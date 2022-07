Malgré un revers de blessure, le détenteur du record Karsten Warholm est prêt à défendre son titre

Le détenteur du record du monde Karsten Warholm est confiant de dépasser ses rivaux alors qu’il cherche à défendre son titre du 400 mètres haies aux championnats du monde malgré une déchirure aux ischio-jambiers le mois dernier.

Le Norvégien de 26 ans a eu la mainmise sur l’événement après un blockbuster en 2021 au cours duquel il a battu à deux reprises le record du monde et remporté l’or olympique dans l’une des plus grandes courses de tous les temps.

Mais la blessure subie lors de la rencontre de la Rabat Diamond League en juin, sa première sortie de la saison, l’a empêché de se préparer avec son intensité habituelle pour les mondiaux, qui débutent vendredi à Eugene, Oregon. cette chose et vous ne savez pas comment chaque jour se déroulera », a-t-il déclaré aux journalistes à Puma House. “C’est juste un désastre personnel pour moi quand c’est arrivé.”

Bien que Warholm n’ait pas terminé une course en 10 mois, il n’a rien perdu de sa fanfaronnade après avoir travaillé pour reproduire les pressions de la compétition dans son entraînement. , la confiance n’est pas mon problème », a déclaré le champion olympique.

“Ça va être difficile dans le sens où je ne sais pas ce que je peux apporter à la table.” Mais je sais avec certitude que tout l’entraînement jusqu’à la blessure a été très, très bon.”

Il fait face à un sérieux défi de la part de la Brésilienne Alison dos Santos, qui a décroché le bronze à Tokyo et réalisé le meilleur temps cette année (46.80) lors de la rencontre de la Ligue de diamant de Stockholm. L’Américain Rai Benjamin a également faim de la plus haute marche du podium, après s’être contenté de l’argent aux Jeux olympiques et à Doha, et bénéficiera d’une foule locale pour l’encourager.

“Le niveau est très bon en ce moment”, a déclaré Warholm. « Probablement l’une des meilleures époques de l’événement. Ils font des temps vraiment rapides maintenant mais en même temps je pense que j’ai fait des temps rapides – dans le passé, du moins. » Mais si la compétition l’a secoué, il l’a à peine montré mercredi. Il ne semblait pas gêné en marchant et a été vu en train de jouer à des jeux vidéo.

“Assez sûr de dire que maintenant nous y allons, nous y allons à 100%. Il n’y a rien de tel que d’entrer dans un championnat et de se sentir bien », a-t-il déclaré. Les championnats du monde se déroulent du 15 au 24 juillet à Eugene, en Oregon.

