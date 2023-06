Malgré les divisions, la gauche dure espagnole s’unit pour voter

(Photo par Eduardo Parra/Europa Press via Getty Ima

Pedro Sanchez quittant une réunion avec des députés et sénateurs socialistes, au Congrès des députés, le 30 mai 2023, à Madrid, en Espagne.

Les partis d’extrême gauche espagnols ont formé une plate-forme politique unique pour les prochaines élections, soutenant la candidature à la réélection du Premier ministre Pedro Sanchez.

La décision a été prise juste avant la date limite d’inscription, les noms individuels devant être fournis ultérieurement.

La coalition comprend plus d’une douzaine de groupements politiques et vise à unir les forces progressistes et écologistes dans l’histoire démocratique espagnole.

L’extrême gauche espagnole a décidé vendredi d’unir ses forces autour d’une plate-forme politique unique pour les élections du 23 juillet, dans le but de renforcer les espoirs de réélection du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

La décision a été annoncée peu de temps avant la date limite de minuit pour que les partis enregistrent leur intention de se présenter dans le cadre d’une coalition, bien qu’ils ne soient pas tenus de fournir de noms individuels avant le 19 juin.

L’élection anticipée a été déclenchée par Sanchez le 29 mai, un jour après que ses socialistes et leur partenaire de coalition d’extrême gauche Podemos aient été battus lors des élections locales et régionales.

Depuis lors, la ministre du Travail Yolanda Diaz pousse à rallier l’extrême gauche derrière sa plateforme Sumar (« Unite »).

Après des jours de négociations difficiles, Podemos, issu du mouvement de protestation anti-austérité « Indignados », a finalement accepté de rejoindre la coalition, qui comprend plus d’une douzaine de formations politiques.

« Il s’agit de l’accord le plus large jamais atteint dans l’histoire démocratique espagnole entre les forces progressistes et écologistes », a indiqué un communiqué de Sumar vendredi soir.

Podemos, autrefois la troisième force politique espagnole en 2015, est entré dans un gouvernement de coalition avec les socialistes en 2020.

Mais depuis lors, l’attrait du parti a été fortement diminué par une série de conflits et de controverses, et son soutien s’est effondré lors des élections locales et régionales du 28 mai.

Du point de vue de Sumar, l’un des principaux points de friction dans les pourparlers avec Podemos avait été le rôle de la ministre de l’égalité Irene Montero, la figure la plus connue du parti.

Certains alliés de Diaz ne voulaient pas d’elle sur la liste, et à la fin, elle a été laissée de côté.

Une ligne dure au franc-parler qui a souvent courtisé la controverse, Montero a fait l’objet de critiques acerbes ces derniers mois, notamment à propos de sa loi phare sur le viol qui a paradoxalement permis à certains délinquants de réduire leur peine.

Plus tôt vendredi, le chef de Podemos, Ione Belarra, a appelé à la levée du veto sur Montero, le décrivant comme « non seulement une injustice mais aussi une grave erreur politique ».

Les sondages ont longtemps fait pencher le Parti populaire de droite pour remporter le vote du mois prochain, même si, sans majorité, il serait obligé de s’appuyer sur l’extrême droite Vox pour gouverner.

Mais le rassemblement de la gauche dure espagnole offre aux socialistes de Sanchez l’espoir de former un gouvernement minoritaire qui pourrait gouverner avec le soutien de plusieurs partis régionaux.