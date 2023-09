Malgré les tensions aux frontières, Biden étend le statut légal à 470 000 Vénézuéliens

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle offrirait un statut légal temporaire à plus de 470 000 migrants vénézuéliens aux États-Unis, annonçant cette décision alors que les autorités américaines luttent pour faire face à un nouvel afflux à la frontière du Texas qui a poussé la capacité de rétention au bord du gouffre. Les responsables de Biden ont déclaré aux journalistes que les Vénézuéliens entrés aux États-Unis avant le 31 juillet seraient éligibles à un statut de protection temporaire, une désignation qui les protégerait de l’expulsion et accélérerait leur capacité à obtenir un permis de travail américain.

Les responsables de New York, Chicago et d’autres villes du nord des États-Unis, où les migrants ont mis à rude épreuve la capacité d’hébergement et les services sociaux, ont exhorté Biden à accélérer l’octroi des permis de travail afin que les nouveaux arrivants puissent subvenir à leurs besoins.

Plus de 6 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays au cours d’une décennie de troubles politiques et économiques dans leur pays.

« Le statut de protection temporaire offre aux personnes déjà présentes aux États-Unis une protection contre l’expulsion lorsque les conditions dans leur pays d’origine empêchent leur retour en toute sécurité », a déclaré le secrétaire d’État Alejandro Mayorkas dans un communiqué.

Les critiques républicains de la politique frontalière du président affirment que le recours accru par l’administration au statut de protection temporaire encourage les passages illégaux.

Lors d’un appel avec des journalistes, les responsables de Biden ont déclaré qu’ils allaient également accélérer l’obtention de permis de travail pour d’autres nouveaux arrivants et étendre leurs possibilités. un programme de libération conditionnelle pour les familles qui utilise la surveillance GPS et des couvre-feux pour les migrants en attente d’une décision sur leur demande d’asile.

Alors même que l’administration annonçait des mesures pour faire face aux tensions liées à l’afflux de migrants dans les villes américaines, elle a été confrontée à une nouvelle vague de nouveaux arrivants le long de la frontière sud, où les passages illégaux ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis mai.

Les migrants voyageant dans des trains de marchandises et traversant par milliers la frontière sud des États-Unis ont mis à rude épreuve les agents américains et la capacité de détention ces derniers jours, créant une nouvelle urgence qui submerge les derniers efforts des responsables de Biden pour freiner les passages illégaux.

Depuis mardi, plus de 4 000 migrants, pour la plupart des hommes vénézuéliens, ont traversé le Rio Grande pour se rendre à Eagle Pass, au Texas, pour se rendre aux autorités américaines, première étape pour demander l’asile. Alors que les cellules de détention américaines étaient au maximum et que les températures diurnes dépassaient les 100 degrés, les agents frontaliers ont enfermé les hommes à l’ombre du pont international et ont suspendu le traitement des camions et des véhicules à deux postes frontaliers.

Le maire d’Eagle Pass, Rolando Salinas, un démocrate, a déclaré l’état d’urgence.

De nombreux migrants arrivant au Texas sont rapidement traités et libérés vers les États-Unis, car les installations frontalières sont à pleine capacité et les centres de détention des services d’immigration et des douanes américains sont pleins à 95 pour cent, selon trois responsables de la sécurité intérieure qui n’étaient pas autorisés à parler. avec les journalistes.

Dans la ville frontalière mexicaine de Ciudad Juarez, des foules de familles couvertes de poussière sont descendues des wagons et se sont dirigées vers les portes du mur frontalier américain, exhortant les agents américains à les laisser entrer.

L’administration Biden a exhorté les migrants voyageant à travers le Mexique à prendre rendez-vous pour demander l’asile à la frontière américaine via une application mobile, CBP One.

Mais les Vénézuéliens arrivés à Ciudad Juarez mercredi ont déclaré que des proches qui avaient récemment traversé leur avaient dit qu’ils n’avaient pas besoin d’attendre.

« Quel est l’intérêt de la nomination du CBP ? Mon frère s’est rendu et il a réussi. Nous connaissons trop d’histoires de personnes qui ont réussi sans rendez-vous », a déclaré Yonder Linarez, 28 ans, qui voyageait avec 10 membres de sa famille élargie.

Linarez a déclaré qu’il prévoyait de traverser la frontière et de se rendre aux agents américains mercredi soir au mur frontalier.

« Nous avons essayé mais cela a pris trop de temps », a-t-il déclaré. « Si nous avons enduré la jungle, les vols et tout le reste, pour arriver ici, vous pensez que ne pas avoir de rendez-vous va nous arrêter ? »

Linarez a déclaré qu’il faisait partie d’un groupe de près de 1 000 migrants qui ont pris le train pendant trois jours entre Mexico et la frontière américaine.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (à droite), a déclaré que l’administration Biden avait retiré le fil accordéon placé par l’État à Eagle Pass, une décision qu’il a comparée à « l’ouverture des vannes à l’immigration illégale ». En vertu de la loi américaine, les migrants ont le droit de demander l’asile une fois arrivés sur le sol américain, et les agents frontaliers américains ont parfois franchi les barbelés.

« J’ai immédiatement déployé davantage de gardes nationaux du Texas pour repousser les passages illégaux et installer davantage de barbelés barbelés », a écrit Abbott sur X (anciennement Twitter).