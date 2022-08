Malgré les dangers, les racines profondes rendent les Appalaches difficiles à quitter

GARRETT, Ky. (AP) – Ce petit bout de ville à côté d’une route nationale dans l’est du Kentucky abrite Brenda Francis et son mari, Paul, depuis des décennies.

Paul Francis est né il y a 73 ans dans cette maison, un étage jaune et marron, qui, comme de nombreuses habitations à Garrett, est nichée dans une vallée entre de hautes collines boisées. L’instituteur à la retraite adore cet endroit et le couple a reçu la maison de ses parents il y a environ 40 ans.

Mais après une autre inondation – celle-ci peut-être la pire qu’ils aient vue – Brenda Francis a dit qu’elle en avait fini. Elle rejoint beaucoup d’autres dans ce coin des Appalaches qui voient cette dernière catastrophe comme un coup dévastateur pour leur mode de vie. Certains disent envisager de déménager, malgré leurs racines profondes.

Francis, 66 ans, a déclaré que son mari voulait rester : « Mais pas moi. Je ne veux plus vivre ici, et il le sait. Nous allons donc sortir d’ici.

La région des Appalaches du Kentucky a connu des difficultés. L’économie du charbon s’est effondrée et a emporté avec elle les emplois bien rémunérés. La crise des opioïdes a inondé les villes de millions de médicaments contre la douleur. Les perspectives étaient si sombres que de nombreuses personnes sont parties, réduisant la population de nombreux comtés par des pourcentages à deux chiffres au cours des deux dernières décennies. Dans le comté d’origine de Francis, Floyd, la population a diminué de 15% depuis 2000. Et le revenu annuel des ménages dans de nombreux comtés les plus durement touchés par les inondations de la semaine dernière est un peu plus de la moitié de la moyenne nationale d’environ 65 000 dollars.

Mais beaucoup sont restés, tenus par des liens avec leurs communautés, leurs familles et leur histoire ici. Les inondations qui ont frappé la région la semaine dernière font reconsidérer même certains de ces fidèles, en particulier dans et autour de Garrett, une communauté d’environ 1 300 personnes fondée par une compagnie charbonnière au début des années 1900.

Le fort tissu social et les liens familiaux de la région donnent à réfléchir aux personnes qui envisagent de quitter leur domicile, a déclaré Ann Kingsolver, professeur d’études sur les Appalaches à l’Université du Kentucky.

“Le capital social est vraiment important”, a déclaré Kingsolver dans un message électronique. “Ce sont les ressources que les gens ont en investissant dans les réseaux sociaux de parents et de voisins pendant de nombreuses années – une sorte de richesse au-delà de la valeur monétaire.”

Lorsque la crise financière de 2008 a frappé, a-t-elle déclaré, de nombreux jeunes sont retournés dans les communautés rurales des Appalaches parce qu’ils avaient un logement et des options de garde d’enfants.

Kingsolver a déclaré qu’il y avait peu d’espace de location ou de motel disponible dans ces zones rurales, mais les victimes des inondations obtiennent souvent de l’aide et un abri auprès de parents et de voisins à proximité.

Pam Caudill vit dans la même rue que son fils, qui a été d’une grande aide depuis que les eaux de crue ont atteint 1,2 mètre de haut dans sa maison de Wayland, à quelques minutes de Garrett.

Son mari est décédé d’une crise cardiaque en mai et les inondations ont mis à l’épreuve sa détermination à rester dans sa petite ville.

“J’y ai pensé, mais voici le problème : il a fallu tout ce que mon mari et moi pouvions faire pour acheter une maison”, a-t-elle dit en pleurant. “Il est difficile de laisser tomber quelque chose pour lequel vous avez travaillé si dur.”

Ainsi, elle et son fils verront plutôt ce qui peut être récupéré dans sa maison et espèrent que les fondations resteront solides.

« C’était la maison de mon mari ; c’est la maison de mes enfants », a déclaré Caudill, qui a temporairement déménagé dans un refuge de parc d’État au cours du week-end. “Wayland la ville a toujours été leur maison.”

À deux milles de Garrett, Annis Clark, 104 ans, a surmonté la tempête par elle-même alors qu’elle perdait de l’électricité et que son sous-sol était inondé. Elle et son mari ont construit leur maison dans les années 50, et elle est restée longtemps après sa mort dans les années 80, a déclaré son fils, Michael Clark.

« C’est une survivante. Je ne connais pas d’autre façon de le dire », a déclaré Clark, qui a fréquenté le Garrett High School, puis a déménagé à Lexington, où il a travaillé dans la production et les opérations télévisuelles. “Je ne doute pas qu’elle restera ici jusqu’à ce qu’elle ait fini.”

Clark achetait des fournitures pour elle lundi dans la ville voisine de Prestonsburg. Il a obtenu son diplôme d’études secondaires en 1964 et a déclaré que beaucoup de ses camarades de classe avaient déménagé comme lui pour chercher du travail. Dans de nombreuses régions de l’est du Kentucky, a-t-il dit, “à moins que vous ne vouliez être mineur (de charbon), vos options seraient généralement enseignant.”

À Garrett, Brenda Francis était désespérée par les pouces de boue qui avaient coulé dans la zone située sous leur maison, qui avait été surélevée après une inondation dans les années 1950, lorsque les parents de son mari y vivaient.

«Quand vous vieillissez, vous n’êtes pas capable de nettoyer tout cela. Nous sommes juste totalement épuisés », a déclaré Francis. “Comment allons-nous sortir cette boue d’ici?”

Malgré les frustrations de sa femme, Paul Francis nettoyait joyeusement la propriété familiale, empilant des jouets dans une camionnette des années 70 que son père avait achetée neuve. Ballottant dans des bottes en caoutchouc, il sourit en se préparant à brancher un nettoyeur haute pression pour nettoyer la boue des jouets de ses petits-enfants.

Leurs petits-enfants sont l’une des raisons pour lesquelles Brenda Francis veut déménager, vers un terrain plus élevé à Prestonsburg, où vivent les enfants. Elle a dit qu’ils, comme beaucoup en ville, n’ont pas d’assurance contre les inondations sur leur maison – mais qu’ils ont un acheteur possible. Elle espère que le fait que les espaces de vie de la maison soient restés secs en fera une propriété désirable.

Ses fils adultes adorent la ville de Garrett, mais « ils ont tous grandi et ont maintenant leur propre famille. Ils ne veulent pas revenir ici », a-t-elle déclaré alors que le nettoyeur haute pression de son mari bourdonnait en arrière-plan.

« Qui voudrait venir ? dit-elle. “Il y a encore des inondations ici.”

Dylan Lovan, l’Associated Press