Malgré les licenciements de Big Tech, c’est toujours le bon moment pour travailler dans la technologie

“J’ai été choqué”, dit Mathur. “Je pensais avoir rejoint une grande entreprise stable, et je travaillais extrêmement dur, consacrant 70 heures par semaine et obtenant beaucoup de reconnaissance pour mon travail de la part des managers… et puis tout à coup, je suis exclu des projets que je sur lequel je travaille et je pensais transférer mes notes à d’autres personnes afin qu’elles puissent reprendre mon travail ? C’était une violation.”

Elle travaillait dans une entreprise Big Tech en tant qu’analyste commercial senior depuis huit mois et était convaincue qu’elle occupait l’un des emplois les plus sûrs au monde.

“Les travailleurs de la technologie modifient les paramètres de leur recherche d’emploi”, dit-il. “Ils ne donnent plus la priorité à un gros chèque de paie ou à la reconnaissance de leur nom – ils préfèrent de loin travailler pour une entreprise qui se soucie vraiment de ses employés et qui ne va pas licencier des centaines de personnes bientôt.”

“Nous constatons de nombreuses embauches actives dans les petites et moyennes entreprises technologiques partout aux États-Unis”, a déclaré Bert Bean, PDG d’Insight Global, l’une des plus grandes sociétés de recrutement informatique aux États-Unis. “Ces entreprises n’ont pas sur-embauché autant que leurs plus grands concurrents tout au long de la pandémie lorsque le secteur de la technologie a connu une croissance rapide, elles n’ont donc pas eu à recourir à des gels d’embauche ou à des licenciements.”

Les dernières années ont été chaotiques pour les titans de la technologie comme Meta, Twitter et Amazon – des crises de personnel à tumulte du leadership – qui a donné une longueur d’avance aux petites et moyennes entreprises technologiques qui cherchent à recruter les meilleurs talents qui auraient autrement pu aller dans de plus grandes entreprises.

Alors que certains analystes techniques ont averti que la récente vague de licenciements est un signe pour la Silicon Valley que le pire est encore à venir, les experts du lieu de travail disent que ces craintes sont exagérées.

Megan Slabinski a aidé à recruter et à embaucher des talents technologiques à Seattle pendant près de 25 ans, y compris pendant les récessions de 2008 et 2020.

“J’ai vu de mauvais marchés du travail pour les travailleurs de la technologie, et ce n’est pas ça”, déclare Slabinski, expert en emplois technologiques chez Robert Half. “La plus grande demande et le plus grand besoin que nous constatons pour l’embauche en ce moment, dans presque tous les secteurs, concerne les professionnels de la technologie.”

Au cours des 12 derniers mois, les entreprises ont dépensé en moyenne 11,7 millions de dollars en personnel informatique, et 78 % des responsables déclarent qu’ils prévoient d’augmenter leur budget et leurs effectifs pour l’embauche en informatique en 2023 afin de pouvoir répondre aux demandes numériques croissantes, selon un nouveau rapport de MuleSoft, qui a interrogé 1 050 chefs d’entreprise à travers le monde.

Alors que le rythme et la prévalence de la transformation numérique n’ont cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie, la pandémie de Covid-19 “a renversé de l’essence sur les modèles commerciaux traditionnels d’organisation et a accéléré cette tendance – ainsi que le besoin de technologues – pour suivre cette transformation “, dit Slabinski.

Les entreprises des secteurs non technologiques tels que l’éducation, les soins de santé et le gouvernement ont souvent dû rivaliser avec les grandes entreprises technologiques pour attirer les talents, a déclaré Matt McLarty, directeur mondial de la technologie pour MuleSoft.

“Les entreprises ont désespérément besoin de professionnels de la technologie depuis un certain temps”, ajoute-t-il. Maintenant que de plus en plus de travailleurs de la technologie sont sans emploi – ou de plus en plus déçus par les géants de la Silicon Valley – les employeurs des industries non technologiques sont «opportunistes» et «se précipitent».

La promesse de Big Tech a peut-être perdu de son éclat pour certains qui recherchent des pâturages plus stables et plus verts – mais à mesure que la technologie devient de plus en plus ancrée dans notre société, dit McLarty, ces emplois deviendront de plus en plus demandés, quelle que soit leur forme l’économie est en place.

“En fin de compte, l’innovation technologique est une entreprise humaine”, dit-il. “Chat GPT ne peut pas tout faire.”

