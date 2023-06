Malgré les fringales, les personnes qui consomment fréquemment du cannabis sont plus minces : étude

Bien que les « fringales » soient un effet courant du cannabis, les utilisateurs fréquents sont plus minces et moins susceptibles de développer un diabète que les personnes qui n’utilisent pas la drogue. Selon une nouvelle étude qui tente de s’attaquer à ce paradoxe du pot, la consommation de cannabis à l’adolescence peut modifier le fonctionnement des cellules graisseuses du corps – et pas nécessairement pour le mieux.

L’auteur de l’étude, Daniele Piomelli, est professeur à l’Université de Californie, département d’anatomie et de neurobiologie d’Irvine, et directeur du Centre d’étude du cannabis de l’université.

« Trop souvent, nous ne considérons le cannabis que comme une drogue psychoactive », a déclaré Piomelli dans un communiqué de presse. « Mais, ses effets s’étendent bien au-delà du cerveau. »

Dans l’étude, les chercheurs ont administré à des souris adolescentes de faibles doses quotidiennes de THC, ou tétrahydrocannabinol : le principal ingrédient psychoactif du cannabis. Lorsque le traitement a été arrêté à l’âge adulte, ils ont continué à évaluer le métabolisme des souris et ont découvert que les souris qui avaient été exposées au THC à l’adolescence avaient une masse grasse réduite et une masse maigre accrue par rapport au groupe témoin. Ils étaient également plus résistants à l’obésité et à l’hyperglycémie, avaient une température corporelle supérieure à la moyenne et étaient moins capables d’utiliser le carburant des réserves de graisse.

L’étude a noté que plusieurs de ces caractéristiques sont communes aux personnes qui consomment fréquemment du cannabis.

Pour comprendre pourquoi cela se produit, les chercheurs ont analysé les changements moléculaires causés par le THC. Bien que les cellules graisseuses des souris sous THC aient semblé normales au microscope, elles ont également produit de manière inattendue de grandes quantités de protéines musculaires, qui ne se trouvent généralement pas dans les graisses, alors que leurs muscles contenaient moins de ces protéines.

Ce processus inhabituel, ont conclu les chercheurs, interférait avec le fonctionnement normal des cellules graisseuses et leur capacité à stocker et à libérer de l’énergie, ce qui signifie qu’elles étaient moins capables d’utiliser les nutriments stockés pour l’activité musculaire. En plus des effets physiques, cela pourrait également avoir un impact sur les processus mentaux comme l’attention, qui nécessitent un flux constant d’énergie vers le cerveau.

L’étude a choisi de se concentrer sur l’adolescence, car c’est une période de développement physique rapide, et aussi lorsque de nombreux consommateurs réguliers essaient le cannabis pour la première fois. L’étude a défini « les grignotines » comme « la stimulation de l’alimentation hédonique riche en calories » et l’un « des effets les plus emblématiques du cannabis ».

L’étude a été publiée le 1er juin dans la revue à comité de lecture Cell Metabolism.

« [Cannabis’] le principal constituant, le THC, imite un groupe de messagers chimiques appelés endocannabinoïdes, qui régulent des fonctions importantes dans tout le corps », a expliqué Piomelli. « Nos résultats montrent que l’interférence avec la signalisation des endocannabinoïdes pendant l’adolescence perturbe la fonction des organes adipeux de manière permanente, avec avoir des conséquences sur la santé physique et mentale. »