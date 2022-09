Malgré les gains de l’Ukraine contre la Russie, les États-Unis s’attendent à beaucoup plus de combats

Malgré les gains surprenants des forces ukrainiennes dans la guerre contre la Russie, l’administration Biden prévoit des mois de combats intenses avec des victoires et des pertes pour chaque camp, stimulant les plans américains pour une campagne à durée indéterminée sans perspective de fin négociée en vue. Le succès surprise des forces ukrainiennes dans les zones du pays occupées par les troupes russes durant le week-end a suscité l’euphorie chez les Ukrainiens minés par des mois de combats. Cela a également alimenté l’espoir parmi de nombreux bailleurs de fonds étrangers de Kyiv que son armée décousue pourrait être en mesure d’expulser la force russe plus importante et mieux armée.

Le président Volodymyr Zelensky, levant mercredi le drapeau bleu et jaune de son pays au-dessus de la ville libérée d’Izyum, a promis qu’il serait “définitivement impossible d’occuper notre peuple, le peuple ukrainien”.

Des responsables à Kyiv ont déclaré que les forces avaient repris quelque 3 000 kilomètres carrés dans les régions de Kherson et de Kharkiv. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a décrit le retrait désordonné de ses forces comme un «regroupement» tactique.

Les responsables américains, fournissant un contrôle discret à l’exubérance ukrainienne, ont déclaré que si les troupes ukrainiennes ont mieux performé dans les opérations offensives que même leurs soutiens américains ne l’avaient prévu, ces forces connaîtront une période de combats intenses à l’approche de l’hiver dans le cadre de ce ils s’attendent à être une trajectoire « non linéaire » pour la guerre.

Un haut responsable du département d’État, qui, comme d’autres responsables, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de la planification interne, a déclaré jeudi que si les forces ukrainiennes avaient prouvé qu’elles pouvaient inverser les avancées de la Russie après l’invasion du président Vladimir Poutine le 24 février, la Russie conservait une force puissante. .

“Ils ont des équipements importants, des armes et des munitions positionnés dans les territoires occupés, sans parler de ce qu’ils ont en Russie”, a déclaré le responsable. “Et donc c’est loin d’être fini, malgré l’élan.”

Ces attentes sous-tendent une stratégie américaine consistant à tenter de maintenir le soutien international et à étendre progressivement l’aide militaire américaine sans l’injection immédiate d’armes plus lourdes qui pourraient déclencher une guerre plus large.

Les avancées à Izyum et dans d’autres régions – qui ont permis aux résidents locaux sous le choc de s’aventurer hors de chez eux, partageant des histoires d’occupation et d’abus – ont été d’autant plus excitantes après les revers ukrainiens, notamment le retrait de la ville de Lysychansk en juillet. Après les avancées du week-end autour de Kherson, la Russie a frappé des centrales électriques et d’autres infrastructures, illustrant sa volonté de frapper des cibles civiles dans le but d’affaiblir la détermination ukrainienne.

Les responsables américains s’attendent à des combats intenses pour le reste de l’automne, alors que les deux parties tentent de se mettre dans la meilleure position possible avant que l’arrivée de l’hiver ne rende les transports et les combats plus difficiles.

Les forces russes contrôlent toujours de vastes sections de l’Ukraine – y compris les villes de Kherson, Melitopol, Marioupol et la Crimée, que la Russie a illégalement annexées en 2014 – et les responsables américains prévoient que Poutine pourrait utiliser les mois les plus froids pour réaménager son armée épuisée et démoralisée avant de lancer une nouvelle campagne au printemps.

Poutine est resté provocateur, menaçant de couper l’approvisionnement en gaz de l’Europe alors même que des allusions à la dissidence publique soulèvent des questions sur la durée pendant laquelle il pourra maintenir la Russie derrière ce que le Kremlin a surnommé son “opération militaire spéciale”.

Les responsables du Pentagone ont déclaré qu’ils cherchaient des moyens d’aider l’évolution des besoins de défense de l’Ukraine, en se concentrant sur des domaines tels que les défenses aériennes, la surveillance et la capacité de chasse. Jusqu’à présent, le total de l’aide américaine à la sécurité de l’Ukraine s’élève à quelque 15 milliards de dollars depuis l’invasion russe.

Malgré les appels continus de l’Ukraine pour un nouveau matériel militaire plus sophistiqué, les responsables américains ne prévoient pas d’étendre immédiatement la gamme d’armes qu’ils fournissent, qui comprend des systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité armés de systèmes de roquettes à lancement multiple guidés de milieu de gamme. Jusqu’à présent, les responsables se sont abstenus d’autoriser des systèmes avec des portées beaucoup plus longues, y compris les systèmes de missiles tactiques de l’armée.

Le ministère russe des Affaires étrangères a illustré jeudi les enjeux de telles décisions lorsqu’il a averti que la fourniture de missiles à plus longue portée à l’Ukraine franchirait une ligne rouge pour la Russie et ferait des nations leur fournissant une “partie au conflit”, renforçant les suggestions antérieures selon lesquelles la Russie pourrait frapper l’OTAN. nations s’ils autorisaient des livraisons d’armes plus puissantes.

Le revers de la Russie à Kharkiv a suscité des spéculations quant à savoir si Poutine serait contraint de recourir à une mobilisation générale pour alimenter sa guerre – une possibilité que le Kremlin a écartée pour l’instant – ou même d’utiliser un dispositif nucléaire alors que la Russie cherche à compenser sa défaite.

Samuel Charap, un expert de la Russie à la RAND Corporation, a déclaré que le succès de la contre-offensive façonnait la dynamique autour du conflit, en partie en illustrant la capacité de l’Ukraine à mener avec succès des opérations offensives complètes.

“Nous n’avions aucune preuve de cela auparavant”, a déclaré Charap. “Ce fait même est susceptible de les dissuader de rechercher un compromis, car ils pensent qu’ils peuvent en faire plus.”

À ce jour, la stratégie américaine a été éclairée en partie par ce que les responsables américains considèrent comme l’éloignement de toute négociation possible pour arrêter les combats. Une vague de tentatives pour allumer des pourparlers de fond au début des combats a échoué alors que chaque camp adoptait une ligne plus dure.

« À l’heure actuelle, les Ukrainiens n’ont pas de carte viable à partir de laquelle négocier. Vingt pour cent de leur territoire a disparu ; quelque chose comme 30% de leur potentiel industriel et agricole a disparu », a déclaré la semaine dernière un haut responsable du département d’État. “C’est pourquoi nous soutenons cette contre-offensive.”

Les responsables américains s’attendent à ce qu’il soit difficile pour Zelensky de négocier un règlement même s’il le voulait, après que les abus russes ont durci l’opinion publique contre d’éventuelles concessions aux objectifs de guerre de Moscou. De plus, selon les responsables, la Russie reste un partenaire de négociation indigne de confiance et les objectifs de guerre de Poutine ont changé à plusieurs reprises à mesure que la situation tactique évoluait.

L’objectif des États-Unis reste d’aider l’Ukraine à faire des avancées sur le champ de bataille qui renforceront sa position de négociation si d’éventuelles négociations avec la Russie avaient lieu.

Le moment actuel attire l’attention sur une tension qui sous-tend la stratégie américaine de guerre, alors que les responsables acheminent un soutien militaire massif à l’Ukraine, alimentant une guerre aux conséquences mondiales, tout en essayant de rester agnostique quant au moment et à la manière dont Kyiv pourrait conclure un accord pour y mettre fin.

Le président Biden s’est engagé à soutenir l’Ukraine dans l’affirmation de son indépendance et de sa souveraineté, promettant dans un article d’opinion ce printemps de le faire sans faire pression sur Kyiv pour qu’elle fasse des concessions territoriales. Il n’a cependant pas explicitement soutenu l’objectif de récupérer tout le territoire occupé par la Russie, y compris les zones prises ou contestées depuis 2014.

Le premier haut responsable du département d’État a déclaré qu’un autre élément clé du plan de l’administration Biden pour propulser le conflit vers un règlement était ses efforts pour affaiblir l’avantage économique et technologique de la Russie par des sanctions et d’autres moyens.

“Mais dire à un pays souverain à quoi ressemble le succès pour lui, ou à quoi ressemble une solution négociée, ce n’est tout simplement pas là où nous voulons être”, a déclaré le responsable.

Jusqu’à présent, les responsables américains semblent avoir tenu cet engagement, adoptant une approche non interventionniste qui contraste fortement avec les actions américaines dans des endroits où les responsables ont parfois adopté une approche beaucoup plus large dans leurs relations avec les dirigeants étrangers soutenus par l’aide américaine.

“Pour des raisons à la fois politiques et stratégiques, ils n’ont pas été intéressés à tracer des lignes sur la carte et je pense qu’ils sont absolument justifiés dans cette réticence”, a déclaré cette semaine Daniel Fried, un diplomate vétéran qui a été ambassadeur des États-Unis en Pologne.

Biden tentera de renforcer le soutien international à l’autodéfense de l’Ukraine aux Nations Unies la semaine prochaine, saisissant les réunions annuelles de l’Assemblée générale comme une chance d’atténuer les frictions causées par l’inflation mondiale et l’insécurité alimentaire liées à la guerre. La détermination des nations européennes en particulier, qui ont été parmi les plus grands bailleurs de fonds de l’Ukraine, sera mise à l’épreuve cet hiver par les prix élevés de l’énergie.

Mais des experts, dont Alexander Vershbow, qui a été ambassadeur des États-Unis en Russie et secrétaire général adjoint de l’OTAN, affirment que la tension pourrait éventuellement atteindre son paroxysme, par exemple si l’Ukraine doit choisir entre se contenter d’un territoire qu’elle contrôlait avant le 24 février et embrasser un conflit plus long dans le but de reprendre toutes les zones sous contrôle russe depuis 2014.

“Les Ukrainiens sont en ce moment catégoriques sur le fait qu’ils diraient que nous ne concéderons pas un pouce, mais à un moment donné, des choix difficiles seront nécessaires”, a déclaré Vershbow jeudi. Pour l’instant, cependant, “l’administration ne veut pas prendre position”.

Fried a déclaré que l’administration Biden avait raison d’aborder les mois à venir avec prudence, mais a déclaré que l’Ukraine était différente des autres conflits américains récents.

« Nous avons été tellement traumatisés par nos échecs en Afghanistan et, partiellement, en Irak. C’est une situation où un succès réel est possible – pas inévitable – et ce n’est pas long », a déclaré Fried. “Se pencher sur cette perspective est dans notre intérêt national.”​