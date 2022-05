Malgré les craintes d’un resserrement des marges, Costco dépasse les bénéfices

Costco (COST) a annoncé un solide troisième trimestre fiscal jeudi après la cloche. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 16% d’une année sur l’autre pour atteindre 52,596 milliards de dollars et a dépassé l’estimation consensuelle de Street de 51,55 milliards de dollars. Le bénéfice par action a augmenté de 10,5 % pour atteindre 3,04 $, conformément aux estimations, malgré une charge unique de 13 cents par action pour les avantages supplémentaires accordés en vertu d’un nouvel accord avec les employés. Sur l’ensemble de la période de 12 semaines, les ventes comparables aux États-Unis ont augmenté de 16,6 % et de 10,7 % sur une base ajustée, ce qui exclut l’impact des prix de l’essence et des taux de change. Au Canada, les ventes comparables ont augmenté de 15,2 % et de 12,8 % sur une base ajustée, tandis que pour le reste de l’international, les ventes ont augmenté de 5,7 % et de 9,1 % sur une base ajustée. Les ventes comparables du commerce électronique ont augmenté de 7,4 % et de 7,9 % sur une base ajustée. Pour l’ensemble de l’entreprise, les ventes comparables ont augmenté de 14,9 % et de 10,8 % sur une base ajustée, ce qui est supérieur aux estimations de 11,5 % et 9,37 %, respectivement. Avant le trimestre de Costco, la peur grandissait que le détaillant subisse un resserrement des marges comme Walmart (WMT) et Target (TGT). Mais cela ne s’est pas produit et une fois de plus Costco a montré pourquoi il est le détaillant le mieux géré de la planète et un gagnant de parts de marché, quel que soit l’environnement macroéconomique. L’action n’est peut-être pas bon marché à tous égards, mais nous pensons que le marché est prêt à lui accorder une prime en raison de la croissance fiable de ses bénéfices. Il est un peu surprenant pour nous de voir les actions COST s’échanger un peu plus bas dans les échanges après les heures normales, étant donné que beaucoup craignaient un manque à gagner après avoir vu les trimestres Walmart et Target. Mais c’est typique de COST le soir des gains. Croyez-le ou non, pour une action qui s’est négociée à un niveau record en avril, les actions se sont négociées à la baisse sur 13 des 18 derniers rapports sur les résultats. La raison en est qu’une grande partie des bonnes (ou des mauvaises) nouvelles sont prises en compte lorsque l’entreprise publie ses ventes mensuelles. Réfléchissez au passage de ce soir aux tendances historiques et nous continuerons à nous en tenir à ce meilleur détaillant de la race. Statistiques d’adhésion Les revenus provenant des frais d’adhésion sont une mesure étroitement suivie car ils sont basés sur un abonnement et c’est là que Costco réalise la majorité de ses bénéfices. Les frais d’adhésion ont augmenté d’environ 9,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 984 millions de dollars, dépassant les estimations de 968 millions de dollars. Costco a terminé son trimestre avec 116,6 millions de titulaires de carte au total, une augmentation par rapport aux 114,8 millions de titulaires de carte au total au dernier trimestre. Les membres exécutifs rémunérés ont terminé le trimestre à 27,9 millions, contre 27,1 millions au dernier trimestre. Les taux de renouvellement aux États-Unis et au Canada étaient de 92,3 %. C’est une hausse de 0,3 % par rapport au dernier trimestre. Le taux de renouvellement mondial a atteint 90 % pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, en hausse de 0,4 % par rapport au dernier trimestre. Costco continue de voir des taux de renouvellement des membres de première année plus élevés que les niveaux historiques. Les gens adorent être membres de Costco. Marges Les marges brutes étaient inférieures de 99 points de base par rapport à l’année dernière, mais sans l’impact de l’inflation du gaz, elles auraient été inférieures de 53 points de base. Les marges des entreprises ont subi des pressions au cours du trimestre en raison des marchandises de base, où les marges ont chuté de 87 points de base sur une base publiée et de 46 points de base hors inflation du gaz. La composition des ventes a été le principal moteur de la baisse, car la hausse des prix de l’essence exerce une pression sur les marges brutes. Au sein des marchandises de base, les marges brutes ont chuté principalement en raison des aliments gratuits, qui dépassent une comparaison très difficile par rapport à l’année dernière, lorsque la détérioration était faible et la productivité élevée. Les marges des activités auxiliaires et autres ont augmenté de 6 points de base en données publiées et de 18 points de base hors inflation du gaz. Ailleurs, “2% de récompense” a rapporté des marges en hausse de 8 points de base et de 3 points de base sans essence. Les marges LIFO (dernier entré, premier sorti) ont baissé de 25 points de base en données publiées et de 27 points de base hors gaz. Les autres marges ont diminué de 1 point de base dans les deux sens. Autres éléments Les catégories les plus performantes au troisième trimestre fiscal ont été les bonbons, les articles divers, les pneus, les jouets, les bijoux, les kiosques, les articles d’ameublement, les vêtements, la boulangerie et l’épicerie fine. Les alcools, les bureaux, les articles de sport et la quincaillerie ont sous-performé. La popularité mondiale de Costco signifie que l’entreprise a encore beaucoup de place pour l’expansion. La direction s’attend maintenant à ouvrir un total net de 24 nouveaux entrepôts cette année. C’est quatre de moins que ce qu’ils ont dit au dernier trimestre, mais il faut toujours s’attendre à un retard dans le timing. Costco prévoit maintenant d’ouvrir les quatre entrepôts retardés d’ici la fin du mois de novembre civil. L’entrepôt de Costco dans le district de Minhang à Shanghai a été fermé pendant les six dernières semaines du troisième trimestre, ce qui a eu un impact négatif sur les ventes de 35 millions de dollars. Le deuxième bâtiment de Costco à Suzhou a largement évité les blocages et les restrictions. Un troisième bâtiment à Shanghai devrait ouvrir ses portes en décembre et quatre bâtiments supplémentaires sont attendus en Chine au cours des prochaines années. La société a estimé que l’inflation des prix au cours du trimestre était de l’ordre de 7 %. C’est en hausse d’environ 6 % au trimestre précédent et de 4,5 % à 5 % il y a deux trimestres. Sur une note positive, l’inflation des produits frais a été légèrement inférieure à celle du trimestre précédent de l’année précédente. La société a déclaré qu’elle n’avait pas vu beaucoup de baisse des échanges par le consommateur. Le commerce à la baisse se produit lorsque les consommateurs commencent à acheter plus de produits de marque maison que de produits de marque afin de contrôler les coûts. La société a attribué les volumes importants qu’elle réalise dans un nombre relativement faible d’unités de stockage (SKU) comme l’une des raisons pour lesquelles elle a fait un travail efficace pour atténuer les augmentations de prix. Catalyseurs potentiels Lors de la conférence téléphonique, la direction a immédiatement abordé la tarification des membres. Rappelez-vous que Costco a historiquement augmenté ses frais d’adhésion tous les cinq à six ans, et nous approchons du cinquième anniversaire de la dernière randonnée en juin. Bien que beaucoup, dont nous, espéraient voir la direction annoncer une hausse des prix parce que ces dollars supplémentaires tombent généralement directement dans le résultat net, ils ont dit qu’ils ne pensaient pas que ce soit le bon moment. Leur raisonnement était l’environnement macroéconomique actuel et la façon dont l’inflation élevée a mis un fardeau sur les consommateurs. Avec les taux de renouvellement de Costco aussi élevés qu’ils le sont, Costco peut probablement augmenter ses frais d’adhésion avec peu ou pas de résistance de la part des clients. Il n’y a eu aucune discussion sur les liquidités au bilan et la possibilité d’un dividende spécial, mais nous continuons de croire qu’une annonce est possible plus tard cette année. Costco a versé un dividende spécial quatre fois au cours des huit dernières années, la dernière en novembre 2020. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long COST et WMT. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un acheteur charge une voiture avec de l’eau en bouteille chez un grossiste Costco à Chingford, en Grande-Bretagne, le 15 mars 2020. John Sibley | Reuter