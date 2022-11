Malgré les efforts de l’ONU, les pourparlers de paix rapides à Chypre reprennent sombrement

NICOSIE, Chypre (AP) – Le ministre des Affaires étrangères de Chypre, divisée sur le plan ethnique, a offert jeudi de sombres perspectives pour la reprise prochaine des pourparlers de paix bloqués, même si un haut responsable des Nations Unies a affirmé l’engagement du chef de l’organisme mondial à rester engagé dans la résolution de l’un des problèmes européens. conflits les plus insolubles.

Le ministre des Affaires étrangères Ioannis Kasoulides a déclaré que le gouvernement chypriote espère que les chances de relancer les pourparlers ne “s’aggravent pas” au cours des prochains mois en raison des actions de la Turquie et des Chypriotes turcs dissidents.

La Grèce et Chypre ont accusé le président turc Recep Tayyip Erdogan de se livrer à une rhétorique et à un comportement hostiles dans le but de rallier les partisans nationalistes avant l’élection présidentielle turque d’avril.

Kasoulides a également mis en doute la possibilité d’une reprise des pourparlers face à de meilleures chances après les élections.

Le ministre a pris la parole après que le secrétaire général adjoint de l’ONU pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques, Miroslav Jenča, ait rencontré le président chypriote Nicos Anastasiades pour évaluer les chances de nouvelles négociations. Jenča devait rencontrer plus tard jeudi le dirigeant chypriote turc Ersin Tatar.

“Je voudrais juste souligner l’engagement du secrétaire général à rester engagé dans le processus de recherche d’un terrain d’entente et de compréhension pour faire avancer la question du règlement”, a déclaré Jenča.

Chypre s’est divisée en parties ethniquement grecques et ethniquement turques en 1974, lorsque la Turquie a envahi à la suite d’un coup d’État des partisans de l’union avec la Grèce.

Le gouvernement chypriote a vivement protesté contre la tentative de la Turquie d’obtenir la reconnaissance lors d’un sommet de l’Organisation des États turcs cette semaine pour l’État chypriote turc dissident dans le nord de la nation insulaire.

Le gouvernement s’est également opposé à ce qu’il a qualifié de nombreux empiétements militaires le long de la zone tampon contrôlée par l’ONU, longue de 180 kilomètres (112 milles), qui sépare l’échappée nord du sud de Chypre, où siège le gouvernement internationalement reconnu.

“Je dis (la Turquie et les Chypriotes turcs) ne réussiront dans aucun de ces objectifs et ils ne l’ont pas fait, malgré toute la propagande turque”, a déclaré Kasoulides.

Malgré un accord de longue date selon lequel un accord de paix réunifierait Chypre en une fédération composée de deux zones administrées séparément par des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs, la Turquie et les autorités chypriotes turques insistent sur le fait que la reconnaissance de l’État séparatiste est une condition préalable à la poursuite des pourparlers.

Menelaos Hadjicostis, The Associated Press