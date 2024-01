« Malgré les insultes, je me suis adapté » : Mamata attaque son allié de l’INDE Gauche | Dernières nouvelles Inde

La ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a affirmé lundi que la gauche tentait de contrôler l’agenda de l’alliance de l’opposition INDE et a souligné que personne ne s’oppose au parti Bharatiya Janata (BJP) aussi directement qu’elle.

Mamata Banerjee, leader du TMC et ministre en chef du Bengale occidental. (Photo HT/Samir Jana)

« J’ai suggéré le nom INDE lors de la réunion du bloc d’opposition. Mais chaque fois que j’assiste à la réunion, je trouve que la gauche essaie de la contrôler », a déclaré le ministre en chef, selon le PTI. “Ce n’est pas acceptable. Je ne peux pas être d’accord avec ceux avec qui j’ai combattu pendant 34 ans.”

Elle a ajouté : « Malgré de telles insultes, je me suis adaptée et j’ai assisté aux réunions du bloc INDE. » Le Congrès de Trinamool, dirigé par Mamata, a accédé au pouvoir pour la première fois en 2011, mettant ainsi fin à 34 ans de règne du gouvernement du Front de gauche au Bengale occidental. .

Le ministre en chef a fait ces remarques lors d’un rassemblement interconfessionnel à Calcutta, aligné sur la cérémonie de consécration de l’idole de Ram Lalla au temple Ram à Ayodhya.

Le Congrès de Trinamool est un membre clé de l’alliance d’opposition indienne dirigée par le Congrès, aux côtés du Front de gauche dirigé par le CPI (M), du Congrès et du TMC, qui constituent collectivement le bloc d’opposition indien fort de 28 partis. Cependant, au Bengale occidental, le CPI(M) et le Congrès se sont alignés contre le TMC et le BJP.

Lundi, sans nommer le Congrès, elle a critiqué le retard dans les discussions sur le partage des sièges au sein du bloc INDE concernant le Bengale occidental.

“J’ai le pouvoir et la base de masse pour affronter le BJP et lutter contre lui. Mais certaines personnes ne veulent pas nous écouter sur le partage des sièges. Si vous ne voulez pas combattre le BJP, alors au moins ne le faites pas. donnez-leur des sièges”, a-t-elle déclaré, selon le PTI.

De plus, sans nommer Rahul Gandhi, elle a parlé de la controverse autour de sa visite dans un sanctuaire en Assam, affirmant qu’il ne suffit pas d’aller au temple.

« Combien de politiciens aujourd’hui se sont attaqués de front au BJP ? Quelqu’un s’est rendu dans un temple et a pensé que c’était suffisant, mais ce n’était pas le cas », a déclaré le ministre en chef, selon le PTI.

Elle a ajouté : « Je suis la seule à avoir visité le temple, le gurudwara, l’église et la mosquée. Je me bats depuis longtemps. Lorsque le problème de la démolition de Babri Masjid s’est produit et que des violences ont eu lieu, j’étais dans la rue.