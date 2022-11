Malgré les pertes républicaines à l’échelle de l’État, le comté de La Salle voit le GOP gagner – Shaw Local

Darren Bailey n’a jamais eu beaucoup de chance de devenir gouverneur de l’Illinois – la course a été appelée pour le titulaire JB Pritzker quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote – mais localement, il a peut-être aidé le GOP à une grande soirée.

Bailey a remporté environ 59% des voix dans les comtés de La Salle, Bureau et Grundy et une analyse des retours et de la sollicitation suggère une emprise croissante du GOP sur la vallée de l’Illinois. Bien que les anciens républicains se soient mal comportés dans les municipalités, Bailey a modifié ce récit et a revendiqué Mendota, Streator et, dans une moindre mesure, Oglesby.

Le démocrate d’Ottawa Lance Yednock était l’exception qui a confirmé la règle. Bien que Yednock ait vaincu le challenger républicain Jason Haskell, le district de Yednock ne comprend ni Mendota ni Streator et Haskell a tenu bon à Oglesby, où il a pris de justesse un quartier de Yednock.

(De gauche à droite) Républicains Sandy Hoos, qui a été réélu au Bureau County Board ; Ray Gatza, qui a été élu au conseil du comté de La Salle ; Jennifer Ebner qui a été élue au bureau du greffier du comté de La Salle ; et Beth Findley Smith, qui a été élue au conseil du comté de La Salle, posent pour une photo à l’avant-poste de Jamie à Utica le mardi 8 novembre 2022. Les républicains sont sortis grands gagnants dans la vallée de l’Illinois. (Scott Anderson)

La vallée de l’Illinois devient-elle de plus en plus rouge ?

“Je pense que dans des territoires plus ruraux, c’est sûr”, a déclaré Yednock. «Les démocrates doivent parler aux électeurs de la classe ouvrière selon leurs conditions. Je pense que le Parti démocrate est devenu plus axé sur les problèmes sociaux et moins sur les problèmes économiques.

Bailey a profité de l’évolution du paysage, tout comme certains républicains locaux qui ont provoqué des bouleversements. Parmi les résultats surprises, citons :

Greffier du comté

La titulaire Lori Bongartz, une démocrate d’Ottawa, a perdu contre la nouvelle venue républicaine Jennifer Ebner, qui a largement suivi les victoires de Bailey dans la circonscription. Ce n’est que dans huit circonscriptions qu’Ebner a gagné et Bailey a perdu ou vice versa.

Conseil du comté de La Salle

Le GOP a renforcé sa majorité au conseil d’administration de 29 membres en évinçant l’ancien président Jerry Hicks (D-Marseille) et en réservant les démocrates à un nouveau membre, Pamela Beckett d’Ottawa.

Juge du circuit

Le républicain Jason Helland a renversé la juge du circuit du comté de La Salle Christina M. Cantlin, une démocrate d’Ottawa, en remportant les trois comtés malgré la reconnaissance généralisée du nom de Cantlin et l’avantage en espèces de la campagne

Bailey a-t-il aidé les républicains à voter ?

Les avis varient.

“Je suis surpris du vote local dans le comté de La Salle pour Bailey”, a déclaré le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, un démocrate d’Ottawa qui s’est engagé à travailler avec Ebner et le conseil d’administration remanié. « Quoi qu’il en soit, je suis inquiète pour Christina (Cantlin). J’aurais pensé qu’elle gagnerait facilement.

Hicks a déclaré que le teint politique du comté avait changé bien avant l’arrivée de Bailey, en grande partie grâce au nombre décroissant de jeunes candidats pour la première fois prêts à se présenter au scrutin démocrate. Les républicains détenaient une majorité de 17 contre 12 avant les élections et vont maintenant améliorer leur majorité à 18 contre 11.

“Le County Board est majoritairement républicain depuis au moins 10 ans et je ne m’attendais pas à ce que cela change”, a déclaré Hicks.

Deux républicains ont repoussé l’idée que Bailey a fourni une poussée significative vers le bas. Don Jensen, président républicain du Conseil du comté de La Salle, a déclaré qu’il ne croyait pas que les résultats de mardi auraient beaucoup changé si la nomination républicaine au poste de gouverneur était allée à quelqu’un d’autre que Bailey.

“Le succès du GOP que nous avons eu ici dans le comté de La Salle était dû en grande partie à la campagne énergique et enthousiaste des différents candidats et des bénévoles qui les ont aidés”, a déclaré Jensen.

De même, Helland a désavoué toute aide au scrutin inférieur.

“J’ai gagné. Aussi simple que cela », a écrit Helland dans un message Facebook. « Je n’ai suivi personne pour me faire élire. J’ai fait du porte à porte dans plus de 7 500 maisons depuis mai et les résultats ont été visibles. Le candidat le plus travailleur gagne à chaque fois. J’ai dépensé 150 000 $ à 25 000 $ et j’ai gagné énormément.

Cependant, Bailey devait bien performer dans la région de la vallée de l’Illinois. Il s’est rendu à plusieurs reprises et a courtisé les forces de l’ordre en dénonçant la loi SAFE-T, une refonte des lois sur la justice pénale à laquelle la police s’est largement opposée.

L’ancien shérif du comté de La Salle, Tom Templeton, un républicain péruvien, avait soutenu un adversaire principal de Bailey, mais s’était néanmoins tenu aux côtés de Bailey pour s’opposer à la loi SAFE-T.

Templeton a déclaré que le succès local de Bailey est dû à plus que juste “Back the Blue”, cependant. Les positions de Bailey sur l’économie, le deuxième amendement et l’avortement ont trouvé un écho auprès des électeurs conservateurs de la vallée de l’Illinois, sinon du nord-est.

“Cela n’allait jamais voler dans les banlieues, cependant”, a déclaré Templeton.