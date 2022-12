Malgré une éventuelle récession, les Canadiens veulent changer d’emploi : sondage

Malgré l’incertitude économique et les taux d’inflation élevés, un sondage récemment publié par une société de conseil en affaires, Robert Half, suggère que jusqu’à la moitié des Canadiens envisagent de changer d’emploi au cours de l’année à venir.

Selon l’enquête semestrielle de Robert Half sur l’optimisme au travail, 50 % des 1 100 professionnels inclus dans l’enquête ont déclaré être actuellement à la recherche d’un nouvel emploi ou avoir l’intention de chercher un nouveau poste en 2023. Cela représente une augmentation de 31 % par rapport à à il y a six mois.

En ce qui concerne les personnes les plus susceptibles de changer d’emploi, l’enquête a suggéré que plus de la moitié des travailleurs de la génération Z et de la génération Y prévoyaient de trouver autre chose. L’industrie la plus susceptible d’être touchée, selon la recherche, est le secteur de la technologie, 57 % des professionnels déclarant qu’ils chercheraient.

Robert Half a déclaré que 61% des employés ayant deux à quatre ans d’expérience dans la même entreprise et 55% des parents qui travaillent ont répondu qu’ils prévoyaient de changer d’emploi l’année prochaine.

«De nombreux travailleurs canadiens continuent d’avoir confiance dans le marché du travail malgré les nouvelles de licenciements et un ralentissement de l’embauche», a déclaré David King, directeur général principal de Robert Half, dans un communiqué de presse mercredi.

La principale raison et la principale motivation des Canadiens à la recherche de nouveaux emplois était l’argent, ce qui suggère que l’incertitude économique et l’inflation sont exactement la raison pour laquelle les travailleurs cherchent ailleurs

Selon l’enquête, 62 % des répondants ont déclaré qu’ils souhaitaient changer d’emploi afin d’obtenir un salaire plus élevé, tandis que 39 % ont déclaré qu’ils souhaitaient de meilleurs avantages et avantages dans leur nouvel emploi.

Une meilleure promotion et de meilleures opportunités ont été la raison pour laquelle 30 % ont quitté leur emploi actuel, et 27 % souhaitent plus de flexibilité pour décider quand et où ils travaillent.

Les principales causes de perte d’intérêt pour un poste chez les demandeurs d’emploi étaient les responsabilités professionnelles peu claires ou déraisonnables (55 %), la mauvaise communication de la part du responsable du recrutement (46 %) et le fait de ne pas être aligné sur la culture ou les valeurs de l’entreprise (35 %). pour cent).

« Bien que nous ne sachions pas ce que l’avenir nous réserve alors que le marché du travail continue d’évoluer, donner la priorité au bien-être, à l’engagement et à la reconnaissance des employés sera toujours essentiel pour attirer et retenir des talents précieux », a ajouté King.

L’enquête indique que l’intérêt pour le travail contractuel a augmenté, 29 % des professionnels survivants envisageant de quitter leur emploi pour poursuivre un travail contractuel à temps plein. Un professionnel sur 10 a déclaré qu’il retournerait chez son ancien employeur si un salaire égal ou supérieur à son revenu actuel lui était proposé.

Robert Half dit avoir interrogé plus de 1 100 travailleurs âgés de 18 ans ou plus dans les domaines de la finance, de la technologie, du marketing et de la création, du juridique, de l’administration et du support client, des ressources humaines et d’autres entreprises. Les répondants ont été interrogés en ligne entre le 17 octobre et le 7 novembre.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.