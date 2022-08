Malgré un été chaud, l’inflation brûlante refroidit les bénéfices des camions de crème glacée

L’été a été torride dans une grande partie du Canada, mais ce n’est pas un réconfort pour les exploitants de camions de crème glacée comme Meedo Falou, qui affirme que l’inflation et les coûts élevés du carburant font fondre ses profits.

Par un jeudi matin étouffant, le propriétaire de Rainbow Ice Cream à Coquitlam, en Colombie-Britannique, examine une feuille de calcul informatique et parle aux conducteurs de leurs itinéraires.

Certaines saveurs sont rares et Falou se concentre sur l’efficacité pour sa flotte de 10 camions.

Le problème n’est pas seulement le prix élevé de l’essence, a déclaré Falou.

“La maintenance a augmenté. Les pièces de camions ont augmenté. Les pièces mécaniques ont augmenté”, a-t-il déclaré dans une interview.

« La crème glacée a augmenté de plus de 60 %. Nous avons dû augmenter le prix d’un dollar. Nous ne pouvions pas faire plus, à cause des consommateurs. Nous voulons juste qu’ils puissent se payer de la crème glacée.

Steve Christensen, directeur exécutif de la North American Ice Cream Association, a déclaré que les fournisseurs sont confrontés à une série de défis.

“Les prix du gaz sont en hausse”, a déclaré Christensen, parlant du Missouri. “Donc, beaucoup de tout – cônes, gobelets, différentes choses – tout ce qui doit être livré par camion a également augmenté de prix.”

De nombreux défis

Les prix de la crème glacée augmentent généralement de trois à cinq pour cent par an, a déclaré Christensen. Mais il a dit que cette année, les prix ont augmenté de 10 à 15 %, même si cela pourrait ne pas concerner l’ensemble du menu.

Falou a déclaré qu’il avait essayé de contrôler les prix.

“Vous ne faites pas dans cette affaire un profit sur une seule pièce”, a-t-il déclaré. “Vous réalisez aussi des bénéfices sur les volumes. Je veux [people] pouvoir se permettre d’acheter de la crème glacée au camion de crème glacée. Je ne veux pas donner cette mauvaise image que le camion de glaces est si cher, vous savez.”

Falou espère “gagner juste un peu” sans avoir à puiser dans ses économies comme il l’a fait durant les deux dernières années de la pandémie.

Ce fut une année difficile, a déclaré Falou, qui ferme Rainbow Ice Cream de fin septembre à avril chaque année.

“Nous avons été touchés par le mauvais temps au printemps. C’était le temps le plus humide de juin. Cela affecte donc énormément nos ventes. Et le bénéfice est certainement bien inférieur à celui des années précédentes.”

Comme tout le reste, le prix de la crème glacée a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide que la normale cette année. (Nina Westervelt/Bloomberg)

Il n’y a pas que la météo locale. Les événements climatiques mondiaux affectent également le secteur de la crème glacée, a déclaré Christensen.

Par exemple, Madagascar fournit environ 70 % de la vanille mondiale, et lorsqu’il y a une tempête ou une courte saison de floraison, cela affecte le marché mondial.

“Ce qui, encore une fois, affecte la crème glacée”, a-t-il déclaré.

La malédiction des “cuisines fantômes”

Christensen a déclaré que les vendeurs de camions de crème glacée à l’ancienne doivent également faire face à de nouveaux défis, tels que les applications de livraison et les rivaux dans les soi-disant «cuisines fantômes» qui n’ont pas de vitrine mais vendent de la crème glacée en ligne.

“Le surcoût [for a ghost kitchen] est très bon marché. Ils utilisent les médias sociaux pour promouvoir leur glace, ils la vendent en ligne et les gens viennent la chercher à la cuisine ou à un autre endroit. »

Falou a commencé à conduire un camion de crème glacée dans les années 1990, qu’il a qualifiées de “jours dorés” de l’entreprise. Il a dit qu’il gagnait beaucoup plus d’argent à l’époque.

Pour surmonter les obstacles des applications, de la météo, des prix de l’essence et de l’inflation, Falou a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait un retour des événements d’entreprise et autres réservations programmées, qui ont été réduites pendant la pandémie mais qui reviennent maintenant.

« Nous avons souffert », dit-il en secouant la tête. “Nous comptons beaucoup sur les événements d’entreprise, les fêtes d’anniversaire, les défilés et les mariages et tout ça. Alors cette année, ils commencent à revenir. Certains d’entre eux, pas tous. Alors j’espère que l’année prochaine, nous les aurons tous retour.”

Mais il est révolu le temps où un camion de crème glacée pouvait générer des affaires simplement en conduisant et en jouant un air joyeux, a déclaré Christensen.

Les camions “doivent se bousculer” maintenant

“Les propriétaires de camions de crème glacée doivent rechercher des opportunités de restauration, des événements de camions de restauration, se rendre dans les immeubles de bureaux et les hôpitaux et dire:” Hé, nous pouvons organiser un événement d’entreprise pour vous “, a-t-il déclaré.

“Ils ont besoin de bousculer maintenant un peu plus qu’ils ne l’ont probablement jamais fait auparavant.”

Christensen a rappelé sa première exposition au secteur de la crème glacée, écoutant enfant le jingle traditionnel du camion dans son pays d’origine, l’Australie.

“Et le petit Steve Christensen va chercher de l’argent dans la commode de maman et sort et achète le cône avec un Flake dedans”, a-t-il dit en riant.

“J’aimerais penser que les gens aiment toujours ces expériences. Donc, le processus de soutien à votre fourgon de crème glacée local, je pense, est très important, car il garde ces souvenirs vivants pour les enfants de nos jours.”