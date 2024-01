Malgré les nouveaux vaccins contre le VRS qui « changent la donne », leur adoption est à la traîne chez les nourrissons et les adultes : experts

Pendant des années, virus respiratoire syncytial (VRS) a été le raison la plus courante pour laquelle les nourrissons sont hospitalisés aux États-Unis et hospitalise des milliers de personnes âgées chaque année.

Après des décennies de tentatives pour développer un vaccin, ils sont devenus disponibles pour la première fois avant cette saison. adultes de 60 ans et plus et pour les personnes enceintes entre 32 et 36 semaines de gestation.

De plus, pour la toute première fois, un injection d’anticorps monoclonal injectable pour protéger les bébés âgés de 8 mois et moins et certains enfants à haut risque de moins de 24 mois sont également arrivés sur le marché.

Cependant, l’expérience des médecins qui font vacciner leurs patients varie à travers le pays. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont entravé les efforts et certains parents ont hésité à vacciner leurs enfants, ont déclaré des experts en soins de santé à ABC News.

“Ainsi, avant le début de la saison du VRS cette année, il y avait tellement d’enthousiasme dans la communauté médicale pédiatrique à propos de ces nouveaux outils”, a déclaré le Dr Allison Bartlett, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants Medicine Comer de l’Université de Chicago. Actualités ABC. “Nous disposons désormais de ce qui devrait être un ensemble d’outils qui devraient absolument changer la donne. Mais je dois dire que je suis déçue par le nombre de familles qui ont choisi de ne pas protéger leurs bébés.”

Nouveau VRS vaccinsvaccinations

Le RSV est un virus respiratoire courant dont la plupart des enfants sont touchés dès leur deuxième anniversaire, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

Bien qu’elle provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux d’un rhume, et que la plupart des gens se rétablissent en une à deux semaines, elle peut constituer une infection grave pour les nourrissons et les personnes âgées, entraînant une hospitalisation, ont indiqué les CDC. Jusqu’à 80 000 enfants des enfants de moins de 5 ans sont hospitalisés chaque année.

Deux produits d’anticorps monoclonaux sont disponibles, dont un est nouveau cette saison pour tous les bébés de moins de 8 mois. Les anticorps monoclonaux sont des protéines fabriquées en laboratoire qui imitent les anticorps que le corps crée naturellement lorsqu’il combat une infection.

Bien qu’administré par injection intramusculaire, ce vaccin est différent d’un vaccin, qui active le système immunitaire.

Le dernier vaccin d’anticorps monoclonal, Beyfortus, fabriqué par AstraZeneca et Sanofi, réduit le risque de maladie grave à VRS d’environ 80 %, selon le CDC.

Une adoption « décourageante »

Cependant, la participation variait à travers le pays. Le Dr Alexy Arauz Boudreau, chef adjoint de la pédiatrie au Massachusetts General Hospital, a déclaré à ABC News qu’entre 80 % et 90 % des familles de sa population de patients avaient fait vacciner leurs enfants contre le VRS.

En comparaison, Bartlett a déclaré que la vaccination avait été proposée aux parents de nouveau-nés avant la sortie de l’hôpital et que plus de la moitié des familles avaient refusé, ce qu’elle a qualifié de « décourageant ».

Elle a ajouté que lors de conversations avec des collègues qui s’occupent de patients âgés, les vaccins disponibles pour “cette population sont également sous-utilisés, malheureusement”. Données CDC montre que seulement 21,1 % des personnes âgées aux États-Unis ont été vaccinées.

Le Dr Eric Biondi, médecin-chef adjoint du Centre pour enfants Johns Hopkins, a déclaré qu’aucun parent célibataire ne lui avait posé de questions sur la vaccination contre le VRS.

Hésitation à l’égard des vaccins et problèmes de chaîne d’approvisionnement

Les médecins ont expliqué qu’il existe diverses raisons pour lesquelles le taux de participation n’a peut-être pas été aussi élevé qu’ils l’espéraient. Certains parents peuvent avoir été nerveux à l’idée d’un nouveau produit, malgré les données d’essais cliniques montrant qu’il est sûr et efficace.

D’autres parents ne savaient peut-être même pas que le produit était disponible ou éprouvaient une lassitude face aux vaccins ou aux injections, en raison de la pandémie de COVID-19, ont déclaré des experts en soins de santé à ABC News.

“Nous avons en quelque sorte été inondés de documents provenant du CDC et d’autres endroits au cours des dernières années et je pense qu’il y en a. … peut-être qu’il y a un peu plus d’apathie à l’égard de davantage de lignes directrices”, a déclaré Biondi. “Non pas qu’ils aient tort ou qu’ils soient mauvais, mais on ne peut rester en état d’alerte que pendant un certain temps.”

Ensuite, il y a eu des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Des responsables de l’administration Biden ont rencontré des fabricants et des partenaires de vaccins contre le VRS, notamment Sanofi, AstraZeneca et Thermo Fisher, à l’automne 2023 et les ont exhortés à accélérer la production alors que les médecins étaient confrontés à une pénurie alarmante.

Sanofi, l’un des fabricants de Beyfortus, a déclaré dans un communiqué déclaration le mois dernier, il y avait quelques « obstacles à la mise en œuvre, notamment la couverture des payeurs commerciaux et des problèmes de codage » et que la demande dépassait l’offre.

La société a déclaré avoir livré suffisamment de doses pour que 1,4 million de bébés aux États-Unis puissent recevoir Beyfortus.

En décembre 2023, 28 % des mères de bébés de moins de 8 mois ont déclaré avoir fait vacciner leur bébé, selon une nouvelle étude. Enquête du CDC.

Même si les médecins ont déclaré à ABC News qu’ils pensaient que la disponibilité de ces outils avait probablement un effet sur les taux d’hospitalisation, l’année prochaine sera probablement plus révélatrice.

“Je soupçonne qu’une fois que les problèmes de chaîne d’approvisionnement se seront résolus d’eux-mêmes et que davantage d’enfants en souffriront, je pense que l’année prochaine pourrait être plus révélatrice de l’ampleur de l’impact. [the immunization] a vraiment du côté de l’hôpital”, a déclaré Biondi.

Bartlett a déclaré qu’elle espère qu’entre cet hiver et cet automne, il y aura davantage de conversations avec les parents sur les implications concrètes de l’injection d’anticorps monoclonaux, ce qui permettra à davantage de nourrissons d’être protégés avant la prochaine saison du VRS.

“Notre objectif, avec ces outils de prévention dont nous disposons, est de mettre les hôpitaux pour enfants en faillite”, a-t-elle déclaré. “Vous savez, nous ne serions pas tristes si nos unités de soins intensifs ne sont pas remplies d’enfants infectés par le VRS. Nous préférerions de loin être à la maison, en bonne santé et heureux.”

Malgré les nouveaux vaccins contre le VRS qui « changent la donne », leur adoption est à la traîne chez les nourrissons et les adultes : experts paru à l’origine sur abcnews.go.com