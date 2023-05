Malgré les divergences sur les droits des femmes, Trudeau resserre les liens lors de sa visite en Corée du Sud

Mercredi, le Premier ministre Justin Trudeau a plaidé pour des liens encore plus étroits entre le Canada et la Corée du Sud, faisant appel aux liens historiques de sacrifice partagé tout en contournant les différences politiques épineuses – voire flagrantes – entre les deux nations.

La première journée complète de sa visite a commencé par une allocution à l’Assemblée nationale du pays, dans laquelle il a souligné les liens culturels profonds, presque sous-estimés, entre les pays.

Il a rendu hommage au Canadien Frank Schofield, un missionnaire protestant qui, il y a plus de 100 ans, a soutenu le mouvement indépendantiste coréen de l’empire japonais et qui est – aujourd’hui – le seul étranger enterré dans le complot des patriotes au cimetière national coréen.

Trudeau dépose une gerbe sur la tombe du Dr canadien Frank Schofield au cimetière national de Séoul mercredi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

C’était une référence qui a profondément résonné dans la couverture médiatique sud-coréenne de l’événement.

L’expression d’une parenté de longue date a toutefois été prononcée dans un contexte de tension accrue avec la Corée du Nord.

Le président de l’Assemblée nationale de Corée du Sud, Kim Jin-pyo, a déclaré aux législateurs du pays que la visite de Trudeau intervient à un «moment décisif» dans les relations bilatérales et pour le pays asiatique, qui a fait face à un nombre croissant de provocations militaires et d’explosions de la part du régime reclus de la Corée du Nord.

« Je suis ici pour vous dire qu’il ne suffit plus d’être amis – nous devons être les meilleurs amis du monde », a déclaré Trudeau en décrivant le paysage géopolitique instable. « En ce moment, notre monde est confronté à un moment d’incertitude comme nous n’en avons jamais vu de notre vivant. »

Contraste frappant sur les femmes dans la société

À bien des égards, le discours de Trudeau a touché toutes les notes familières – changement climatique, investissement, résilience économique et égalité des sexes.

C’est sur le rôle des femmes dans la société qu’un contraste saisissant entre les deux nations s’est affiché. Le gouvernement libéral se présente comme un ardent défenseur des droits des femmes. Cela contraste avec le gouvernement du président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui s’est présenté sur une plate-forme anti-féministe et a promis, entre autres, de démanteler le ministère de l’égalité des sexes du pays – une proposition qui a suscité une vive réprimande du groupe de défense des droits humains Amnesty International . Son gouvernement a aboli les quotas de genre dans l’administration publique, affirmant que les personnes seront embauchées au mérite et non au sexe.

Trudeau serre la main des législateurs sud-coréens alors qu’il part après avoir prononcé son discours à l’Assemblée nationale de Séoul mercredi. (Kim Hong-Ji/Reuters)

En outre, le pays est embourbé dans un débat sur les soi-disant «zones interdites aux enfants», dont il existe environ 500 à travers le pays – des espaces publics au-delà des bars normaux et de certains restaurants où les enfants ne sont pas autorisés.

Trudeau n’a pas directement critiqué la politique de son hôte. Il a cependant noté que le programme canadien de garderies à 10 $ par jour a aidé « la participation des femmes à l’économie à atteindre un niveau record ».

La Corée travaille également sur un plan visant à élargir les options de garde d’enfants, a déclaré Trudeau.

« Il est important d’aider les parents à équilibrer leur carrière et leurs engagements familiaux », a-t-il déclaré.

« Parce que l’inclusion, l’égalité des sexes et le soutien aux familles rendent nos sociétés plus fortes et nos démocraties plus saines. »

C’était le plus proche Trudeau est venu à une réprimande sur l’égalité des sexes.

La menace nucléaire de la Corée du Nord

Mais c’est lors de ses références à la Corée du Nord que vous avez vu les législateurs sud-coréens se pencher et écouter attentivement.

« Le Canada s’est engagé à soutenir les efforts de la République de Corée vers une péninsule coréenne dénucléarisée, pacifique et prospère », a déclaré Trudeau. « Nous continuerons d’appeler la Corée du Nord à revenir au dialogue et à la diplomatie. »

REGARDER | Se défendre contre la menace nucléaire nord-coréenne :

Se défendre contre la menace nucléaire nord-coréenne

C’est plus facile à dire qu’à faire. Au cours des quatre premiers mois de cette année, la Corée du Nord a testé jusqu’à 26 missiles, dont la dernière version de sa fusée intercontinentale.

La semaine dernière, Yoon a mis en place un nouveau comité gouvernemental dont la tâche est de garantir la puissance militaire « écrasante » de la Corée du Sud pour contrer les missiles nord-coréens et les menaces nucléaires.

Il l’a décrit comme une politique de dissuasion.

Cette politique, cependant, n’inclura pas l’acquisition d’armes nucléaires par la Corée du Sud.

Le gouvernement ici flirte avec l’idée depuis les années 1970.

Cependant, les États-Unis viennent tout juste de les en dissuader. Washington a accepté de déployer périodiquement des sous-marins nucléaires américains en Corée du Sud et d’impliquer Séoul dans ses opérations de planification nucléaire. En échange, la Corée du Sud a accepté de ne pas développer sa propre arme nucléaire.