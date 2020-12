NEW YORK: Cela commence à ressembler à une sombre tournée d’adieu pour Sam Darnold.

L’avenir du quart-arrière des Jets de New York avec l’équipe est incertain, en particulier parce que l’équipe 0-13 apparaît sur une trajectoire de collision avec une décision de changement de franchise. Ils détiennent actuellement le choix n ° 1 du repêchage de la NFL en avril, et il semblerait évident que la star de Clemson, Trevor Lawrence, soit le choix s’il décide de quitter l’école.

Cela ferait de Darnold une vieille nouvelle, un symbole d’espoir autrefois prometteur dont le temps est soudainement écoulé.

Je ne suis pas inquiet des spéculations ou de ce que les autres disent en dehors de nos vestiaires, a insisté Darnold lundi. Pour moi, je suis inquiet de jouer un bon football sur toute la longueur et de vraiment le prendre un jour à la fois et un match à la fois.

Mais encore une fois, ce temps et ces jeux sont épuisés.

Darnold a lutté énormément cette saison, faisant face à deux relais en raison de blessures à l’épaule, puis ne se produisant nulle part près de ce que beaucoup lui-même prévoyait lors de sa troisième saison. Il n’est allé que 14 sur 26 pour 132 verges lors de la défaite 40-3 de New York à Seattle dimanche.

Le fait qu’il n’ait pas pu élever son niveau de jeu et, à son tour, améliorer son entourage est préoccupant. Le mariage QB-coach entre lui et Adam Gase a également été un échec, évident dans la régression de Darnold. Les Jets n’ont pas non plus fait assez pour fournir à Darnold une aide cohérente pour le jeu.

Malgré tout cela, Darnold croit toujours qu’il est l’avenir de la franchise.

Ouais, je fais, dit Darnold. Je veux dire, je crois en moi en tant que quart-arrière et en tant que joueur de cette ligue. Évidemment, cette décision ne dépend pas de moi, mais je vais toujours croire en moi. J’ai la plus grande confiance en moi pour pouvoir y aller et jouer du bon football le dimanche.

Le problème est qu’il n’a pas montré cela depuis une séquence prometteuse tardive la saison dernière. Gase pense que ce n’est pas la faute de Darnold.

C’est frustrant de voir, surtout au début du jeu, beaucoup de choses qu’il fait, il fait les bonnes choses, a déclaré Gase, et nous avons des pannes autour de lui. … Ce n’est pas que lui. Ça doit être les gars autour de lui. Tout le monde doit faire son travail.

Tout cela amène beaucoup à se demander si un changement de décor, peut-être pendant l’intersaison, pourrait faire du bien à Darnold.

J’adore ça ici, j’aime les gens ici, j’aime vivre ici, dit Darnold. J’ai toujours dit que je voulais être un Jet pour la vie. Mais encore une fois, cette décision ne dépend pas nécessairement de moi. Mais c’est ce que je ressens.

CE QUI FONCTIONNE

La première série offensive. Les Jets ont du succès au début des matchs, marquant leur première possession en sept matchs consécutifs, un record de franchise. Ils ont deux touchés et cinq buts sur le terrain dans cette période, ce qui est la plus longue séquence active de la NFL. C’est tout après cette première série qui a posé problème.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Défense de la zone rouge. New York a permis à Russell Wilson et aux Seahawks de marquer des touchés lors de cinq des six voyages à l’intérieur de la ligne des 20 verges. Les Jets jouaient sous un nouveau coordinateur à Frank Bush après le licenciement de Gregg Williams la semaine dernière, mais bon nombre des problèmes qui les ont tourmentés cette saison sont restés évidents à Seattle.

STOCKER

Corey Ballentine. Le match retour des Jets a manqué de vrai jus toute la saison, mais Ballentine a fourni un peu d’étincelle avec un retour de 66 verges au deuxième quart et a terminé avec 100 verges sur trois retours. Réclamé hors dérogations des Giants le 11 novembre, Ballentine a en moyenne 29,7 verges sur sept retours avec les Jets.

STOCK EN BAS

Sergio Castillo. Le botteur a une histoire de dos fascinante, une histoire de persévérance alors qu’il traversait la LCF et d’autres ligues avant d’avoir une autre chance dans la NFL. Mais cette opportunité pourrait être bientôt terminée. Castillo, jouant pour le blessé Sam Ficken, a raté trois tentatives de placement dimanche et un point supplémentaire la semaine dernière contre Las Vegas.

BLESSÉ

DB Saquan Hampton manquera le reste de la saison après avoir subi une rupture du tendon d’Achille à Seattle. … La disponibilité du LB Jordan Jenkins est incertaine après avoir raté le match en raison d’une blessure à l’épaule. … Gase espère que Ficken et RB La’Mical Perine (cheville) pourraient reprendre l’entraînement cette semaine. … WR Denzel Mims a raté le match pour gérer un problème familial, mais est de retour dans l’équipe COVID-19[feminine protocoles et devrait jouer dimanche.

NUMÉRO DE CLÉ

185 C’était le total des verges des Jets contre les Seahawks, une saison basse et contre la 31e défense de la NFL. Seuls 20 de ces verges sont intervenus en seconde période.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Jets repartiront vers l’ouest, cette fois pour affronter les Rams de Los Angeles. Comme si l’attaque de New York n’avait pas assez de problèmes, elle devra essayer de faire bouger les choses dimanche contre la défense globale classée n ° 1 de la NFL.

