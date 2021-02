Malgré les menaces de mort, l’arbitre Mike Dean reviendra en Premier League

L’arbitre de Premier League Mike Dean prendra en charge le match de Burnley contre West Brom samedi après s’être excusé de l’action du week-end dernier à la suite de menaces de mort contre lui.

L’homme de 52 ans et sa famille ont reçu des menaces la semaine dernière sur les réseaux sociaux après avoir été impliqué dans deux incidents controversés de carton rouge.

Les deux ont par la suite été annulés en appel.

Dean a demandé à être démis de ses fonctions lors du tour des matches de Premier League du week-end dernier, bien qu’il ait décidé d’arbitrer le match de cinquième tour de la FA Cup entre Leicester et Brighton mercredi dernier.

Il a reçu un large soutien non seulement de Professional Game Match Officials Limited, mais également de la Premier League.

Richard Masters, directeur général de la Premier League, a déclaré que les menaces étaient « inexcusables » et a appelé à « une plus grande intervention proactive » des sociétés de médias sociaux.

Les managers de la Premier League se sont également ralliés à lui avec le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, disant que « quelque chose doit être fait » au sujet des abus en ligne de l’arbitre.

Le patron de Sheffield United, Chris Wilder, a qualifié de tels actes de « lâches, dégoûtants et inhumains » et a qualifié Dean « d’arbitre honorable et d’homme décent ».

Tomas Soucek de West Ham, l’un des joueurs expulsés par Dean, s’est également adressé à Twitter pour offrir son soutien.

« Quelles que soient les décisions prises sur le terrain, elles doivent rester sur le terrain », a tweeté le milieu de terrain tchèque.

«Je n’aime pas en entendre parler qui interfère avec la vie personnelle et j’envoie mon soutien à Mike Dean et à sa famille. Il n’y a pas de place pour les abus d’aucune sorte.

Dean a expulsé Soucek pour avoir attrapé Aleksandar Mitrovic de Fulham avec son coude, quelques jours après avoir limogé le défenseur de Southampton Jan Bednarek à Old Trafford.

Dean a passé en revue les incidents sur le moniteur de terrain après avoir consulté VAR avant de prendre ses décisions.