump à se prononcer contre ses efforts pour annuler les résultats des élections.

Mais ce manque de preuves ne semble pas déranger les ardents partisans de Trump, dont certains sont venus au bord d’appeler ouvertement à la violence contre les ennemis de Trump lors des événements pro-Trump qui se sont déroulés ce week-end à Washington, DC. Le fondateur de Oath Keepers, Stewart Rhodes, par exemple, a fait valoir que le moment était venu de prendre les armes pour obtenir un deuxième mandat pour Trump afin d’éviter une «guerre beaucoup plus sanglante» plus tard.

« Vous pouvez être appelé en tant que milice pour soutenir et défendre la Constitution … s’il ne le fait pas maintenant pendant qu’il est commandant en chef, nous devrons le faire nous-mêmes plus tard dans une situation beaucoup plus désespérée, beaucoup plus sanglante. guerre. Allons-y maintenant pendant qu’il est encore commandant en chef » pic.twitter.com/9jwFuJAere – Aaron Rupar (@atrupar) 12 décembre 2020

Les affrontements de rue qui ont eu lieu à la suite de ces rassemblements pro-Trump ont abouti à ce que quatre personnes aient été poignardées. Mais au lieu d’essayer de baisser la température, Trump dimanche matin a non seulement continué à sonder un prétendu complot démocrate visant à « voler les élections », mais est allé jusqu’à suggérer, absurdement, que les républicains qui l’ont soutenu à travers étaient dedans.

Les RINOS qui dirigent l’appareil de vote de l’État nous ont causé ce problème de permettre aux démocrates de tricher de manière si flagrante dans leur tentative de voler les élections, que nous avons remportées à une écrasante majorité. Comment osent-ils permettre à ce vote par correspondance massif et ridicule de se produire … – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 décembre 2020

Les conséquences potentielles de ce genre de rhétorique incendiaire du président ont déjà été vues par les responsables de l’État du Michigan. En octobre, des membres armés de la milice de droite ont été arrêtés pour avoir prétendument comploté pour kidnapper une cible fréquente des abus de Trump, la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer. Un des hommes a publié une vidéo de lui-même portant un chapeau Trump sur les réseaux sociaux peu de temps avant que l’intrigue ne soit interrompue.

Comme on pouvait s’y attendre, cependant, Trump a répondu à ces arrestations non pas en atténuant la rhétorique, mais en attaquant davantage Whitmer lors des nombreuses visites qu’il a effectuées au Michigan au cours des dernières semaines de la campagne.

Trump dit « enfermez-les tous » alors que ses fans ordonnent « enfermez-la! » chants à l’encontre du gouverneur du Michigan Gretchen Whitmer, victime d’un complot d’enlèvement / d’assassinat récemment mis en place par des partisans de Trump pic.twitter.com/8a41Ca07FX – Aaron Rupar (@atrupar) 17 octobre 2020

Ces efforts n’ont pas suffi à empêcher Biden de porter le Michigan par plus de 150000 voix.

Malgré sa perte décisive, Trump ces derniers jours a appelé à plusieurs reprises les responsables et les juges républicains à avoir le « SAGESSE ET COURAGE » pour l’aider « RENVERSER«La victoire de Biden. Ces efforts n’ont pas suffi à convaincre ces responsables d’arrêter le vote du Collège électoral dans les États clés, mais ils semblent avoir été plus que suffisants pour radicaliser davantage un segment de ses partisans, y compris ceux qui ont menacé les électeurs et ceux qui sont prêts à rejoindre. Trump dans son combat condamné.

Lundi, par exemple, Stephen Miller – qui travaille à la fois à la Maison Blanche et conseille la campagne Trump – a déclaré Renard et amis qu ‘«une liste d’électeurs alternatifs dans les États contestés va voter et nous allons envoyer ces résultats au Congrès.»

Stephen Miller sur Fox & Friends dit qu’un groupe d’électeurs «alternatif» vote également aujourd’hui: « Au moment où nous parlons, une liste alternative d’électeurs dans les États contestés va voter et nous allons envoyer ces résultats au Congrès. »pic.twitter.com/5kIkfsbOFw – Travis Akers (@travisakers) 14 décembre 2020

À l’instar des autres efforts de Trump pour annuler sa perte, le gambit des «électeurs suppléants» est voué à l’échec – ils n’ont aucun statut juridique et ne peuvent en fait voter. Mais des efforts de ce type réussissent à saper la confiance dans la victoire de Biden, qu’un récent sondage Quinnipiac a indiqué que seulement 60% des électeurs inscrits considèrent comme légitime.