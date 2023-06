Malgré un accord de quatre ans, Hyderabad n’est pas sur le calendrier provisoire de Formule E pour 2024

Hyderabad ne trouve aucune mention dans le calendrier provisoire de la Formule E pour la saison prochaine après avoir accueilli sa course inaugurale plus tôt cette année.

La Formule E et les promoteurs locaux de la course d’Hyderabad – le gouvernement de Telangana et Ace Nxt Gen – avaient convenu d’un accord de quatre ans et envisageaient un long avenir pour la course électrique en Inde.

Bien qu’il soit encore tôt et que le calendrier définitif devra être approuvé par le tout-puissant Conseil mondial du sport automobile de la FIA en octobre, Hyderabad ne trouvant pas sa place au calendrier provisoire de la saison 10 fait sourciller.

Le co-fondateur de la Formule E, Alberto Longo, a déclaré à PTI que des discussions étaient en cours pour s’assurer que la course faisait partie du calendrier final.

« Pour le moment, ce n’est pas (une partie du calendrier) même si cela a été un énorme succès, mais les choses sont en suspens. Il y a des discussions que nous avons. Nous y travaillons. Nous voulons vraiment revenir en arrière mais il y a du travail que nous devons finaliser », a-t-il déclaré.

Les responsables d’Ace Nxt Gen n’étaient pas disponibles pour un commentaire.

Un nombre important de fans s’étaient déplacés pour la course inaugurale en février mais les préparatifs laissaient beaucoup à désirer.

Des travaux dans et autour du circuit ont été effectués jusqu’à la 11e heure et de nombreux pilotes se sont plaints du manque de salles de repos un jour avant la course. Les fans se sont présentés mais n’ont même pas reçu de base comme de l’eau malgré le fait qu’ils ont payé une fortune pour leurs billets.

La course sur piste s’est déroulée sans encombre avec le vétéran français Jean Eric Vergne qui a franchi le drapeau à damiers en première position. Il s’agissait du premier événement de grande envergure à se tenir dans le pays après que la Formule 1 ait quitté les côtes indiennes en 2013.

Le Cap, qui a également accueilli sa première course en février, ne fait pas non plus partie du calendrier provisoire.

Jakarta, qui a organisé sa course inaugurale en 2022, trouve une mention tandis que le championnat se déroulera au Japon pour la première fois lorsque Tokyo accueillera une manche en mars 2024.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)