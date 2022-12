Malgré les sanctions, des missiles de croisière russes ont été fabriqués récemment

Dans une interview avant la publication du rapport, un analyste du renseignement de défense américain a déclaré que l’analyse de M. Butowski était cohérente avec la compréhension du gouvernement de la façon dont les producteurs de missiles russes – y compris ceux qui fabriquent le Kh-101 – marquent leurs armes. Le responsable, qui n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a déclaré que la Russie était généralement considérée comme rencontrant des problèmes de stocks de munitions et pourrait utiliser des munitions plus récentes aux côtés de celles qui sont beaucoup plus anciennes.

L’analyste a déclaré que les rapports de la Russie indiquent que le gouvernement a ordonné aux employés des usines de munitions de travailler des heures supplémentaires dans le but de produire plus de munitions, et qu’il est clair que la Russie tire maintenant moins d’armes à longue portée comme des missiles de croisière sur un plus petit nombre de cibles en Ukraine.

Les responsables du Pentagone affirment que la Russie a tiré des milliers d’armes à longue portée comme des missiles de croisière ainsi que des missiles balistiques à courte et moyenne portée sur des cibles en Ukraine depuis le début de la guerre.

On ne sait pas si la Russie a épuisé son inventaire de missiles de croisière plus anciens. Mais les militaires utilisent souvent d’abord les munitions les plus anciennes au combat, car elles constituent généralement la majorité des stocks d’un pays.

Le 23 novembre, le même jour que l’attaque au missile de croisière sur Kyiv, Lloyd J. Austin III, le secrétaire à la Défense, a déclaré aux journalistes que l’approvisionnement de la Russie en armes à guidage de précision avait été « considérablement réduit » et que ce serait plus difficile. pour que la Russie les produise rapidement “en raison des restrictions commerciales qu’elle applique aux micropuces et à d’autres types de choses”.

Mais Damien Spleeters, qui a dirigé l’enquête de Conflict Armament Research, a déclaré qu’il serait difficile de dire que les Russes manquent d’armes.

“Ces affirmations ont été faites depuis avril”, a-t-il dit, “donc nous soulignons simplement le fait que ces missiles de croisière fabriqués si récemment peuvent en être un symptôme, mais ce n’est pas une certitude.”