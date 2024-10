Malgré les efforts de nettoyage de dernière minute, les tas de débris d’Hélène restent une menace pendant l’ouragan Milton

TAMPA, Floride — Des tours de déchets laissés par l’ouragan Helene jonchaient encore le paysage de Floride mercredi alors que l’ouragan Milton se dirigeait vers la côte du Golfe et que les transporteurs d’ordures suspendaient leurs efforts pour éliminer les débris qui pourraient être dangereux en cas de vents violents.

À quelques heures seulement de Milton, une puissante tempête produisant déjà des « supercellules tornadiques » devait toucher terre quelque part au sud de Tampa Bay, les camions poubelles qui travaillaient 24 heures sur 24 avaient en grande partie disparu.

Et à Tampa, ceux qui ont choisi de ne pas se joindre à l’exode hors de la ville ont laissé une large place à ces piles de meubles détruits et d’autres articles ménagers.

« J’ai juste peur que le vent soulève ces trucs et que ce soit un projectile », a déclaré Heather McClellan, 34 ans, en passant devant une cour avec une pile de meubles qui avaient été ruinés par Hélène.

Les transporteurs d’ordures ont suspendu leurs efforts pour éliminer les débris qui pourraient être dangereux en cas de vents violents.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les équipes étaient parvenues à éliminer une montagne de déchets.

« Donc, en un peu plus de 48 heures, et ils travaillaient toute la nuit, aux petites heures du matin, à [counties] Comme Manatee, Sarasota et Pinellas, ils ont pu retirer 55 000 mètres cubes de débris », a-t-il déclaré. « Cela représente donc plus de 3 000 camions de débris. »

DeSantis a déclaré que sur les îles-barrières les plus vulnérables, les équipages ont pu retirer au moins la moitié de l’épave.

Sandra Tapfumaneyi, chef de la gestion des urgences du comté de Sarasota, a déclaré qu’ils avaient fait de leur mieux.

« Normalement, vous auriez des mois pour nettoyer ces débris, et en quelques jours, vous ne pouvez pas faire grand-chose », a-t-elle déclaré. « Le comté a essayé, avec ses municipalités, d’envoyer des travailleurs, des équipes allant de trottoir en trottoir, pour essayer de déplacer les choses vers la décharge le plus rapidement possible. »

Dans le comté de Hillsborough, où se trouve Tampa, l’administrateur adjoint du comté chargé des travaux publics, Kimberly Byer, a déclaré mercredi par courrier électronique que « les débris peuvent devenir des projectiles en cas de vents violents, augmentant le risque de blessures corporelles et de dommages matériels ».

« Nous avons collecté 18 000 mètres cubes de débris de tempête et nos résidents et petits entrepreneurs ont collecté 17 000 mètres cubes, pour un total de 35 000 mètres cubes », a déclaré Byer.

Byer a déclaré à NBC News Mardi, il n’y avait aucun moyen d’enlever tous les débris à temps.

« Il n’y a pas non plus assez de temps et de ressources », a déclaré Byer. « Beaucoup de nos entrepreneurs sont partis se préparer à l’ouragan Milton. Ils ne se sentent donc pas en sécurité dans le comté de Hillsborough… dans l’œil du cyclone. »

Jane Castor, maire de Tampa a déclaré à NBC News le lundi que les efforts visant à nettoyer les rues des déchets restants ont été entravés lorsque l’un des entrepreneurs que la ville a embauché pour aider « ne s’est tout simplement pas présenté ».

Ainsi, davantage d’employés de la ville ont été envoyés sur place pour ramasser « autant de déchets que possible » tout en essayant de trouver d’autres transporteurs de déchets, a-t-elle expliqué.

Dans certains cas, a déclaré Castor, ils comptaient sur « les voisins aidant les voisins » pour préparer les déchets à être ramassés.

« Juste pour éliminer ces débris ménagers afin que Milton ne les ramasse pas et ne les utilise pas comme une arme », a-t-elle déclaré.

Giancarlos Struse, 26 ans, a choisi de rester dans sa maison de ville en béton de trois étages à Tampa.

« Le contexte est primordial – cela dépend de l’endroit où vous vivez », a-t-il déclaré. « Si vous vivez dans une maison en bois vieille de 50 à 100 ans, vous courez un risque beaucoup plus élevé. »

Mais même une résidence fortifiée comme la sienne n’était pas totalement à l’abri des déchets volants, concéda Stuse.

Les fenêtres, dit-il, « représentent un risque ».

Joseph Malinowski sortait de Milton de la même manière qu’il avait quitté Hélène : sur son voilier amarré à une jetée de Tampa Bay.

Malinowski, qui a une jambe, est devenu viral sur TikTok ces derniers jours pour avoir refusé les demandes de la police de quitter son voilier. Connu par les locaux sous le nom de « lieutenant Dan », il dit se sentir plus en sécurité ici que sur terre.

« J’étais attaché ici, le vent venait de cette direction – c’était magnifique », a-t-il déclaré à propos de son expérience avec Hélène. «J’ai tout roulé et je me suis réveillé le matin, j’ai sorti la tête, j’ai regardé là-bas et j’ai vu des gens marcher dans l’eau jusqu’aux genoux. Je suis tout sec.

Matt Lavietes a rapporté de Tampa et Corky Siemaszko de New York.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com