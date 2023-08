Malgré les luttes offensives des commandants, les chippines, Ron Rivera n’est pas inquiet … pour le moment

ASHBURN, Virginie. – Ron Rivera sait ce que tout le monde dira de l’infraction et ce qu’ils pensent avoir vu.

Que la première équipe des commandants de Washington a travaillé, parfois de manière alarmante, lors de l’entraînement rembourré et agité de vendredi. Les joueurs de ligne offensifs aux prises après le coup de sifflet avec leurs coéquipiers défensifs étaient plus représentatifs des lutteurs de la WWE que des bloqueurs, comme l’exige leur vocation choisie.

Les quarts-arrières pressés Sam Howell et Jacoby Brissett ont raté ou ont été abattus par des receveurs qui ont laissé tomber des balles attrapables. Les sauvegardes ont également pris leurs morceaux. Les exercices de deux minutes étaient sans rythme et improductifs ; les entraîneurs ont demandé aux membres du personnel de déplacer le ballon dans la zone de but sur le terrain après un entraînement conçu pour un tel scénario de fin de partie bien loin du milieu de terrain.

Heck, les arbitres de la NFL visitant la pratique ont lancé un drapeau pour un homme illégal sur le terrain lorsque la défense travaillait ailleurs.

Il y a une image laide à peindre – et c’est sans mentionner le premier lot de blessures apparemment mineures, y compris le demi de coin de premier tour Emmanuel Forbes et l’ailier rapproché Logan Thomas.

Rapport de blessure : Logan Thomas (souche de mollet) Emmanuel Forbes (aine) Curtis Hodges (ischio-jambiers) Cody Barton (fléchisseur de la hanche) Sahhdiq Charles (souche de mollet) Tous sont tbd/day2day pour l’instant, par Rivera. – Ben Standig (@BenStandig) 4 août 2023

L’entraîneur-chef a reconnu certains des malheurs de la journée – l’espoir et l’optimisme ne vont pas plus loin. Pourtant Rivera a dit L’athlétisme que toute personne proposant une analyse devrait faire preuve de prudence si elle suggère qu’une ou même plusieurs pratiques à ce stade signifient que la catastrophe est imminente.

« Nous n’avons pas de plan de match. Nous n’avons pas la capacité de nous asseoir là et de dire: « C’est ce que nous allons anticiper, ce que nous allons obtenir (de la défense) » », a déclaré Rivera.

Ce n’est pas une excuse. D’autres, y compris d’anciens joueurs élevés dans des camps d’entraînement punitifs, sont d’accord avec le point de vue de Rivera. Les pratiques conjointes de deux jours les 15 et 16 août à Baltimore seront éclairantes. Mais même le footballeur en charge n’attend pas aussi longtemps la croissance attendue.

« Honnêtement, je dis la semaine prochaine », a déclaré Rivera à propos du match d’ouverture de la pré-saison de Washington à Cleveland le 11 août. « Nous aurons un plan de match. Où en sommes-nous ? Qu’est-ce que nous faisons? »

Le coordinateur offensif Eric Bieniemy passera au crible une «énorme et gigantesque pile de jeux et la réduira» pour que les joueurs étudient pendant trois jours avant de voir les Browns.

« C’est le plan de match. C’est ce que nous pouvons anticiper », a déclaré Rivera. « C’est là que je vais m’attendre à une croissance et à un développement, c’est sûr. »

Si Rivera repousser les récits pessimistes semble curieux, qu’en est-il de l’entraîneur applaudissant efficacement les joueurs pour leur activité parascolaire pendant l’entraînement ?

« Pour être honnête avec vous, je serais déçu si nous n’étions pas un peu agités », a déclaré l’entraîneur après le neuvième entraînement de l’équipe en 10 jours. « J’aurais été déçu si on ne s’en voulait pas l’un de l’autre. »

EN DIRECT: Coach Rivera s’adresse aux médias après le dernier entraînement du camp de la semaine https://t.co/ehzxf0Kbl3 — Commandants de Washington (@Commanders) 4 août 2023

Il y a une ligne, bien sûr, et Rivera a reconnu que les joueurs « ont perdu notre sang-froid pendant un petit moment. Un peu d’immaturité s’est manifestée. Il faut apprendre à gérer ça. »

La défensive de Washington domine les bavardages – Chase Young et d’autres ont gazouillé tout au long de l’entraînement de vendredi – généralement dans un bon plaisir de compétition.

Jeudi, Thomas a raconté de manière ludique L’athlétisme les plaisanteries unilatérales sont «assez universelles. « Parce qu’en attaque, il faut vraiment se concentrer », a-t-il ajouté. «Vous avez plus de choses à faire en attaque. Connaissez votre mission, où vous aligner, le nombre de snaps. Donc, vous pensez toujours à ce que vous avez à faire. Ils doivent aller tout droit, aller à gauche, aller à droite. Ils n’ont pas grand-chose d’autre à savoir, ils ont donc la capacité de se taire. Si vous les ignorez, ils s’arrêtent tout simplement.

Cette fois, l’infraction a repoussé, littéralement.

Le joueur de ligne offensive Sam Cosmi a frappé le plaqueur défensif Phidarian Mathis après une bagarre après le match. Peu de temps après, le receveur éloigné Terry McLaurin a pris ombrage avec le demi de coin Benjamin St-Juste se moquant de l’ailier rapproché Cole Turner. Bieniemy a aboyé pour que les joueurs « fermaient la merde », mais McLaurin n’a pas pu passer immédiatement à autre chose.

« Il ne peut pas faire ça à ton propre coéquipier, mon frère ! » cria le chef d’équipe.

Pour Rivera, voir le cri McLaurin généralement doux a souligné la tension.

« Chase (Young) l’a dit le mieux : quand Terry commence à parler, vous savez que c’est sérieux », a déclaré Rivera.

Bieniemy a mâché le centre Nick Gates plus tôt à l’entraînement lorsque le joueur de ligne a lancé une balle sur un défenseur sautant hors-jeu. S’exprimant après l’entraînement, Cosmi a déclaré que toute colère est généralement résolue par une poignée de main dans le vestiaire.

« Je veux dire, nous travaillons dur, faisons nos trucs, mais en même temps, nous n’allons accepter aucune merde de personne », a déclaré Cosmi. « Soyez intelligent, mais nous ne prenons la merde de personne. »

Ces réactions à une semaine de l’action du jeu ont apparemment ravi Rivera, un secondeur de longue date de la NFL, enthousiasmé par la réaction de ses joueurs lorsqu’ils reprendront l’entraînement dimanche.

« C’est notre neuvième entraînement, notre cinquième d’affilée. Et ils sont un peu aigres en ce moment. Ils le sont vraiment », a déclaré Rivera. « Vous vous excitez et vous êtes excité. »

Il est plus facile pour la défense de chanter quand elle est beaucoup plus expérimentée à jouer ensemble que cette attaque.

« Nous avons le même système de défense depuis quatre ans. Nous avons un tout nouveau système offensif », a déclaré Rivera, « donc je m’attends à ce qu’ils soient légèrement en avance. Sinon, j’aurais été un peu déçu de la défense et vraiment ravi de l’attaque. L’infraction est là où je pense qu’elle doit être en termes de croissance et de développement.

Cette croyance sera testée la semaine prochaine, surtout si Rivera et les sceptiques commencent à voir les mêmes problèmes.

Remarques : Au cours d’une séance de sept contre sept, Forbes, après une deuxième passe défendue alors qu’il couvrait McLaurin vendredi, a boité jusqu’à la ligne de touche. Après un check-up avec le staff d’entraînement, il a regardé la suite de l’entraînement avec un sac de glace sur le haut de sa jambe gauche. Rivera a déclaré plus tard que la recrue avait peaufiné son aine et serait réévaluée. Forbes a abandonné la glace alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires et a décrit la blessure comme « rien ». Thomas a été retenu avec une tension au mollet. Son compatriote Curtis Hodges a quitté l’entraînement tôt avec un problème aux ischio-jambiers. Le secondeur Cody Barton (fléchisseur de la hanche) et le joueur de ligne offensive Saahdiq Charles (mollet) ont été classés au jour le jour.

(Photo de Sam Howell et Jacoby Brissett : Geoff Burke / USA Today)