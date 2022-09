Malgré les craintes d’une récession, beaucoup peuvent donner plus à la charité

Avec une inflation élevée persistante, la volatilité des marchés boursiers et les craintes de récession, il est facile de comprendre pourquoi certains Américains pourraient réduire les dons de bienfaisance.

Mais certains donateurs pourraient envisager des dons plus importants pour 2022 en raison de cette incertitude économique, selon un étude de Fidelity Charitable, une organisation à but non lucratif permettant aux investisseurs de donner par le biais d’un soi-disant fonds orienté par le donateur, un compte d’investissement caritatif.

Près de 75% des personnes interrogées ont déclaré s’inquiéter pour les autres membres de la communauté et 64% s’inquiètent pour les organisations à but non lucratif au milieu des menaces de récession. En conséquence, 59% des donateurs pourraient être disposés à donner plus cette année, selon l’enquête, qui a interrogé 969 des donateurs de l’organisation à but non lucratif en juillet et août.

Les Américains ont donné environ 326,87 milliards de dollars à des œuvres caritatives en 2021, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à l’année précédente, selon Donner aux États-Unis.

Alors que l’organisation prédit “une année robuste” pour les dons en 2022, il a également souligné le lien entre la philanthropie et la force du marché boursier. Le rapport est sorti alors que le marché boursier approchait des sommets records en décembre, mais le S&P 500 a chuté de plus de 20 % depuis le début de l’année.