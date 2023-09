Malgré l’opposition, la Grande-Bretagne adopte une loi pour limiter les poursuites pour les violences liées aux « troubles » en Irlande du Nord

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Il n’y a pas grand-chose qui unit les groupes politiques et religieux d’Irlande du Nord. Le gouvernement britannique y est parvenu grâce à une loi qui vise à apaiser les fantômes de décennies de violence.

Tous les principaux partis politiques d’Irlande du Nord, les églises catholiques et protestantes, les organisations de défense des droits de l’homme et les Nations Unies se sont opposés au projet de loi sur l’héritage et la réconciliation, qui a franchi son dernier obstacle au Parlement mardi soir.

La législation mettra fin à la plupart des poursuites pour les meurtres commis par des groupes militants et des soldats britanniques pendant les « Troubles », trois décennies de violence au cours desquelles plus de 3 500 personnes sont mortes.

L’accord de paix du Vendredi Saint de 1998 a largement mis fin aux massacres. Mais un quart de siècle plus tard, les blessures sont encore vives pour ceux qui ont perdu des êtres chers aux mains des milices républicaines irlandaises et loyalistes britanniques et des troupes britanniques. Beaucoup disent que la nouvelle loi permettra aux tueurs de commettre un meurtre en toute impunité.

Kenny Donaldson, directeur des services de la South East Fermanagh Foundation, un groupe de victimes, a déclaré que les survivants des troubles « se sentent profondément offensés » par l’utilisation dans le projet de loi des mots héritage et réconciliation.

« Le langage même – l’héritage du passé – est le langage de la société. Ce n’est pas ce qui se passe pour les victimes et les survivants, car c’est leur présent », a déclaré Donaldson.

« La réconciliation, la véritable réconciliation ne peut avoir lieu ici que si nous mettons les cartes au clair. Et cela nécessite que les gens de tous horizons s’approprient ce qu’ils ont fait », a-t-il déclaré.

Aux termes de l’accord de paix de 1998, de nombreux militants ont été libérés de prison ou n’ont pas été poursuivis pour leurs actions pendant les troubles, une décision qui a longtemps indigné les personnes touchées par la violence.

Le gouvernement conservateur britannique affirme que la loi reflète la probabilité de plus en plus faible de condamner des accusés pour des crimes vieux de plusieurs décennies. Au lieu des tribunaux, une nouvelle Commission indépendante pour la récupération de l’information et la réconciliation – vaguement calquée sur la Commission vérité et réconciliation de l’Afrique du Sud après l’apartheid – enquêtera sur les crimes présumés.

Les anciens militants et soldats qui coopèrent avec la commission et révèlent ce qu’ils savent des crimes passés bénéficieront de l’immunité de poursuites, et les nouvelles poursuites civiles et enquêtes sur les troubles seront interdites. Les personnes qui refusent de « s’engager de manière significative » avec la commission pourraient toujours être inculpées.

Presque personne en Irlande du Nord ne souhaite revenir à la violence, mais cela reste un endroit divisé, une partie du Royaume-Uni où certains s’identifient comme britanniques et d’autres comme irlandais. Mais les institutions mises en place par le processus de paix restent fragiles.

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne en 2020 a déclenché une crise politique qui a fait s’effondrer l’administration régionale de partage du pouvoir à Belfast et a laissé la région sans gouvernement fonctionnel depuis début 2022.

Les partis politiques d’Irlande du Nord sont toutefois unis dans leur opposition à la loi. Emma Little-Pengelly, porte-parole du Parti unioniste démocrate pro-britannique, a déclaré que lorsque le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes la semaine dernière, « la décision du gouvernement de faire adopter ces propositions face à l’opposition unanime en Irlande du Nord était odieuse ». Pat Finucane, du parti nationaliste irlandais Sinn Fein, a accusé le gouvernement britannique d’être « cynique et cruel ».

Les groupes d’anciens combattants britanniques sont parmi les rares organisations à avoir accueilli favorablement la législation, qui lève la menace de poursuites contre les soldats ayant servi en Irlande du Nord.

Les membres de la Chambre des Lords, la chambre haute du Parlement, ont cédé mardi aux tentatives visant à freiner le projet de loi après son adoption par la Chambre des communes élue. Il deviendra loi après la formalité de la sanction royale du roi Charles III. Le gouvernement n’a pas précisé quand cela se produirait, mais cela intervient généralement quelques jours après l’approbation parlementaire.

La législation sera probablement confrontée à des contestations juridiques. Le gouvernement de la République d’Irlande – qui, comme le Royaume-Uni, est garant du processus de paix en Irlande du Nord – envisage de poursuivre le Royaume-Uni devant la Cour européenne des droits de l’homme pour contester la loi. Le vice-Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré mardi qu’il avait « constamment demandé au gouvernement britannique de suspendre » la législation.

« Nous pensons que la politique en matière d’héritage doit être centrée sur les victimes », a déclaré Martin à la chaîne de télévision irlandaise ITV. « C’est notre position, et nous allons maintenant examiner cette question en termes de réponses supplémentaires que le gouvernement irlandais prendra pour protéger et soutenir les victimes. »

Le gouvernement britannique affirme que personne n’a trouvé de meilleur moyen de faire face au douloureux héritage des troubles.

« Personne n’a d’alternative à ce qui pourrait éventuellement le remplacer, et personne ne peut me dire que la situation actuelle qui dure depuis 25 ans est satisfaisante pour les familles des victimes », a déclaré le secrétaire d’État d’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris. dit.