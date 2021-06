Malgré l’opposition des électeurs républicains, les platitudes de Juneteenth affluent de toutes parts — RT USA News

La dernière fête fédérale américaine bénéficie d’un soutien bipartite à Washington, les républicains se joignant à leurs collègues démocrates pour applaudir le « juin ». Cependant, peu d’électeurs républicains partagent leur enthousiasme.

Après un vote unanime au Sénat et un vote de 415 contre 14 à la Chambre, le président Joe Biden a officiellement reconnu le 19 juin – « juin » – comme un jour férié fédéral jeudi. Autrefois célébration régionale unique au Texas, la date a été reconnue dans une certaine mesure par 46 États depuis les années 1980 et commémore le jour – le 19 juin 1865 – où les derniers esclaves du sud ont appris leur liberté après la guerre civile.





En regardant les médias sociaux, on pourrait penser que les républicains et les démocrates ont mis leurs différences de côté pour marquer l’occasion. Cependant, les messages des législateurs étaient divisés selon des lignes partisanes. Les démocrates ont salué la journée comme un autre jalon sur la voie du racisme « équité » aux États-Unis et a profité de l’occasion pour promouvoir des projets de loi axés sur la race et d’autres lois partisanes.

La meilleure façon de célébrer #juin est de se concentrer, de s’instruire et de réaliser que nous nous battons pour protéger notre droit de vote. 14 États tentent déjà de faire progresser les lois sur la suppression des électeurs, et ce nombre ne fera qu’augmenter. Célébrons, mais agissons. Fini l’obstruction ! – Maxine Waters (@RepMaxineWaters) 19 juin 2021

Heureux #juin! 156 ans après la fin de l’esclavage, nous devons tous nous engager à lutter contre la douleur et la souffrance générationnelles de nos communautés noires qui continuent de lutter pour une vraie liberté. Des changements politiques significatifs pour mettre fin au racisme structurel sont nécessaires. pic.twitter.com/jAhwtGvQUk – La membre du Congrès Rashida Tlaib (@RepRashida) 19 juin 2021

Les républicains – qui ont massivement soutenu l’établissement de la fête – ont décrit la journée comme une « célébration de la liberté », et ont évité les appels à l’action à caractère raciste de leurs collègues démocrates.

#juin honore la fin de l’esclavage aux États-Unis et aujourd’hui, nous célébrons les libertés inhérentes que nous partageons en tant qu’Américains. – Sénateur Rand Paul (@RandPaul) 19 juin 2021

Au #juin nous commémorons le moment où l’ordre « Tous les esclaves sont libres » a inauguré l’émancipation. Nous nous souvenons des millions d’Afro-Américains qui ont souffert des maux de l’esclavage et nous chérissons leurs innombrables contributions qui ont enrichi toutes les facettes de la vie américaine. – Mike Pence (@Mike_Pence) 19 juin 2021

Éviter ces appels était probablement une stratégie judicieuse pour le GOP. Un sondage réalisé plus tôt ce mois-ci a révélé que seulement 7 % des électeurs républicains étaient favorables à ce que le 15 juin soit une fête nationale, contre 57 % des démocrates. Et peu importe comment les républicains du Congrès l’ont conclu, même les experts conservateurs intermédiaires se sont prononcés contre les vacances.

« L’Amérique n’a qu’un seul jour de l’indépendance et c’est le 4 juillet 1776, » Le militant conservateur Charlie Kirk a tweeté jeudi. « Nous avons maintenant 2 vacances d’été – et l’une d’entre elles basée sur la race », il a tweeté plus tôt dans la journée. « Honte au GOP d’avoir soutenu cela. »

Lincoln savait que la fondation de l’Amérique était le 4 juillet 1776. Il savait que c’était le jour où notre étonnante nation a fait un pas de « l’idéal » à la réalité. « Juneteenth » est un affront à l’unité du 4 juillet. Nous avons maintenant 2 vacances d’été – et l’une d’entre elles basée sur raceShame on the GOP pour soutenir cela – Charlie Kirk (@charliekirk11) 17 juin 2021

Candace Owens, une éminente conservatrice noire, a fait sensation jeudi lorsqu’elle a déclaré que la fête était un effort démocrate pour « reconditionnement de la ségrégation » et a dit qu’elle serait « célébrer le 4 juillet et le 4 juillet seulement. »

Aucun membre du GOP ne devrait soutenir Juneteenth. C’est antithétique à l’Amérique et crache au visage de leurs électeurs https://t.co/wy8MYHKjxy – crypto gauche (@leftyinvests) 19 juin 2021

En tant qu’élu républicain, comment pouvez-vous prétendre de manière crédible vous opposer au projet CRT/1619 si vous avez voté pour consacrer le « juin » comme notre « deuxième jour de l’indépendance ? » Vous vous opposez à l’enseignement de l’histoire anti-américaine, mais vous avez inauguré une nouvelle fête nationale totalement obscure pour l’autoflagellation ? – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 17 juin 2021

Le libellé de l’acte signé par Biden a également irrité certains conservateurs. Ils vu le nom – le « Juneteenth National Independence Day Act » – comme une tentative de supplanter le Jour de l’Indépendance dans le calendrier national.







