Malgré l’invasion de l’Ukraine, les importations indiennes d’engrais russes en forte hausse

NEW DELHI – L’Inde a considérablement augmenté ses importations d’engrais en provenance de Russie ces derniers mois, démontrant les difficultés auxquelles les États-Unis et leurs alliés sont confrontés pour isoler Moscou suite à l’invasion de l’Ukraine. D’avril à juin, l’Inde a importé 7,74 millions de tonnes d’engrais russes, un chiffre représentant environ les deux tiers de toutes ses importations d’engrais en provenance de Russie l’année dernière, faisant du pays le premier fournisseur de l’Inde, selon les informations fournies au Parlement par le ministre de la chimie et de la engrais, Mansukh Mandaviya.

Ces expéditions, y compris l’urée et les engrais à base d’azote, viennent s’ajouter aux importations record de pétrole russe à prix réduit. Bien que les pays du golfe Persique restent les principaux fournisseurs de pétrole brut de l’Inde, l’Inde a acheté en juillet environ 1 million de barils par jour à la Russie, une forte augmentation depuis le début de l’année, selon Bloomberg News. Les données du gouvernement montrent que l’Inde a dépensé 3,7 milliards de dollars pour le pétrole russe entre janvier et mai, en hausse de plus de 350 % par rapport à la même période l’an dernier.

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le défi auquel les pays occidentaux sont confrontés pour tenter d’arrêter la campagne militaire du président russe Vladimir Poutine sans nuire aux plus pauvres du monde augmente également. Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a récemment averti que les pays vulnérables seraient au bord de la famine sans nourriture et engrais russes.

“Il n’y a pas d’autre choix”, a déclaré l’expert en agriculture Devinder Sharma à propos de l’augmentation des importations d’engrais de l’Inde en provenance de Russie. “La production agricole sera mise à rude épreuve sans un approvisionnement adéquat en engrais.”

Contrairement au pétrole, les engrais ne sont pas inclus dans les sanctions américaines imposées à la Russie en raison de l’invasion.

Pour l’Inde, la récolte de riz de la mousson de cette année est cruciale après qu’une vague de chaleur torride en mars a endommagé la récolte de blé de base du pays et réduit les rendements. Avec l’épuisement des stocks alimentaires et le climat incertain, l’Inde a interdit les exportations de blé cette année, affirmant que sa sécurité alimentaire était “en danger”.

Le pays a hésité à rejoindre la coalition occidentale dressée contre la Russie, d’abord en raison de sa dépendance à Moscou pour l’armement et maintenant en raison de préoccupations concernant la sécurité énergétique et alimentaire.

Les importations indiennes de charbon et d’huile de tournesol russes ont également bondi. Dans l’ensemble, la Russie est devenue la 10e source d’importations vers l’Inde, selon les données du ministère indien du Commerce et de l’Industrie, se classant beaucoup plus haut que les années précédentes. Jusqu’en mai, l’Inde a importé des marchandises d’une valeur de 8,3 milliards de dollars en provenance de Russie, soit près du triple de la valeur de la même période l’an dernier.

Les responsables indiens ont critiqué ce qu’ils décrivent comme le double langage de l’Occident sur les relations commerciales avec la Russie, notant que l’Europe continue d’acheter du pétrole brut et du gaz naturel à Moscou. « Le nouveau paquet de [European] les sanctions sont conçues de manière à tenir compte du bien-être de sa population », a déclaré le ministre indien des Affaires étrangères S. Jaishankar en juin. “Les gens doivent comprendre que si vous pouvez être prévenant envers vous-même, vous pouvez sûrement être prévenant envers les autres.”

Bien que la production locale d’urée, l’engrais le plus utilisé en Inde, soit en mesure de répondre à la plupart des besoins de l’Inde, le pays dépend des importations de matières premières pour les engrais à base de potassium, d’azote et de phosphate. L’Inde s’est tournée vers les expéditions russes après que son principal fournisseur d’engrais, la Chine, a imposé l’année dernière des restrictions aux exportations d’engrais pour protéger ses propres agriculteurs face à la flambée des prix intérieurs.

La Russie a également limité ses exportations globales d’engrais depuis l’année dernière, mais a continué d’approvisionner l’Inde. Un rapport du journal Indian Express a suggéré que les engrais russes étaient disponibles à des tarifs moins chers que les prix du marché. Les responsables du ministère des Produits chimiques et des Engrais n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le défi pour les autorités indiennes est double : assurer un approvisionnement adéquat pour les agriculteurs et maintenir les engrais à un prix abordable. Un expert de l’industrie qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question a déclaré l’engrais sur le marché libre se négociait à trois fois son prix l’an dernier.

L’Inde est dans une position difficile car elle dépend des importations d’engrais à une époque où les prix mondiaux sont élevés, a déclaré Manjari Chatterjee Miller, chercheur principal pour l’Asie du Sud au Conseil des affaires étrangères.

Elle a déclaré que l’administration Biden avait, jusqu’à présent, été “remarquablement compréhensive” de la position de l’Inde sur le pétrole et d’autres importations en provenance de Russie et que la question n’était pas susceptible de nuire aux relations entre les pays. « À long terme, cela dépendra de la façon dont la crise ukrainienne se déroulera et si l’Inde et les États-Unis décident tous les deux que les coûts d’approfondissement de leur partenariat sont trop élevés. Mais cela semble peu probable », a-t-elle déclaré.

L’Inde n’est pas le seul pays en développement confronté à des choix aussi difficiles. Le Brésil dépend des importations d’engrais pour sa précieuse récolte de soja, et un cinquième de ses approvisionnements provient de Russie, selon la publication Quartz.

L’ambassadeur du Brésil en Russie a déclaré que les deux pays avaient réussi à contourner les difficultés logistiques et de paiement posées par les sanctions et que le Brésil recevait des livraisons d’engrais russes, selon un rapport publié en juin par l’agence de presse russe Tass.

“Puisque nous entretenons d’excellentes relations avec la Russie dans le domaine du commerce et de l’approvisionnement [of fertilizers] continuer, je ne vois pas de raisons de les chercher dans un endroit différent. Nous continuons à recevoir des engrais de Russie », a déclaré l’ambassadeur, Rodrigo de Lima Baena Soares, selon le rapport Tass.

Le chercheur sur les sanctions Edoardo Saravalle, ancien du Center for a New American Security, a déclaré qu’il serait nécessaire de fournir des sources alternatives d’importation si des pays comme l’Inde ne devaient pas se tourner vers la Russie.

Même si certains pays ont continué à commercer avec la Russie, l’isolement économique a pesé sur elle. Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Yale, utilisant des données sur le commerce et la navigation, suggère que les sanctions internationales et le retrait des entreprises de Russie ont gravement nui à l’économie du pays.

La position de la Russie en tant qu’exportateur de matières premières s’est « irrévocablement détériorée », elle a du mal à importer des pièces et de la technologie de « partenaires commerciaux hésitants » et la production nationale s’est « complètement arrêtée », conclut l’étude.

Saravalle a déclaré que les sanctions ont été efficaces pour infliger des souffrances à la Russie même si elles n’ont pas mis fin à sa guerre en Ukraine.