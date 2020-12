La déforestation en Amazonie brésilienne a de nouveau augmenté au cours de l’année écoulée, atteignant un sommet en 12 ans, selon les chiffres officiels publiés lundi qui ont suscité un chœur de condamnation du gouvernement du président Jair Bolsonaro.

Un total de 11088 kilomètres carrés (4281 miles carrés) de forêt a été détruit dans la partie brésilienne de la plus grande forêt tropicale du monde au cours des 12 mois précédant le mois d’août, selon le programme de surveillance PRODES de l’agence spatiale brésilienne, qui analyse les images satellites pour suivre la déforestation.

Cela correspond à une superficie plus grande que la Jamaïque et représente une augmentation de 9,5 pour cent par rapport à l’année précédente, lorsque la déforestation a également atteint un sommet pendant plus d’une décennie.

«En raison d’une telle déforestation, le Brésil est probablement le seul grand émetteur de gaz à effet de serre à avoir réussi à augmenter ses émissions l’année où le coronavirus La pandémie a paralysé l’économie mondiale », a déclaré l’Observatoire brésilien du climat, une coalition de groupes environnementaux.

Les forêts telles que l’Amazonie jouent un rôle essentiel dans le contrôle du changement climatique car elles aspirent le carbone de l’atmosphère. Cependant, lorsque les arbres meurent ou brûlent, ils rejettent leur carbone dans l’environnement.

Bolsonaro, un sceptique d’extrême droite sur le changement climatique, est le fer de lance de la déforestation croissante et des incendies de forêt depuis son entrée en fonction en janvier 2019.

Son gouvernement s’est engagé à ouvrir les terres protégées à l’exploitation minière et à l’agro-industrie et a réduit le financement des programmes de protection de l’environnement.

Les écologistes affirment que ces politiques alimentent la destruction de l’Amazonie, dont environ 60% au Brésil.

« La vision du développement du gouvernement Bolsonaro pour l’Amazonie est un retour à la déforestation endémique du passé. C’est une vision régressive qui est loin de l’effort requis pour faire face à la crise climatique », a déclaré la porte-parole Cristiane. Mazzetti de Greenpeace dans un communiqué.

Le vice-président Hamilton Mourao, qui a présenté les chiffres lors d’une conférence de presse, a défendu l’engagement du gouvernement à lutter contre la déforestation.

« Le message que j’apporte au nom du président Bolsonaro est que nous continuerons à travailler avec la science et la technologie pour soutenir le travail des agences de protection de l’environnement », a déclaré Mourao, un général militaire à la retraite qui dirige le groupe de travail Amazon de Bolsonaro.

Le dernier taux de déforestation annuel était le plus élevé depuis 2008, lorsque 12 911 kilomètres carrés de forêt ont été détruits dans la région amazonienne du Brésil.