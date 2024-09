Malgré les réactions négatives, les programmes pilotes de revenu garanti aident les familles du Texas

Des programmes pilotes de revenu garanti sont en cours d’évaluation au Texas et dans tout le pays. Pour ceux qui remplissent les conditions requises, ces expériences de versement direct d’argent liquide renforcent la dignité et la liberté des trop nombreux Américains qui connaissent des difficultés financières. L’étude a également révélé que ces programmes ont systématiquement a démontré d’excellents résultats pour les enfantsa réalisé des gains substantiels chez les adultes santé mentale, santé physique et parentalité compétences et augmentation Sécurité alimentaire et stabilité du logement.

Malgré ces résultats positifs, les projets pilotes de revenu garanti ont été repoussés par certains décideurs politiques. Plus de 10 États, dont le Texas, sont en train de mettre en place un programme pilote de revenu garanti. prendre des mesures pour couper le financement public de ces programmes. Récemment, la Cour suprême du Texas a mis fin à un programme pilote de revenu garanti dans le comté de Harris Cela aurait donné à 1 900 résidents 500 $ par mois pour couvrir leurs dépenses de base et leur permettre de sortir de la pauvreté.

En avril, le procureur général Ken Paxton a intenté un procès contre le comté de Harris pour avoir instauré un programme de « revenu garanti » qui, selon lui, viole la Constitution du Texas. (Crédit : Mikala Compton/American-Statesman/File)

Les Américains méritent des informations précises sur les programmes pilotes d’aide financière directe et sur la manière dont ces programmes contribuent au bien public.

Plus que 150 pilotes à revenu garanti ont été lancés aux États-Unis en 2017, recevant des fonds de sources publiques et privées. Les bénéficiaires des fonds de revenu garanti sont généralement des nouvelles mères, des jeunes sortant du système de placement familial, des survivants de violences domestiques et des familles qui travaillent et ont de faibles revenus.

Quelques adversaires Des projets pilotes de revenu garanti affirment que ces programmes enferment les bénéficiaires dans une situation de dépendance et les encouragent à réduire leur temps de travail. Bien que certaines études aient montré une perte modeste d’heures de travail, les données de programmes de longue durée comme le Fonds permanent de l’Alaska et la bande orientale des Indiens Cherokee programme de partage des bénéfices des casinos démontrent que les programmes de revenu garanti favorisent la sécurité du revenu et ont un impact positif sur les heures de travail et le niveau de scolarité.

Les Américains devraient-ils donc s’inquiéter d’une baisse potentielle des heures de travail chez certains bénéficiaires ? Absolument pas. Les bénéficiaires qui utiliser l’argent liquide travailler un peu moins souvent, consacrer du temps supplémentaire à aider ses amis, sa famille, ses enfants et à améliorer ses perspectives d’emploi.

Prendre le cas d’une maman de 38 ans qui a récemment terminé Projet pilote de revenu garanti à Austin—une expérience menée par Ensemble et 10 partenaires communautaires pour examiner l’impact que le fait de recevoir 1 000 dollars par mois pendant un an aurait sur 135 ménages des quartiers les plus pauvres d’Austin. L’argent qu’elle a reçu l’a aidée à se former pour devenir agent de location et notaire public. De plus, elle a pu consacrer plus de temps et d’argent à ses enfants, notamment en facilitant le transfert vers une meilleure école pour sa fille ayant des besoins spéciaux. Aujourd’hui, cette mère a augmenté ses revenus du double de ce qu’elle a gagné dans le cadre du projet pilote.

L’histoire de cette mère et d’autres expériences documentées dans le projet pilote de revenu garanti d’Austin montrent que les programmes de revenu garanti offrent aux bénéficiaires un tremplin vers des opportunités. Le projet pilote a révélé que tous les bénéficiaires n’utilisaient pas l’argent de la même manière, mais que les fonds supplémentaires les aidaient souvent à construire une base solide pour eux-mêmes et leurs enfants.

En tant que chercheur expérimenté analyser les politiques et programmes de mobilité sociale ascendanteJe sais que les études les plus rigoureuses sur le revenu garanti montrent une corrélation entre l’argent liquide direct et de meilleurs résultats pour jeunesse et nourrissons. Récent la recherche a a montré qu’un revenu des ménages plus élevé améliore le développement cognitif et socio-émotionnel et la santé d’un enfant. Ces résultats sont, à leur tour, solidement associé avec une réussite scolaire et professionnelle plus tard dans la vie.

Les programmes de sécurité sociale de notre pays être loin d’être suffisant Les expériences de revenu garanti ont clairement montré le potentiel des transferts monétaires directs pour combler les lacunes et ouvrir de nouvelles voies d’opportunités pour les familles qui travaillent. Et une majorité des Américains soutiennent les programmes de revenu garanti pour les adultes dont les revenus sont inférieurs au revenu médian.

Il nous reste encore beaucoup à apprendre sur le rôle des programmes de revenu garanti dans notre économie en pleine mutation. J’espère que les responsables politiques du Texas et d’autres qui cherchent à interdire les tests de transferts monétaires directs ou à mettre en doute la viabilité de cette intervention examineront plus attentivement toutes les données.

Le Texas pourrait devenir un leader dans la manière d’utiliser l’argent direct pour améliorer les opportunités offertes aux familles, mais cela n’arrivera pas si ces programmes sont arrêtés en raison de fausses hypothèses.

Bogle est l’une des principales chercheuses associées à l’Urban Institute, spécialisée dans les inégalités de revenus et les opportunités de développement économique. Elle a mené des recherches approfondies à Austin sur les programmes de transferts monétaires directs et de revenus garantis.

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : Malgré les réactions négatives, les programmes de revenu garanti aident les familles du Texas