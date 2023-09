Malgré un bogey tardif, Neha Tripathi termine avec une avance d’un coup dans la 12e étape du WPGT

Bien que Neha Tripathi ait laissé tomber un bogey tardif au 17e trou, elle a réussi à prendre une avance d’un coup au premier tour de la 12e étape du Women’s Pro Golf Tour organisé au Golden Greens Golf Club.

Meha avait réussi à mettre fin à sa sécheresse de titre qui a duré plus de quatre ans et demi lorsqu’elle a remporté la 10e étape du WPGT cette saison où elle a obtenu un brevet de 4 sous 68.

Derrière Neha d’un coup se trouvaient Gaurika Bishnoi et Anisha Agarwalla, qui ont tiré 69 chacune, tandis que Riya Yadav, qui a réussi un aigle et un trou d’un coup en l’espace de quatre trous, et Ridhima Dilawari ont tiré 2 sous 70 chacun. Asmitha Sathish a été l’autre joueuse à tirer sous la normale à 1 sous 71 à la sixième place.

Tvesa Malik, qui a eu un bogey et un triple bogey aux premier et deuxième trous, a marqué 3 sur 75 et était T-13.

Neha a commencé fort avec des birdies au deuxième et le quatrième a ajouté un troisième birdie au neuvième et a tourné à 3 sous. Elle a décroché un aigle sur le 11e Par-3 pour passer 5 sous. Une série de pars au cours des cinq trous suivants a été suivie par son seul bogey le 17.

Anisha a eu un premier neuf régulier avec un birdie et aucun bogey. Elle a laissé tomber un double bogey le 10 mais a récupéré avec un aigle le 11. Un bogey au 12e a été suivi de trois pars et de trois birdies dans les trois derniers trous pour un tour en montagnes russes sur les neuf derniers trous.

Gaurika a réussi trois birdies de chaque côté du parcours des Golden Greens, mais a également laissé tomber des tirs aux premier, 10e et 11e.

Riya Yadav a connu une ronde mémorable avec un bogey dans les quatre premiers trous suivi d’un aigle sur le cinquième Par-5. Trois trous plus tard, elle a réussi un trou d’un coup au huitième Par-3 et elle l’a suivi avec un birdie au neuvième pour effectuer le virage à 4 sous 32. Sur le neuf arrière, elle a eu un double bogey au 13. et un bogey le 14 mais clôturé par un birdie le 18.

