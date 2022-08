Malgré les craintes de récession, la plupart des investisseurs n’ont pas déplacé les actifs 401(k)

De nombreux investisseurs s’inquiètent de l’arrivée d’une récession dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation élevée et de volatilité des marchés boursiers. Mais la majorité n’a pas changé de portefeuille, selon une étude de Fidelity Investments.

Seuls 5 % des investisseurs 401(k) et 403(b) ont modifié leur allocation d’actifs au cours du deuxième trimestre 2022, le rapport trouvelégèrement inférieur aux 5,3 % qui ont apporté des modifications au trimestre précédent.

Parmi les épargnants qui ont effectué des ajustements, la majorité des investisseurs n’en ont fait qu’un, le principal changement impliquant des changements vers des actifs plus conservateurs, selon les résultats.

Ce n’est pas surprenant, puisque de nombreux investisseurs 401 (k) utilisent des fonds dits à date cible, une option “fixez-le et oubliez-le” qui déplace automatiquement et progressivement l’allocation de l’investisseur vers des actifs plus conservateurs à l’approche de la retraite. Ces changements ne font pas partie des 5 % de fidélité notés, puisque le fonds procède aux ajustements.

En effet, 95% des plans 401(k) offraient des fonds à date cible en 2021, selon Vanguardet 81 % des participants ont utilisé ces fonds.

Cependant, si vous souhaitez que votre portefeuille reflète les préoccupations liées à l’économie, voici quelques options à considérer.