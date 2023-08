Malgré les retards de vol, les profits d’Air Canada augmentent

MONTRÉAL –

Une «tempête parfaite» de problèmes est à l’origine de la vague de retards de vols d’Air Canada au cours de l’été, a déclaré son PDG, alors même que la plus grande compagnie aérienne du pays renoue avec la rentabilité – sans aucun signe de ralentissement.

Malgré plus de personnel et une technologie remaniée, les opérations d’Air Canada en juin et juillet n’ont pas atteint les « niveaux attendus », a déclaré Michael Rousseau aux analystes lors d’une conférence téléphonique vendredi.

Le directeur général a identifié les « températures violentes » – les orages, en particulier – et les « problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale » parmi les coupables.

Les retards et les annulations ont particulièrement affecté le vaste réseau de vols régionaux d’Air Canada, exploité par Jazz Aviation. Rousseau a souligné une pénurie de pilotes, qu’il a résumée à plusieurs facteurs : de nouveaux transporteurs tels que Flair Airlines et Lynx Air en concurrence pour la main-d’œuvre ; une réglementation plus stricte sur la durée des quarts de travail, « ce qui oblige toutes les compagnies aériennes au Canada à ajouter 10 à 15 pour cent de pilotes supplémentaires pour voler le même horaire » ; et la baisse des inscriptions dans les écoles de pilotage pendant la pandémie de COVID-19.

« Nous avons cette tempête presque parfaite qui existe en ce moment », a déclaré Rousseau. « Nous travaillons dur avec notre partenaire, Jazz, pour résoudre ce problème en ce moment … mais la transition prendra un certain temps. »

Malgré des dizaines de milliers de vols retardés au deuxième trimestre, Air Canada a enregistré des bénéfices qui ont atteint les niveaux d’avant la pandémie dans un contexte de forte demande de voyages et de tarifs plus chers.

Il a déclaré un bénéfice net de 838 millions de dollars au dernier trimestre, contre une perte de 386 millions de dollars un an plus tôt – et près d’un milliard de dollars de pertes tout au long de 2022. Les revenus ont augmenté de plus d’un tiers pour atteindre 5,43 milliards de dollars, un record pour le deuxième trimestre.

« Le trafic et les rendements ont été incroyablement solides, en particulier sur les marchés internationaux », a déclaré Helane Becker, analyste chez TD Cowen, dans une note aux clients.

La forte demande a propulsé plus de 11 millions de clients sur les routes d’Air Canada au cours du trimestre, a déclaré Rousseau. Les analystes ont également noté que les prix plus élevés des billets entraînaient des marges bénéficiaires plus épaisses. Le nombre de passagers a augmenté de 23 % d’une année sur l’autre, tandis que les revenus des passagers ont bondi de 42 % – une disparité qui témoigne de la hausse des tarifs.

Dans les principales compagnies aériennes canadiennes, les prix des billets intérieurs ont chuté de 17% par rapport aux niveaux de 2019 de juin à août – à 323 $ en moyenne pour un aller simple – en particulier sur les itinéraires les plus achalandés, selon la société de données sur les voyages Hopper. Mais de nombreux vols régionaux ainsi qu’internationaux en dehors des États-Unis ont vu les tarifs augmenter – de 18% à 593 dollars pour le Mexique et l’Amérique centrale, de 30% à 1 166 dollars pour l’Europe et de 99% à 2 065 dollars pour l’Asie.

Chez Air Canada, les ventes anticipées de billets ont atteint 5,7 milliards de dollars, contre 5,3 milliards de dollars trois mois plus tôt, sans aucun signe de baisse, a indiqué la compagnie.

L’envie de voyager des Canadiens est restée débridée par des retards constants sur tout le réseau de la compagnie aérienne, la moitié des vols du transporteur arrivant régulièrement en retard ou carrément annulés au cours des deux derniers mois et demi.

La compagnie s’est classée dernière parmi les 10 plus grandes compagnies aériennes d’Amérique du Nord pour la ponctualité en juillet, selon un rapport de la société de données aéronautiques Cirium cette semaine.

Ses avions sont arrivés ponctuellement 51 pour cent du temps, contre 62 pour cent pour WestJet — en septième place. Alaska Airlines, qui avait un nombre de vols mensuels similaire aux 36 000 d’Air Canada, a décroché la première place avec 82 %.

« Faire fonctionner le système à fond – quand les choses tournent mal, elles ont tendance à se dégrader », a déclaré Barry Prentice, qui dirige l’institut des transports de l’Université du Manitoba, suggérant que la capacité d’Air Canada est étirée.

Charlene Hudy, qui dirige le contingent d’Air Canada de l’Air Line Pilots Association, qui représente 4 500 employés, a déclaré que le transporteur « manquait » d’opérations.

« Nous sommes très frustrés par ces retards », a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Hudy, dont le syndicat a choisi de lancer le processus de négociation en juin en mettant fin à sa convention collective de 10 ans un an plus tôt, a appelé l’entreprise à combler un écart salarial « inacceptable » entre les pilotes canadiens et leurs homologues américains, en partie pour réduire taux d’attrition.

Au dernier trimestre, Air Canada a déboursé 24% de plus d’une année sur l’autre pour l’indemnisation des travailleurs, en raison d’une croissance de 22% de ses employés équivalents temps plein, a indiqué la compagnie. Une chute de 31% des prix du carburéacteur par rapport à l’année précédente a contribué à compenser le coût.

Dans le but de fluidifier le trafic, Rousseau a de nouveau appelé le gouvernement fédéral à revoir le modèle financier des aéroports, qui dépendent des frais passagers pour fonctionner et payer le loyer à Ottawa – un système qui a échoué lorsque le flux de voyageurs s’est tari.

« La pandémie a vraiment révélé la faiblesse de notre modèle d’utilisateur-payeur », a déclaré Rousseau.

Alors que les aéroports américains ont intensifié leurs opérations plus tôt et n’ont jamais cessé de recevoir des fonds fédéraux, les aéroports canadiens ont mis plus de temps à reprendre leurs activités post-pandémiques et avaient moins d’argent pour le faire, a déclaré Prentice.

Au cours du trimestre terminé le 30 juin, Air Canada a annoncé que ses revenus d’exploitation avaient augmenté de 36 % pour atteindre 5,27 milliards de dollars, contre 3,98 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, le bénéfice dilué a atteint 1,85 $ par action contre une perte de 1,12 $ par action un an auparavant, a déclaré vendredi la société basée à Montréal. Le dernier chiffre a dépassé les attentes des analystes de 68 cents par action, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

Le total de la dette à long terme et des obligations locatives d’Air Canada a diminué de 9 % pour s’établir à 14,89 milliards de dollars, contre 16,31 milliards de dollars à la fin de 2022.

Son ratio dette nette/bénéfice ajusté est tombé à 1,7, une amélioration majeure par rapport à 5,1 six mois plus tôt.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2023.