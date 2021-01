Selon Bankrate.com, moins de 4 Américains sur 10 pourraient gérer une dépense inattendue de 1 000 $, comme une facture médicale ou une réparation automobile. Cela vient après que le gouvernement fédéral a semé l’économie avec des milliards de dollars de financement de relance, allant des paiements de relance à une aide supplémentaire au chômage.

Sans cette aide, il est probable que les ménages américains seraient dans une situation pire. La part d’Américains qui pourraient gérer une dépense inattendue de 1000 $ est légèrement en baisse par rapport à l’année précédente – 39% dans la dernière enquête contre 41% un an plus tôt, l’enquête menée auprès de plus de 1000 personnes à la mi-décembre.

Au printemps et à l’été 2020, les Américains ont pu mettre de l’argent de côté sur leurs comptes d’épargne et rembourser leurs dettes grâce au coup de pouce financier de la loi CARES.

À la fin de 2020, cependant, le revenu personnel disponible avait fortement chuté par rapport au coup de pouce donné par la loi CARES, selon une nouvelle analyse des données financières du projet Hamilton de la Brookings Institution.

Contrôles de stimulation:ImpôtRapide commence à déposer des paiements d’impact économique pour des millions de clients après une erreur IRS

Se préparer à la retraite:Faites un bilan 2021 à votre 401 (k) en 5 étapes simples

Protégez votre crédit:Comment un appel téléphonique à votre émetteur peut vous aider à protéger votre score

Des millions de ménages sont entrés dans les mois d’hiver avec moins de flexibilité financière, alors même que la pandémie fait rage aux États-Unis et que les employeurs ont supprimé des emplois en décembre.

« Malgré les perspectives d’une fin bien meilleure pour 2021 que le début grâce aux vaccinations, nous devons d’abord aller d’ici à là », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. « Il y aura beaucoup de faiblesse économique et de difficultés financières avant cela. »

Déjà, il y a des signes de difficultés croissantes dans certains ménages. Environ 90 millions d’adultes, soit près de 4 sur 10, ont déclaré qu’il était assez ou très difficile pour leur ménage de payer leurs dépenses habituelles au cours des sept derniers jours, selon une nouvelle analyse du Centre sur le budget et les priorités politiques des données du recensement de la mi-décembre. . Cela représente une augmentation de 13 millions d’adultes depuis fin août, a déclaré le groupe de réflexion.

«Il est clair que les ménages commençaient à fonctionner aux fumées d’ici la fin de l’automne», a déclaré Wendy Edelberg, directrice du Hamilton Project. « C’est l’une des raisons pour lesquelles les économistes comme moi criaient et criaient au Congrès de faire plus. »

Les données de Bankrate.com et du recensement ont pris la température de la santé financière avant l’adoption du dernier effort de relance, une facture de secours de 900 milliards de dollars qui distribue maintenant 600 dollars de paiements de relance aux adultes et enfants éligibles, ainsi que 300 dollars supplémentaires en aide hebdomadaire au chômage. .

La crise économique ne frappe pas tous les ménages de la même manière. Edelberg a noté que les personnes de couleur, les femmes, les familles avec de jeunes enfants et les travailleurs à faible revenu subissent le plus gros de l’impact.

Les milléniaux étaient moins susceptibles que les générations plus âgées de dire qu’ils pouvaient gérer une dépense d’urgence de 1000 $, a découvert Bankrate.com. Moins d’une génération Y sur trois, âgée de 24 à 39 ans, a déclaré qu’elle pourrait payer une facture inattendue de cette taille, contre près de la moitié des baby-boomers et de la génération X, selon son enquête.

Malgré les difficultés persistantes que vivent de nombreux ménages, il est important de faire des économies d’urgence si possible, a déclaré McBride de Bankrate.com.

Environ 4 personnes sur 10 qui ne pourraient pas couvrir une facture d’urgence de 1 000 $ devraient emprunter de l’argent, et beaucoup disent qu’elles se tourneraient vers les cartes de crédit, selon l’étude. Mais cela pourrait accabler ces ménages de dettes à intérêt élevé, a ajouté McBride.

La mise en place d’un dépôt automatique qui place une partie de votre chèque de paie dans un compte d’épargne peut aider à amorcer un fonds d’urgence, a noté McBride. Il recommande également de mettre de côté une partie de votre chèque de relance ou de votre remboursement d’impôt 2020 dans un compte d’épargne.

Une aide supplémentaire à la relance pourrait être nécessaire pour garantir que les ménages puissent reprendre pied, d’autant plus que les 300 dollars d’aide supplémentaire au chômage expirent à la mi-mars alors que les vaccins ne seront probablement pas largement distribués avant l’été, ont déclaré les analystes.

«Ce qui m’inquiète vraiment, non seulement la crise actuelle, qui est si aiguë, mais à quoi ressemble la situation financière des ménages lorsque nous sommes de l’autre côté de la pandémie», a déclaré Edelberg du Hamilton Project. « Pour des millions de ménages, les finances vont être beaucoup plus faibles. »