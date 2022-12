Malgré une augmentation des prélèvements de 4,997 %, Princeton estime une diminution de la facture fiscale de 12 % – Shaw Local

Alors que la prochaine ordonnance sur les prélèvements fiscaux de Princeton comprendra une augmentation des prélèvements de 4,997 % par rapport à l’année précédente, la ville estime une diminution de la facture fiscale de 12,48 % pour le propriétaire moyen.

Cette diminution n’affectera que la partie de la facture de taxes d’un propriétaire qui revient à la ville et n’indique pas nécessairement une diminution globale de la facture de taxes.

Cette diminution sera rendue possible grâce à l’augmentation de près de 20 % de la valeur imposable ou EAV du comté de Bureau. Ce changement affecte le plus grand pot de fonds imposables dans le comté et conduira à un montant plus élevé de fonds alloués à la ville.

“Le comté a déclaré que c’était probablement l’un des plus élevés qu’ils aient vus”, a déclaré la directrice municipale Theresa Wittenauer. “Cela signifie que nous avons un montant plus important pour retirer les fonds, donc c’est bien de notre côté.”

Wittenauer a également ajouté que tous les comtés ne connaissent pas une forte augmentation de l’EAV, car de nombreux comtés tels que Cook ont ​​en fait connu une diminution.

“Cela signifie simplement que nous déménageons et que les choses s’améliorent”, a déclaré Wittenauer.

L’augmentation de prélèvement proposée à 4,997 % maintient également la ville sous le seuil de 5 % qui nécessiterait une audience de vérité fiscale.

Une grande partie de l’estimation des prélèvements prévue sera affectée au financement des pensions de la police et des pompiers de la ville. La ville estime une augmentation de 29 714 $ à la pension des pompiers et une augmentation de 16 713 $ à la pension de la police.

Ces dépenses représentent plus de 82 % des allocations de redevances prévues de la ville.

“Ces articles sont en fait financés au montant entièrement recommandé cette année”, a déclaré Wittenauer. “L’année dernière, nous n’avons pas pu le faire. Cette année, ce sera au montant entièrement recommandé.

Alors que les allocations de l’année dernière étaient inférieures au montant recommandé, Wittenauer a ajouté que la ville était toujours bien au-dessus du pourcentage de financement moyen pour les municipalités.

“Cela montre simplement que les choses vont dans la bonne direction”, a déclaré Wittenauer. “Gardez à l’esprit qu’une partie de notre dette diminuera également cette année. Cela nous donnera encore plus d’amorti sur certains de nos projets.

Le prélèvement en question prendrait effet le 1er mai et durerait jusqu’au 30 avril 2024.

La réunion de lundi a envoyé cette ordonnance à une deuxième lecture qui aura probablement lieu lors de la prochaine réunion du conseil municipal prévue à 19 heures le lundi 19 décembre à l’hôtel de ville, situé au 2 Main St. à Princeton.