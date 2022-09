Dimanche, le secrétaire général de la Fédération indienne Kho Kho (KKFI), MS Tyagi, a exprimé sa joie après la réussite de l’Ultimate Kho Kho à Pune.

Odisha Juggernauts a décroché le titre de l’édition inaugurale de la ligue après avoir battu Telugu Yoddhas par 46-45 lors d’une finale palpitante au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex.

S’adressant à IANS, Tyagi a déclaré que la réponse de la foule était formidable à Pune.

«Malgré les fonctions de Coupe d’Asie ou de Ganpati, les gens venaient en grand nombre chaque soir pour soutenir nos joueurs de kho kho. Le genre d’amour que nous avons eu était énorme.

“Je suis accablé. La ligue était trop bonne et tout le monde à la télévision ou en direct a adoré. Le sport autochtone atteindra de nouveaux sommets. C’était comme un rêve devenu réalité. Nous veillerons à ce que notre propre sport indien obtienne l’amour et la reconnaissance dans le monde. Il atteindra les masses avec la ligue », a déclaré Tyagi.

“J’ai commencé à jouer au kho kho en 1962 et depuis lors, un changement majeur peut être observé dans le sport. Notre président Sudhanshu Mittal et Rajeev Mehta (secrétaire général de l’Association olympique indienne) ont joué un rôle important dans la renommée mondiale de ce sport autochtone. Et ce n’est qu’un début, nous ferons en sorte que ce sport atteigne plus de succès.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait aussi des joueurs étrangers lors de la prochaine saison de l’UKK, le secrétaire général de la KKFI a déclaré: “Nous allons nous asseoir et en discuter dans les prochains jours.”

Parlant plus avant des événements futurs, Tyagi a déclaré que la Coupe d’Asie se jouerait à partir du 12 octobre entre 12 pays asiatiques à Delhi.

“Les préparatifs vont bon train pour la Coupe d’Asie, puis il y aura la Coupe du monde entre 20 comtés (dont les dates et le lieu doivent encore être finalisés.”

