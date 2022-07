Malgré une défaite difficile, Bev Priestman est encouragée par la direction que prennent les soccereuses canadiennes

Bev Priestman avait parfaitement le droit de se lancer dans une diatribe passionnée après la défaite de l’équipe féminine canadienne lors de la finale du championnat CONCACAF W lundi à Monterrey, au Mexique.

Les États-Unis ont pris une mince avance de 1-0 à l’Estadio BBVA grâce à un but d’Alex Morgan à la 78e minute, un but qui était le sous-produit d’une décision de pénalité douteuse quelques instants plus tôt lorsque l’arrière canadienne Allysha Chapman a été jugée avoir trébuché. Rose Lavelle par derrière à l’intérieur de la surface de réparation.

Le joueur américain est tombé beaucoup trop facilement, et bien que les rediffusions aient montré qu’il n’y avait pratiquement aucun contact, la cabine de l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’est pas intervenue et l’appel a été maintenu. Pourtant, l’entraîneur du Canada a tout pris dans la foulée et a été gracieux dans la défaite, reconnaissant que les États-Unis étaient la meilleure équipe de la soirée.

“Je pense que c’était une pénalité douce. Mais ces choses arrivent. Une pénalité est une pénalité, et c’est une décision qui a été prise”, a déclaré Priestman aux journalistes après le match.

Elle a ajouté plus tard : « Je ne prends pas [anything] loin des États-Unis, ils nous l’ont apporté, et tout le mérite leur revient.”

Pour se venger de leur défaite face au Canada en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier, les États-Unis ont été couronnées reines de la CONCACAF et se sont également qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le Canada devra maintenant affronter la Jamaïque, troisième équipe de ce tournoi, lors d’une éliminatoire en septembre 2023 pour déterminer qui remportera l’autre place olympique offerte dans la région de la CONCACAF.

REGARDER | Les États-Unis battent le Canada pour s’assurer une place olympique :

Les pertes aux États-Unis piquent toujours

Les défaites contre les États-Unis piquent toujours. Avant la victoire du Canada à Tokyo, c’est à peu près tout ce qu’il savait face aux Américains, car les Reds n’avaient pas vaincu leurs voisins en 37 matchs consécutifs, une séquence qui remontait à leur précédente victoire le 11 mars 2001.

Malgré la défaite de lundi, il y avait encore beaucoup de points positifs du Canada à ce tournoi de la CONCACAF.

Pour commencer, la gardienne Kailen Sheridan a dissipé tout doute quant à savoir si elle était prête à prendre la relève de Stéphanie Labbé. Pendant six ans, Sheridan a été la doublure de Labbé, incapable de renverser le vétéran en tant que partant du Canada. Lorsque Labbé a pris sa retraite plus tôt cette année, Sheridan est redevenue la n ° 1 et elle a démarré en courant en affichant quatre blanchissages et en remportant le prix Golden Glove en tant que meilleure gardienne du championnat CONCACAF W.

Bien qu’elle soit sortie perdante lundi, il s’agissait de la meilleure performance de Sheridan au Mexique, réalisant un certain nombre d’arrêts fabuleux pour empêcher les Américaines de dominer la majeure partie du match avec leur attaque déferlante. Il n’est pas exagéré de suggérer que les dégâts auraient pu être bien pires pour le Canada sans les efforts héroïques de Sheridan dans la nuit.

“Beaucoup de gens parlent de Stéphanie Labbé dans le [Tokyo] Olympiques, et comment c’est de grosses chaussures à remplir. Kailen a montré qu’elle était prête… J’ai trouvé qu’elle était fantastique. [She] a montré son leadership, a montré son approche calme et recueillie avec et sans le ballon”, a déclaré Priestman.

Tout aussi impressionnante pour le Canada était Vanessa Gilles. C’est incroyable de penser qu’elle n’a fait que six apparitions pour l’équipe nationale avant les Jeux olympiques de l’an dernier. Mais Priestman a fait un geste audacieux en l’échangeant dans la formation de départ à Tokyo aux dépens de la plus expérimentée Shelina Zadorsky.

Cette décision a rapporté d’énormes dividendes. Gilles a forgé un partenariat avec Kadeisha Buchanan qui est depuis devenu l’un des meilleurs duos défensifs centraux du jeu international, et elle a disputé 20 des 28 matchs du Canada depuis 2021. La native d’Ottawa a fait un tour de force au Mexique dans un Canadien ligne arrière qui a enregistré quatre blanchissages et n’a concédé qu’une seule fois en cinq matchs.

La Canadienne Vanessa Gilles (14 ans) est réconfortée par Jordyn Huitema après la défaite de lundi soir. (Fernando Llano/Associated Press)

Gilles met son corps en jeu

Contre les États-Unis, Gilles a régulièrement mis son corps en jeu en effectuant un certain nombre de tacles, d’interceptions et de dégagements importants qui ont stoppé net les Américains alors qu’ils avançaient en attaque.

“Quel guerrier absolu”, s’est enthousiasmé Priestman. “Les meilleurs joueurs jouent dans de grands matchs comme celui-ci et font face aux menaces, et je pensais que Vanessa était exceptionnelle.”

À l’autre bout du terrain, l’attaque du Canada s’est épanouie et a bénéficié d’une variété de sources de buts, plutôt que de simplement s’appuyer sur Christine Sinclair pour fournir l’étincelle offensive. Huit joueurs différents ont marqué les 12 buts de l’équipe, le milieu de terrain Julia Grosso marquant trois fois pour remporter le Gold Boot (sur un bris d’égalité) en tant que meilleure buteuse de la compétition.

Janine Beckie a non seulement marqué son 35e but pour le Canada, mais elle a été la créatrice la plus efficace de son équipe avec son jeu dynamique et dangereux sur l’aile droite, et a récolté trois passes, un sommet du tournoi.

L’arrière Jayde Riviere, 21 ans, a connu sa meilleure série de matchs pour le Canada au Mexique, apportant son soutien à l’attaque avec ses bombardements sur les flancs, tandis que Jessie Fleming a marqué trois fois pour solidifier son statut de l’un des meilleurs milieux de terrain de l’ensemble. Région CONCACAF.

Tout cela donne à Priestman beaucoup de travail alors que le Canada passe les 12 prochains mois à se préparer pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 qui sera co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

“La chose la plus importante pour nous est que nous continuons à avancer”, a déclaré Priestman. “Je suis incroyablement fier d’eux, et c’est la motivation maintenant… [to] faire ce que nous voulons faire, c’est-à-dire conquérir la Coupe du monde. C’est notre premier obstacle, et j’espère que nous sortirons d’une grande Coupe du monde et ensuite nous arriverons à Paris.”