Malgré tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés en 2023, la Grande-Bretagne reste le plus grand pays du monde

APRÈS une année au cours de laquelle nous avons eu trois premiers ministres, quatre chanceliers de l’Échiquier et un nouveau monarque pour la première fois en 70 ans, vous espérez peut-être un peu de paix, de calme et de stabilité en 2023.

Aucune chance – 2023 sera l’année de la vie dangereuse.

La défunte reine est irremplaçable, mais le discours du roi Charles était parfait pour une nation en difficulté Crédit : Getty – Piscine

William et Catherine – et leurs enfants outrageusement adorables, George, Charlotte et Louis Crédit : Getty

Le Premier ministre Rishi Sunak ne cherche qu’à être son propre homme Crédit : PA

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont infligé des actes d’automutilation catastrophiques à la Russie et à la Chine.

Mais les échecs spectaculaires du fou Vlad et du tordu Xi Jinping les rendent plus dangereux que jamais en 2023.

L’invasion meurtrière de l’Ukraine a fait de la Russie un État voyou.

La poursuite effrénée de Xi Jinping du zéro Covid a échoué de manière désastreuse, et cet hiver verra des millions de Chinois mourir à cause de l’incompétence apocalyptique de leur chef.

Alors que son armée de violeurs et d’assassins au dixième rang est mise en déroute par des Ukrainiens utilisant la technologie occidentale, l’utilisation impensable d’armes nucléaires pourrait être la dernière chance de victoire de Poutine.

Et une invasion de Taïwan – avec toutes ses implications dévastatrices pour l’économie mondiale – pourrait n’être que la tactique de distraction dont Xi Jinping a besoin pour détourner l’attention des charniers de Covid morts en Chine.

Et si l’horrible perspective des armes nucléaires russes et de la peste en Chine ne suffisait pas, le prince Harry a sorti un livre.

Comme le disait Paul Weller : “Arrêtez de rêver de la vie tranquille, c’est celle que nous ne connaîtrons jamais.”

Alors que 2023 commence, le danger réel et actuel pour la planète Terre est une suite mortelle de la pandémie de coronavirus.

Dans une tentative imprudente d’apaiser son peuple fatigué du confinement, Xi Jinping a ouvert les frontières de la Chine tout comme Covid laisse se déchirer comme jamais auparavant.

En Chine, les hôpitaux, pompes funèbres et crématoriums sont déjà débordés.

On estime que 248 millions de Chinois ont été infectés au cours des 20 premiers jours de décembre après que Pékin est passé d’un extrême fou – tenter d’éliminer Covid avec des mesures de verrouillage draconiennes – à un autre, levant brusquement toutes les restrictions.

Et comme nous l’avons appris, ce que fait la Chine a des implications pour la planète.

Apartheid industriel

Il y a eu deux vols de Pékin à Milan cette semaine, où environ 50% des passagers ont été testés positifs pour Covid, incitant l’Italie à introduire des tests pour les touristes chinois – une politique vouée à l’échec car l’Union européenne hésite à introduire des restrictions de voyage uniformes.

La Chine criblée de Covid infligera-t-elle une nouvelle variante de Covid-19 évitant les vaccins au monde ? Nous le saurons en 2023.

L’année commence en Grande-Bretagne avec ce vieux châtaignier “l’hiver du mécontentement” dont on parle.

Mais la pandémie actuelle de grèves – où des actions revendicatives, en cours ou envisagées, impliquent des infirmières, des ambulanciers, des cheminots, des travailleurs de la route, des gardes-frontières, des chauffeurs de bus, des enseignants, des examinateurs de conduite et des médecins généralistes – semble différente de la culture du « tout le monde dehors » des années soixante-dix.

Ce n’est pas un hiver de mécontentement. C’est une grève générale en tout sauf en nom.

Les raisons de ces grèves sont complexes, allant de l’épuisement total et des difficultés réelles – le moral des travailleurs de première ligne du NHS n’a jamais été aussi bas, les infirmières et les jeunes médecins quittant la profession en masse – aux patrons syndicaux politiquement motivés qui veulent que les conservateurs sortent.

Il existe une sympathie publique pour certains des grévistes, en particulier les infirmières que nous nous sommes tenues sur le pas de notre porte pour applaudir lors de ces étranges nuits d’été.

Mais il y a aussi la prise de conscience que, depuis la pandémie, notre nation est devenue travailleuse.

Pourquoi tous les fonctionnaires du pays ne consacrent-ils pas une semaine complète de travail au bureau ?

Pour beaucoup, le travail à domicile s’est transformé de manière transparente en évitant ce trajet inconfortable, en se prélassant dans des jim-jams et en étant payé pour quelques réunions Zoom sans enthousiasme.

Depuis Covid, il y a un véritable apartheid industriel dans le pays – parce que certaines personnes NE PEUVENT PAS travailler à domicile.

Le couronnement du roi Charles III aura lieu le samedi 6 mai, la première cérémonie de couronnement depuis qu’Elizabeth II a été couronnée reine en 1953.

Le roi Charles III sera, comme sa défunte mère avant lui, un symbole d’unité nationale qui se place au-dessus de la petite politique.

D’ici là, le résultat de la prochaine élection générale, prévue au plus tard le 23 janvier 2025, aura été décidé.

Parce que d’ici là, nous saurons si le Premier ministre Rishi Sunak dirige ce pays – ou non.

Au moment où le printemps sera dans l’air et que la couronne sera sur la caboche royale du roi, nous saurons si ce gouvernement contrôle les grèves ou si les conservateurs de Sunak sont au pouvoir mais pas au pouvoir.

Et tous les sondages crient que, effrayant pour Sunak, on ne craint plus un gouvernement travailliste.

Conservateurs assommés

Parce que Sir Keir Starmer n’est pas Jeremy Corbyn.

En effet, Starmer fait tout son possible pour montrer qu’il aime ce pays, désireux d’être vu avec un drapeau de l’Union en arrière-plan, obligeant les camarades à gazouiller à contrecœur God Save The King lors de la dernière conférence travailliste.

La plus grande réussite de Starmer est d’avoir rendu imaginable un gouvernement travailliste.

Starmer a été aidé par ces conservateurs affamés et désemparés, qui sont sans cesse déconcertés par l’immigration clandestine, qui ont augmenté les impôts à un niveau historique et qui « ont fait le Brexit », mais n’avaient ensuite aucune idée de ce qu’il fallait en faire.

En accélérant le Brexit – en faisant regretter même les vrais croyants – les conservateurs ont perdu la classe ouvrière.

Les choses iraient-elles mieux sous le premier ministre Starmer ?

L’industrie en plein essor du trafic d’êtres humains dans la Manche serait-elle stoppée ?

Votre charge fiscale serait-elle allégée ?

Le Brexit serait-il enfin présenté comme une bonne idée ?

Probablement pas. Personne ne fredonnera Things Can Only Get Better si Starmer et sa femme Victoria s’installent au 10 Downing Street.

Mais après toutes ces années au pouvoir, Sunak et les conservateurs ne peuvent pas survivre si, au printemps 2023, nous sommes encore des millions à nous plaindre : « Rien ne marche !

Boris voulait être Churchill. Il ne l’était pas.

Liz Truss voulait être Thatcher. Elle ne l’était pas.

Rishi Sunak, férocement intelligent, manifestement décent, jeune, ambitieux, sympathique, ne cherche qu’à être son propre homme.

Mais si RIEN NE MARCHE dans ce pays au printemps, alors il est destiné à être le nouveau John Major, enterré profondément sous un glissement de terrain travailliste.

Le destin de Sunak sera scellé au moment où le roi sera couronné et, d’ici là, Sa Majesté aura enduré la dernière saignée de sang de son fils cadet aigri.

Spare, du prince Harry, duc de Sussex (comment Harry s’accroche à ce titre de la famille royale qu’il méprise !) doit être publié le 10 janvier.

Ce sera la troisième partie de la plus grande trilogie de whinge-fest de l’histoire qui a commencé avec l’interview notoire d’Oprah Winfrey, s’est poursuivie avec le documentaire Netflix qui s’apitoie sur son sort et se termine par quelques centaines de pages de – gulp – “honnêteté brute et sans faille”.

Quelle nouvelle saleté le livre de Harry jettera-t-il sur sa famille, la monarchie et le pays qui lui a tout donné ?

Qui sait? On s’en fout?

Spare fera inévitablement la une des journaux partout dans le monde, et pourtant je soupçonne qu’il se sentira obsolète, remanié, encore plus sourd à propos de la dureté de la vie dans tous ces palais et de la farce creuse que c’était lorsque le contribuable britannique a déboursé 30 millions de livres sterling pour le mariage de M. et Mme Markle à Windsor.

Harry était autrefois aimé dans ce pays. Et Meghan aussi.

Je me tenais parmi ces foules baignées de soleil le jour de leur mariage et il y avait un réel optimisme et de la joie dans l’air.

Jamais autant de bonne volonté n’a été gaspillée par un couple gâté, choyé et narcissique aussi rapidement.

Mais la monarchie perdure.

Le premier message de Noël du roi Charles à la nation a été un énorme succès, l’émission télévisée la plus regardée de la saison, et ses 10,6 millions d’audience étaient presque le double de l’émission à la deuxième place, le Strictly Come Dancing Christmas Special.

La défunte reine est irremplaçable, mais le discours du roi Charles était parfait pour une nation où tant de personnes seront en difficulté en 2023.

Dans le rôle qu’il a attendu toute une vie, le roi est aidé par le jeu, l’aimable reine consort, Camilla, et William et Catherine – de plus en plus aimés – et leurs enfants outrageusement adorables, George, Charlotte et ce coquin de Louis.

Mais personne n’a fait plus pour la monarchie britannique que le duc et la duchesse de Sussex.

À quel point la famille royale travailleuse est désintéressée et sans se plaindre par rapport à Harry et Meghan, qui se sont vendus à la roue de hamster de la célébrité américaine.

Les hommes poubelles de l’histoire

Après tout ce qu’ils ont dit sur la famille royale et ce pays, il faut espérer qu’ils ne montreront pas leurs visages grincheux à l’abbaye de Westminster le jour du couronnement du roi.

Parmi les moments difficiles, la nouvelle année promet également de bons moments qui approchent à grands pas.

Notre Premier League reste la compétition de football la plus excitante de la planète.

L’inflation a culminé. Il y a des emplois si vous en voulez un.

Les plus grands dictateurs du monde en Russie, en Chine et en Iran semblent prêts à être laissés de côté pour les éboueurs de l’histoire.

Et si Tyson Fury bat Oleksandr Usyk en février, ce pays aura le premier champion incontesté des poids lourds du monde depuis le 20e siècle.

Notre musique est toujours la meilleure de la planète.

David Attenborough réalise toujours des documentaires sur la nature.

Nous avons notre premier premier ministre d’origine indienne et ce pays est si confortablement diversifié que nous pensons à peine qu’il mérite d’être mentionné.

Malgré tout, cela reste le plus grand pays du monde.

Chaque nouvelle année commence par notre espoir prudent de jours meilleurs à venir alors que nous rappelons la ligne réconfortante d’une autre vieille chanson.

“L’année prochaine, tous nos problèmes seront à des kilomètres.”

Notre Premier League reste la compétition de football la plus excitante de la planète Crédit : Getty