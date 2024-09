Malgré les « prophètes de malheur » du marché de l’art, les marchands de l’Armory Show voient des signes d’un « bon retournement de situation » dans les ventes d’ouverture

Malgré un sentiment d’inquiétude quant à l’état du marché de l’art au cours de l’année écoulée, les marchands, les conseillers et les collectionneurs se sont montrés optimistes quant aux ventes lors de l’avant-première VIP de jeudi de l’Armory Show à New York, traditionnellement considérée comme le « premier jour d’école » du cycle annuel de foires et d’enchères du marché américain.

Hollis Taggart, un marchand d’art new-yorkais dont la galerie du même nom existe depuis 1979, a déclaré avoir constaté une certaine appréhension chez ses clients, en particulier au cours des six derniers mois. L’Armory Show, premier grand événement artistique après la pause estivale, fait office de « foire d’exposition » pour que le monde puisse juger de l’évolution du marché, a-t-il déclaré, ajoutant que « tout le monde est sur des charbons ardents quant à la façon dont l’automne va se dérouler ».

« Je suis d’accord avec vous, le marché a été très lent », a déclaré Taggart. « Avec les taux d’intérêt, les élections et les guerres, c’est une période psychologiquement stressante, et je pense que cela se répercute sur la psyché du monde de l’art. »

Mais de nombreux collectionneurs semblent avoir surmonté ce stress psychologique et sont prêts à acheter. La galerie a annoncé avoir vendu une huile sur toile de Teruko Yokoi pour 65 000 $, deux toiles de Dana James pour 40 000 $ et 18 000 $, une œuvre en pâte à modeler et acrylique de Hayoon Jay Lee pour 24 000 $ et une huile sur toile de Leatrice Rose pour 12 000 $ lors de l’avant-première.

« On avait l’impression que c’était le bon vieux temps au milieu d’une période très calme et déprimante. Cela semble donc être un bon retournement de situation, du moins dès le premier jour », a déclaré Taggart jeudi soir.

La série de ventes du jour de l’ouverture – des œuvres à quatre chiffres d’artistes émergents présentées par des exposants novices, aux peintures de premier ordre évaluées à six chiffres par des marchands ayant des décennies d’expérience – a été un soulagement pour de nombreux acteurs du monde de l’art, qui étaient nerveux après des résultats d’enchères tièdes en mai. Au cours des ventes de ce mois à New York, les maisons de vente ont vendu pour environ 1,3 milliard de dollars d’œuvres d’art, frais compris, la plupart des ventes du soir se situant dans la partie basse des estimations, même si les taux d’enchères et de vente sont souvent restés sains. Les spécialistes de l’époque ont déclaré que même si les offres n’étaient pas aussi spectaculaires que des envois comme la collection record de Paul Allen de 1,5 milliard de dollars en 2022, les collectionneurs étaient toujours prêts à dépenser pour acheter des œuvres, bien que de manière plus sélective. Mais il semble que certains soient sortis des enchères annonçant une grave contraction du marché.

« De nombreux collectionneurs réagissent à la quantité assez importante de nouvelles parues dans la presse après les enchères de mai. Les chiffres sont en baisse », a déclaré Megan Fox Kelly, conseillère en art basée à New York qui a ouvert son cabinet de conseil en 1999, dans les jours précédant la foire. « Les journalistes semblent voir dans les résultats des enchères un indicateur d’un marché en baisse, plutôt que de constater qu’il n’y a pas eu autant de consignations et que les ventes n’ont pas été les plus importantes. »

Lynne Drexler Crépuscule d’automne (1977), vendu pour 450 000 $ jeudi à l’Armory Show. Avec l’aimable autorisation de la galerie Berry Campbell

« Les gens sont plutôt pessimistes », a déclaré Christine A. Berry, propriétaire de la galerie Berry Campbell à Chelsea, qui a déclaré que les ventes de sa galerie ont continué à être « lentes et régulières » au cours de l’année écoulée. « Il faut montrer du bon travail, et si vous augmentez vos prix et qu’ils ne sont pas raisonnables, je ne pense pas que les gens vont acheter. Mais si vous faites les choses de manière régulière, le marché ne bouge pas beaucoup pour vous. »

La galerie Berry Campbell a certainement bien réussi lors de l’avant-première de la foire : sa vente du tableau de Lynne Drexler Crépuscule d’automne (1977) à une collection privée pour 450 000 $ a été l’une des ventes les plus importantes de l’époque. La galerie a également vendu Bleu Vert (1964) pour 125 000 $ et En porte-à-faux #14 (2014) par Nanette Carter pour 22 000 $.

Robert Dimin, associé et directeur de la galerie Dimin à Tribeca, qui expose dans le secteur Presents de la foire pour des stands individuels, a déclaré que les ventes de mai pourraient avoir été le signe d’un creux du marché.

« Je suis très optimiste quant à l’avenir d’un marché plus réaliste », a déclaré Dimin. « Il y a une énergie positive légitime chez tous ceux qui se promènent dans cette foire. De nombreux marchands sourient et vendent des œuvres, les collectionneurs, les conseillers et les clients qui viennent sont vraiment très enthousiastes à propos de ce qu’ils voient et ils sont intéressés par l’achat. »

Visiteurs de l’édition 2024 de The Armory Show au Javits Center de New York Photo avec l’aimable autorisation de The Armory Show

Lors de l’avant-première, Dimin a vendu trois œuvres colorées à l’huile sur lin de l’artiste Michael Berryhill, d’un prix compris entre 8 000 et 24 000 dollars, sur son stand, et a mis plusieurs autres œuvres en attente, a-t-il déclaré.

« Je ne comprends pas vraiment pourquoi quelqu’un pourrait sortir de cette situation avec une opinion négative. En général, le marché a été extrêmement résilient et assez fort », a déclaré Sean Kelly, le marchand d’art qui a ouvert sa galerie d’art éponyme à New York en 1991. La galerie de Kelly a vendu deux gravures sans titre de l’artiste mexicain José Dávila pour 65 000 $ chacune, cinq peintures de Hugo McCloud (quatre pour 30 000 $ et une pour 45 000 $), Fougère composée (2024) de Sam Moyer pour 70 000 $ et une peinture sans titre de 1995 d’Ilse D’Hollander pour 55 000 €.

« La seule chose qui nous préoccupe encore, c’est l’élection », a déclaré Kelly. « Les gens sont inévitablement inquiets à ce sujet. Mais même cela a pris une tournure positive avec les récents événements survenus à la Convention nationale démocrate. » (Pendant la convention, la vice-présidente américaine Kamala Harris a été officiellement désignée candidate du parti à la présidence. On pense généralement que sa candidature offre au marché une plus grande stabilité et une plus grande confiance des consommateurs. Les principaux acteurs du monde de l’art se sont mobilisés pour soutenir sa campagne, même si d’autres ont fait part de leur déception face à ses déclarations sur la guerre en cours et la crise humanitaire à Gaza.

Bien que l’élection présidentielle américaine à venir soit dans tous les esprits, très peu d’œuvres exposées à l’Armory Show y font réellement référence. L’une d’entre elles était une œuvre tissée de Qualeasha Wood intitulée This is America, saison 248, épisode 45 (2024) sur le stand de la galerie Pippy Houldsworth. Conçue après la tentative d’assassinat de l’ancien président Donald Trump en juillet, la tapisserie combine une photographie de l’événement avec des images des réseaux sociaux, des chaînes d’information télévisées et un autoportrait de Wood se moquant des « femmes républicaines noires telles que Candace Owens qui souscrivent à la glorification du rêve américain », selon une description de l’œuvre de la galerie. Un porte-parole de la galerie a déclaré jeudi que l’œuvre n’avait pas encore été vendue, bien qu’elle ait vendu un tableau d’Angela Heisch pour 75 000 $ et une œuvre de Zoë Buckman pour 50 000 $.

Bois de Qualeasha This is America, saison 248, épisode 45 (2024) Avec l’aimable autorisation de la galerie Pippy Houldsworth

« Nous avons beaucoup de chance d’être bien placés à la foire », a déclaré Moira Sims, directrice new-yorkaise d’Anat Ebgi, la célèbre galerie de Los Angeles qui a ouvert un espace à Tribeca en janvier. « Nous avons rencontré beaucoup de clients et de commissaires d’exposition extraordinaires, et jusqu’à présent, tout s’est très bien passé. »

Lors de l’avant-première de l’Armory Show, la galerie a vendu des œuvres de sept artistes pour des prix allant de 20 000 à 70 000 dollars. L’une des œuvres les plus marquantes de la galerie est une mosaïque de l’artiste Jordan Nassar, disposée sur le sol du stand. Si Nassar est connu pour ses textiles inspirés de la broderie traditionnelle palestinienne, Créateur connu une fois (2024) est composée de carreaux de verre et a été inspirée par un motif que Nassar a trouvé sur un vêtement palestinien historique datant des années 1950. Jeudi, la mosaïque n’avait pas encore été vendue, mais la galerie James Cohan a vendu une œuvre brodée de Nassar pour 34 000 $.

« Les choses se passent un peu plus lentement que d’habitude, mais cela ne nous décourage pas », a déclaré Sims. « Je suis très optimiste quant à la foire, et nous avons eu la chance de pré-vendre beaucoup de choses, ce qui est utile. Je pense que la foire continue de bien se porter. Je suis enthousiaste à ce sujet. »

Nouveau propriétaire, même foire ?

Cette édition de l’Armory Show marque à la fois le 30e anniversaire de la foire et la première année où l’événement a été entièrement planifié sous l’égide de sa nouvelle société mère londonienne, Frieze. L’Armory Show et l’Expo Chicago, deux des plus grandes foires des États-Unis, ont été acquises d’un seul coup à l’été 2023. Depuis lors, on parle beaucoup de la façon dont l’événement qui se présente comme la « foire d’art de New York » allait changer avec un nouveau propriétaire britannique. Les premières spéculations selon lesquelles Frieze déplacerait les dates de l’Armory Show ou de sa foire de Séoul, qui se tient également cette semaine, pour éviter les conflits de calendrier ne se sont pas concrétisées. Les galeristes du Javits Center n’ont pas mentionné de nombreuses différences en coulisses entre les années précédentes de l’Armory Show par rapport au fonctionnement sous l’organisation de Frieze, à l’exception de certains marchands se plaignant de difficultés à obtenir un accès VIP et des laissez-passer journaliers pour les clients. Le changement le plus visible cette année est une disposition des stands plus en grille, avec un salon central rempli d’œuvres à grande échelle qui font partie de la section Plateforme de la foire, notamment des œuvres de Sanford Biggers, Joyce J. Scott, Dominique Fung et d’autres.

La disposition en grille offre aux visiteurs une meilleure visibilité lorsqu’ils se promènent dans la foire, ce qui permet plus de surprises, selon Kyla McMillan, qui a été annoncée comme nouvelle directrice de The Armory Show en juillet.

« Ce que j’aime, c’est que quelqu’un puisse citer ce salon comme l’endroit où il découvre son nouvel artiste préféré ou le programme avec lequel il fera de bonnes affaires pendant des années », a déclaré McMillan plusieurs heures après le début de la journée d’avant-première. « Bien sûr, nous sommes une entité commerciale. Nous n’avons pas peur de cela. Nous voulons que nos exposants réussissent et réalisent des ventes incroyables. »

Plusieurs ventes ont atteint près d’un demi-million de dollars lors de l’avant-première VIP de jeudi. La vente la plus importante de la journée a été celle de la galerie Kasmin de Chelsea, qui a déclaré avoir vendu le tableau de Robert Motherwell Abside (1980-84) pour 825 000 $, ainsi que Walton Ford Le tract du chanteur (2023) pour 750 000 $. La galerie a également placé des œuvres de Sara Anstis, Jan-Ole Schiemann et Emil Sands pour des prix compris entre 16 000 $ et 35 000 $.

Le stand de Kasmin à l’Armory Show. La galerie Chelsea a vendu le tableau de Robert Motherwell Abside (1980-84) pour 825 000 $ (à gauche), ainsi que Walton Ford Le tract du chanteur (2023) pour 750 000 $ (à droite). Photo de Wendy Timana, avec l’aimable autorisation de Kasmin

Tang Contemporary Art, d’abord établie à Bangkok, a vendu une œuvre en bronze coulé d’Ai Weiwei pour 450 000 $. La galerie 303 a vendu trois œuvres lumineuses de Doug Aitken à des prix Français : des œuvres allant de 150 000 à 275 000 $ chacune, deux œuvres de Rob Pruitt à 175 000 $ chacune, trois œuvres en pigment sur lin de Sam Falls entre 70 000 et 90 000 $ chacune, et un tableau de Hans-Peter Feldmann à 70 000 €. Southern Guild, une galerie du Cap, a vendu une sculpture de Zizipho Poswa pour 85 000 $, une œuvre de Manyaku Mashilo pour 60 000 $ et deux œuvres de Mmangaliso Nzuza pour 11 000 $ et 8 000 $ chacune. Roberts Projects de Los Angeles a vendu une œuvre de Daniel Crews-Chubb pour 85 000 $, une de Lenz Gerk pour 75 000 $ et deux œuvres de Mia Middleton pour 11 000 $ chacune.

La galerie Mrs., basée à Maspeth, dans l’État de New York, a vendu neuf œuvres d’Alexandra Barth à des prix compris entre 3 500 et 13 000 dollars chacune. La galerie a reçu le prix TPC Art Finance Presents, qui récompense un stand dans la section Presents, réservée aux galeries qui n’ont pas plus de dix ans d’existence, d’une somme égale au coût de son stand. L’artiste de Brooklyn Oliver Herring, exposé à la galerie Bank de Shanghai, a reçu 10 000 dollars dans le cadre du Sauer Artist Prize, tandis que Champagne Pommery a sponsorisé un prix qui a été décerné à l’artiste bahaméenne Anina Major, qui expose une œuvre avec la galerie Tern de Nassau dans la section Platform de la foire.

La galerie Spinello Projects de Miami a été la seule à annoncer jeudi avoir vendu la totalité de son stand, les peintures de paysages céruléens de l’artiste portoricain Esaí Alfredo étant vendues entre 9 000 et 35 000 dollars. Parmi les acheteurs figuraient la Hort Family Foundation de New York, la Jasketa Foundation de Jeffersonville, dans l’Indiana, et le Pérez Art Museum de Miami. (Après la journée d’avant-première de l’Armory Show l’année dernière, cinq galeries ont déclaré avoir vendu tous leurs stands.)

« Je suis très optimiste, et je ne considère pas qu’il s’agisse d’un optimisme aveugle », a déclaré McMillan. « Nous évoluons dans une industrie et dans un monde en pleine mutation. Ce que nous pouvons faire, c’est organiser le meilleur salon possible et aider les exposants à présenter leurs œuvres dans le meilleur contexte possible, dynamiser nos collectionneurs et c’est à partir de là que tout ira bien. Mais je pense que personne n’a intérêt à se retrouver dans ce cycle de catastrophe. »