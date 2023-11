Malgré les pressions de Biden et Blinken, les États-Unis ne semblent pas plus près d’obtenir une « pause humanitaire » à Gaza

ANKARA, Turquie — Plus d’une semaine après avoir commencé à réclamer publiquement des « pauses humanitaires » à Gaza, l’administration Biden n’a pas eu grand-chose à montrer de ses efforts alors que le secrétaire d’État Antony Blinken a mis fin lundi à une épuisante tournée au Moyen-Orient et que le président Joe Biden a lancé un appel personnel apparemment infructueux à son homologue israélien.

Près d’un mois après le début de la guerre, la difficulté d’obtenir une aide, même limitée, dans la spirale du conflit a mis en lumière les défis auxquels Biden et son administration sont confrontés alors qu’ils cherchent à gérer ce qui apparaît comme l’une des crises de politique étrangère déterminantes de sa présidence.

Jusqu’à présent, les États-Unis restent déterminés à empêcher les combats de dégénérer en une guerre régionale plus large et à faire pression pour des mesures limitées pour alléger les souffrances des civils, mais ils restent fermement derrière Israël et son objectif de mettre fin au contrôle du Hamas sur Gaza, même si le nombre de morts en Gaza a atteint 10 000, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Biden a semblé lundi avoir été repoussé par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors de leur première conversation en huit jours, lorsqu’il a réitéré en privé ses appels publics à une accalmie dans les combats pour permettre aux civils de fuir la campagne israélienne visant à écraser le Hamas et à l’acheminement de l’aide humanitaire. à des centaines de milliers de personnes dans le besoin.

“Nous nous considérons au début de cette conversation, pas à la fin”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, en décrivant la conversation de Biden avec Netanyahu, “vous pouvez donc vous attendre à ce que nous continuions à plaider pour des mesures temporaires”. des pauses localisées dans les combats.

L’appel de Biden fait suite au week-end de voyage effréné de Blinken qui l’a emmené d’Israël à la Jordanie, en Cisjordanie occupée, à Chypre, en Irak et en Turquie pour renforcer le soutien à la proposition de l’administration Biden concernant les initiatives humanitaires.

« Tout cela est un travail en cours », a déclaré Blinken avant de quitter la Turquie. “Nous ne sommes évidemment pas d’accord sur tout, mais il existe des points de vue communs sur certains impératifs du moment sur lesquels nous travaillons ensemble.”

Le directeur de la CIA, William Burns, était également présent à une réunion au Moyen-Orient avec des partenaires du renseignement et des dirigeants de plusieurs pays, a déclaré lundi un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des projets de voyage généralement officieux de Burns. Les États-Unis souhaitent que ces discussions renforcent leur engagement en faveur de la coopération en matière de renseignement, notamment en matière de terrorisme et de sécurité, a déclaré le responsable.

Le tourbillon de la diplomatie américaine survient alors que les troupes israéliennes encerclent la ville de Gaza et coupent la partie nord du territoire assiégé dirigé par le Hamas. Les troupes se préparaient à entrer dans la ville, où elles risquaient d’affronter des militants combattant rue par rue en empruntant un vaste réseau de tunnels. Les pertes vont probablement augmenter des deux côtés.

Lorsqu’on lui a demandé si ce bilan avait incité les États-Unis à réfléchir à leur soutien indéfectible à Israël, Kirby a répondu : « Je pense que nous devons tous nous rappeler contre qui ils combattent », et il a fait référence à l’incursion du Hamas en Israël le 7 octobre qui a tué 1 400 personnes, pour la plupart. civils et a déclenché la guerre. Il a insisté sur le fait qu’aucun pays ne tolérerait une telle attaque « sans une réponse rapide et agressive ».

Kirby a déclaré que les États-Unis avaient des conversations « franches » avec les Israéliens sur la tentative de réduire le nombre de morts parmi les civils, mais qu’ils n’étaient pas directement impliqués dans les décisions de ciblage d’Israël et n’aidaient pas non plus à développer les plans opérationnels du pays pour son invasion de Gaza, qui abrite 2,3 millions de personnes. personnes.

Blinken a déclaré que des pauses dans la guerre permettraient d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza et de libérer plus de 200 otages capturés par le Hamas, tout en empêchant le conflit de s’étendre à la région.

« Nous avons engagé les Israéliens sur les mesures qu’ils peuvent prendre pour minimiser les pertes civiles », a déclaré Blinken avant de quitter Ankara. “Nous travaillons, comme je l’ai dit, de manière très agressive pour acheminer davantage d’aide humanitaire à Gaza.”

“Nous sommes très concentrés sur les otages détenus par le Hamas, y compris les Américains, et nous faisons tout notre possible pour les rapatrier”, a-t-il ajouté.

Alors que la réunion de Blinken avec le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan commençait, des dizaines de manifestants d’un groupe islamiste ont brandi des drapeaux turcs et palestiniens et brandi des pancartes anti-américaines et anti-israéliennes devant le ministère des Affaires étrangères. Plus tôt dans la journée, la police a dispersé un groupe d’étudiants marchant vers le ministère en scandant « Meurtrier Blinken, sortez de Turquie ! »

Lundi également, environ 150 personnes se sont rassemblées devant l’ambassade américaine à Ankara, brandissant une grande banderole sur laquelle on pouvait lire : « Non au génocide !

Blinken n’a pas rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est montré très critique à l’égard de Netanyahu et constitue une exception parmi les alliés de l’OTAN en n’exprimant pas son plein soutien au droit d’Israël à se défendre.

Des responsables turcs, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des pourparlers, ont déclaré que Fidan avait exhorté Blinken à empêcher le ciblage des civils à Gaza et leur déplacement forcé, et également à faire pression pour un « cessez-le-feu complet ».

La mission de Blinken, sa deuxième dans la région depuis le début de la guerre, n’a trouvé qu’un soutien tiède, voire inexistant, pour ses efforts visant à contenir les retombées du conflit. Israël a rejeté l’idée de pauses, tandis que les pays arabes exigent plutôt un cessez-le-feu immédiat alors que le nombre de victimes parmi les civils palestiniens s’alourdit.

Les États arabes résistent aux suggestions américaines selon lesquelles ils joueraient un rôle plus important dans la résolution de la crise, exprimant leur indignation face au bilan civil des opérations militaires israéliennes et estimant que Gaza est un problème en grande partie imputable à Israël.

Les responsables américains cherchent à convaincre Israël de l’importance stratégique du respect des lois de la guerre en protégeant les non-combattants et en augmentant considérablement les livraisons d’aide humanitaire à la population civile assiégée de Gaza.

Il reste toutefois à savoir si Netanyahu accepterait des pauses temporaires et progressives dans l’opération massive visant à éradiquer le Hamas – ou si l’indignation des Palestiniens et de leurs partisans pourrait être apaisée s’il le faisait.

La Jordanie et la Turquie ont déjà rappelé leurs ambassadeurs en Israël pour protester contre ses tactiques, et l’opinion internationale semble passer de la sympathie envers Israël au lendemain du 7 octobre à la répulsion alors que les images de mort et de destruction à Gaza se répandent dans le monde. .

Samedi à Amman, la capitale jordanienne, les ministres des Affaires étrangères égyptien et jordanien ont participé à une conférence de presse conjointe avec Blinken. Les deux hommes ont déclaré que la guerre d’Israël allait au-delà de la légitime défense et ne pouvait plus être justifiée car elle équivalait désormais à une punition collective du peuple palestinien.

Ce sentiment a été repris par des dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues des capitales mondiales ce week-end pour protester contre Israël et condamner le soutien américain à Israël.

Depuis la Turquie, Blinken s’est dirigé vers l’Asie, où le conflit de Gaza partagera probablement la première place avec d’autres crises internationales lors d’une série d’événements au Japon, en Corée du Sud et en Inde – notamment la guerre de la Russie contre l’Ukraine et le programme d’armes nucléaires de la Corée du Nord.

___

La rédactrice d’Associated Press Suzan Fraser à Ankara, en Turquie, et Ellen Knickmeyer à Washington ont contribué à ce rapport. Miller a rapporté de Washington.