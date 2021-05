Malgré ses blessures, Lifter Lalrinnunga vise les Jeux Olympiques de Tokyo

L’haltérophile indien adolescent Jeremy Lalrinnunga cherchera à obtenir une place aux Jeux olympiques dans la catégorie 67 kg lorsque les Championnats du monde juniors 2021, la dernière épreuve de qualification, se dérouleront à Tachkent du 21 au 31 mai.

La qualification en haltérophilie pour les Jeux olympiques de Tokyo est basée sur le classement mondial, et Lalrinnunga est classé 26e dans sa catégorie de poids. Pour se qualifier pour les Jeux olympiques, il doit faire mieux que le Sud-Coréen Myeongmok Han, 20e.

Même si les médecins ont conseillé au jeune homme de 18 ans de ne pas trop stresser son genou blessé, le jeune haltérophile pousse fort pour améliorer son record personnel de 306 kg (140 kg en arraché et 166 kg en clean and jerk).

L’athlète du Mizoram, qui est devenu le premier médaillé d’or des Jeux olympiques de la jeunesse en Inde en 2018, doit soulever au moins 310 kg au tournoi de Tachkent pour avoir une chance d’usurper l’athlète sud-coréen dans l’épreuve de classement « Gold Level ».

Un autre obstacle majeur pour l’athlète est une blessure au genou qu’il a subie lors des Championnats d’Asie à Tachkent le mois dernier. En raison de la blessure, la performance de Lalrinnunga a souffert et il a terminé huitième.

Lalrinnunga a subi une IRM et les médecins lui ont conseillé de ne pas exercer de pression sur ses genoux. Mais Lalrinnunga, qui s’entraîne à l’Institut national du sport (NIS), Patiala, espère un rétablissement complet.

«Je me concentre davantage sur le renforcement en ce moment. J’ai commencé à faire des entraînements légers avec l’événement mondial au coin de la rue. J’ai encore plus de quinze jours pour récupérer. J’espère participer à l’épreuve de l’Ouzbékistan et gagner les points de classement requis « , a déclaré Lalrinnunga, cité par la chaîne olympique.

L’haltérophile indienne Mirabai Chanu, qui a remporté le bronze aux Championnats d’Asie le mois dernier, a pratiquement assuré sa place olympique dans la catégorie des 49 kg.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici