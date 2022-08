Malgré les sanctions, l’économie russe est toujours debout – pour l’instant

Six mois après le début de la guerre de la Russie en Ukraine, les sanctions économiques sévères lancées par les États-Unis et l’UE semblent avoir le double effet d’étouffer la Russie économique et encourageant le désinvestissement des grandes entreprises, la banque américaine Citibank étant la dernière à annoncer son retrait officiel du marché russe.

Citibank a publié jeudi un communiqué de presse annonçant son intention de mettre fin à ses activités bancaires grand public et commerciales locales en Russie dans le cadre d’une « actualisation stratégique mondiale » à plus long terme annoncée pour la première fois en avril 2021. « Nous avons exploré plusieurs options stratégiques pour vendre ces entreprises au cours des derniers mois. Il est clair que la voie de la lenteur est la plus logique compte tenu des nombreux facteurs de complication dans l’environnement », a déclaré le PDG de Legacy Franchises, Titi Cole, dans le communiqué, bien qu’en juillet, la banque tentait toujours de négocier la vente de son commerce local. et les secteurs bancaires grand public aux entreprises russes locales, a rapporté le Financial Times à l’époque. Les sanctions ont compliqué la vente à au moins un acheteur potentiel, Rosbank ; le propriétaire Vladimir Potanin a récemment été sanctionné par le Royaume-Uni.

L’annonce de Citibank et la décision de mettre fin à ses opérations plutôt que de poursuivre ses ventes sont en quelque sorte un indicateur que les sanctions et les interdictions ont l’effet escompté. “Il y a des mois, les États-Unis ont interdit tout nouvel investissement dans l’économie russe”, a déclaré Eddie Fishman, chercheur principal au Center for Global Energy Policy de l’Université de Columbia, à Vox par e-mail. “Donc, toutes les entreprises américaines qui restent en Russie gardent à peine les lumières allumées.”

Cependant, cela ne signifie pas que l’économie russe s’est effondrée ; La banque centrale de Russie a ajusté la politique monétaire du pays pour maintenir le rouble à flot, et c’est actuellement le plus fort qu’il ait été par rapport au dollar depuis 2018, a rapporté CNN dimanche. Après un crash au début de la guerre, lorsque les États-Unis ont gelé 600 milliards de dollars de réserves de change, la banque centrale a pris des mesures agressives, augmentant les taux d’intérêt pour contrôler l’inflation. Cela semble avoir porté ses fruits, l’inflation se stabilisant apparemment après un sommet de 18 % en avril.

De plus, les banques et les entreprises d’autres pays, dont la Chine et le Japon, ont contribué à atténuer quelque peu le coup, soit en maintenant leurs liens commerciaux avec la Russie, soit en s’engageant à y accroître leurs investissements. La Chine et l’Inde ont toutes deux augmenté leurs achats de carburant, y compris le charbon, malgré les sanctions contre l’industrie russe des combustibles fossiles.

Les sanctions mettent du temps à affecter une grande économie

La Russie s’efforce également d’atténuer l’impact des sanctions depuis que les États-Unis ont initialement imposé des sanctions en 2014 en raison de l’invasion russe de la Crimée. Lorsque de grandes entreprises occidentales comme McDonald’s, Starbucks, Visa et Mastercard ont quitté le pays au début de l’invasion, des entreprises russes étaient là pour atténuer le coup, a déclaré Andrey Nechaev, ancien ministre russe de l’Économie, à CNN. “La sortie de Mastercard, Visa, cela a à peine eu un impact sur les paiements nationaux car la banque centrale avait son propre système de paiement alternatif.” La restauration rapide est également en train de devenir une entreprise locale, avec la réouverture des franchises McDonald’s sous le nom de Vkusno i tochka – Tasty, et c’est tout – et Starbucks passe désormais par Stars Coffee. À partir de 2014, le gouvernement a poussé les franchises occidentales à s’approvisionner localement ; cette politique a porté ses fruits puisque les importations sont désormais difficiles à trouver.

Malgré les préparatifs que le gouvernement russe a faits pour aider l’économie à surmonter le régime de sanctions agressif de l’Occident, ces contrôles ne sont pas durables pour toujours. De plus, la Russie ne peut toujours pas importer de fournitures technologiques essentielles, et son économie dépend fortement des exportations de carburant et bénéficie actuellement de prix élevés en raison de l’inflation.

“Les sanctions ont un impact dramatique sur l’économie russe”, a déclaré Fishman. « Même les estimations les plus prudentes suggèrent que le PIB de la Russie se contractera de 6 % cette année – un coup plus important que la crise financière russe de 1998. En l’absence de sanctions, l’économie russe était sur le point de croître cette année. L’incapacité du pays à importer des marchandises « a entraîné des pénuries de composants étrangers et une baisse rapide de la production industrielle. Le résultat a été une vague de sous-emploi qui finira par se traduire par des licenciements et une baisse du niveau de vie.

L’industrie russe du carburant a finalement une durée de vie limitée, affirme Thane Gustafson dans son livre Climat: La Russie à l’ère du changement climatique. L’économie russe est si profondément liée aux combustibles fossiles qu’elle n’a pas d’industrie alternative significative pour compenser l’argent qu’elle tire de ces revenus. En 2019, les exportations de pétrole et de gaz représentaient 56% des revenus d’exportation russes, totalisant 237,8 milliards de dollars. Ces revenus ont contribué à 39% du budget national, selon Gustafson. Sans une industrie pétrolière et gazière solide – des prix élevés et une large clientèle – l’économie russe finira par souffrir du manque de diversification.

Qui plus est, le poids total des sanctions sur le carburant n’a pas encore porté ses fruits ; en décembre, l’UE interdira 90% de toutes les importations de pétrole russe, réduisant la production russe de 2,3 millions de barils de brut et de produits pétroliers par jour d’ici février 2023, selon l’Agence internationale de l’énergie. Il pourrait être difficile de trouver de nouveaux clients pour ces produits, rapporte Bloomberg, car les sorties vers les marchés asiatiques se sont stabilisées ces dernières semaines.

Quel rôle joue le désinvestissement étranger ?

Les sanctions ne sont qu’une partie de la stratégie ; le désinvestissement étranger représente un coup dur pour l’économie russe, mais pas aussi grave que la réduction des revenus pétroliers et gaziers et des importations essentielles. Bien que de nombreuses entreprises, y compris des entreprises américaines et européennes, continuent de faire des affaires en Russie, plus de 1 000 entreprises ont exprimé leur intention de se retirer du pays dans une certaine mesure, selon une étude du Chief Executive Leadership Institute de la Yale School of Management.

«Cela pourrait prendre des mois, voire des années, à certaines entreprises pour dénouer complètement leurs activités [in Russia]”, a déclaré Fishman à Vox. “Mais cela ne signifie pas qu’ils acheminent de l’argent vers la Russie.” Les sociétés de services financiers, les machines lourdes, les compagnies aériennes, les compagnies pétrolières, la restauration rapide et les entreprises de vente au détail basées dans le monde entier ont suspendu leurs opérations en Russie, ce qui a un impact sur les personnes à divers niveaux de revenu. Les entreprises russes et les ultra-riches, par exemple, ne peuvent plus obtenir de prêt de la Deutsche Bank, et les gens ordinaires ne pourront pas acheter de chaussures Nike une fois que l’entreprise aura complètement quitté la Russie, comme elle l’a annoncé en juin.

Pour les biens de consommation comme Nike, la décision de se départir est une décision qui n’aura pas d’impact substantiel sur le résultat net ; selon Reuters, moins de 1% des revenus de l’entreprise proviennent de la Russie et de l’Ukraine combinées.

La Russie, pour sa part, depuis l’effondrement de l’Union soviétique, « est restée méfiante à l’égard de l’intégration, réfractaire à l’ouverture, ambivalente à l’égard des investissements étrangers et isolée des grands courants scientifiques et techniques », écrit Gustafson dans Climat. Ces tendances n’ont fait qu’augmenter sous le règne du président Vladimir Poutine, selon Gustafson ; toute promesse que la plupart des entreprises étrangères ont vue sur le marché russe a probablement disparu ou, au mieux, est de courte durée.

“L’économie russe est l’une des destinations les plus risquées pour les investissements étrangers, et elle le restera au moins jusqu’à ce que les sanctions soient levées”, a déclaré Fishman. Au contraire, les flux de capitaux ont souvent pris le chemin inverse, écrit Gustafson dans Climat. « La Russie souffre en particulier de la tendance des entreprises et des particuliers russes à déplacer leur capital hors de Russie », les ultra-riches déplaçant souvent leur richesse vers des paradis offshore. En fait, selon une étude réalisée en 2018 par Filip Novokmet, Thomas Piketty et Gabriel Zucman, citée par Gustafson, « la richesse détenue à l’étranger par les riches Russes est environ trois fois supérieure aux réserves de change nettes officielles et est comparable en ampleur au total des ressources financières des ménages. actifs détenus en Russie.

Au début de la guerre, Poutine a interdit aux clients russes d’envoyer de l’argent à l’étranger, y compris le remboursement de la dette extérieure, bien que ces restrictions aient été quelque peu assouplies en avril. Bien que la Russie ne fournisse pas de données sur les entrées et sorties de capitaux, Bloomberg a rapporté en juin que jusqu’à 15 000 personnes fortunées – environ 15% de ses millionnaires et milliardaires – pourraient quitter la Russie pour des pays comme Israël et les Émirats arabes unis en raison de la pression des sanctions.

Où va l’économie russe et comment cela affecte-t-il l’Ukraine ?

Les projets de sanctions sont, en théorie, censés imposer des conditions suffisamment et convenablement douloureuses qui poussent l’État sanctionné à changer de comportement. Au bout de six mois, la Russie n’a pas ressenti toute l’ampleur de la douleur économique qu’elle subira à l’avenir si les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE sont en mesure de maintenir l’embargo sur l’énergie en particulier.

“La grande question, cependant, est de savoir si tous ces dommages économiques font avancer des objectifs politiques valables”, a déclaré Fishman. “Et c’est une question difficile à répondre, car nous ne pouvons jamais connaître le contrefactuel.”

La Russie, malgré de lourdes pertes sur le champ de bataille, a maintenu sa présence sur le front sud et a l’intention d’augmenter sa force militaire totale de 1,9 million à 2,04 millions, rapporte Reuters. On ne sait pas exactement comment l’armée y parviendra, étant donné les informations selon lesquelles de nombreux hommes russes auraient tenté d’éviter le service militaire. Et le conflit est entré dans une nouvelle étape exténuante – une guerre d’usure nécessitant une force et un moral militaires soutenus. Une victoire russe dépendrait d’une mobilisation importante de l’industrie et du soutien social ; on ne sait pas comment cela se passerait étant donné les défis que les sanctions ont posés au secteur industriel et les récentes sanctions contre les entreprises de défense et les personnes associées.

« Au cours des deux dernières décennies, Poutine a utilisé l’accès de la Russie à l’économie mondiale pour construire une machine militaire et poursuivre une politique étrangère impérialiste. À l’avenir, ce sera beaucoup plus difficile pour Poutine, car l’économie russe a peu d’espoir de dynamisme sous ces sanctions, qui resteront probablement en place pendant longtemps », a déclaré Fishman. “Les sanctions ne changent pas le désir de Poutine d’intimider ses voisins, mais elles réduisent ses moyens de mettre ses menaces à exécution.”