Malgré les complications dangereuses de la grossesse, les avortements refusés

Quelques semaines après l’annulation de Roe v. Wade, le Dr Grace Ferguson a traité une femme dont les eaux s’étaient rompues au milieu de la grossesse. Le bébé ne survivrait jamais et le risque de développer une infection potentiellement mortelle augmentait d’heure en heure.

Au moment où elle s’est rendue à Pittsburgh pour voir Ferguson, la femme avait passé deux jours dans un hôpital de Virginie-Occidentale, incapable de se faire avorter en raison d’une interdiction de l’État. La loi fait une exception pour les urgences médicales, mais la vie du patient n’était pas en danger à ce moment-là.

“Elle se tenait juste au bord de la falaise”, a déclaré Ferguson, “en attendant qu’une urgence se produise ou que le bébé décède.”

En Pennsylvanie, à l’hôpital à quatre heures de route, Ferguson a pu déclencher le travail pour mettre fin à la grossesse.

Un nombre croissant de médecins et de familles racontent des histoires similaires alors qu’une peur post-Roe se manifeste : des femmes enceintes atteintes de conditions médicales dangereuses se présentent dans les hôpitaux et les cabinets de médecins pour se voir refuser les avortements qui pourraient aider à les traiter. Certains médecins dans des États dotés de lois restrictives sur l’avortement disent avoir référé ou suggéré que plus de patients aillent ailleurs que jamais. Certaines femmes sont confrontées à des retards préjudiciables, potentiellement mortels.

Les médecins disent qu’ils sont obligés d’équilibrer le jugement médical avec des sanctions potentielles, y compris des peines de prison. Bien que même les lois les plus strictes autorisent l’avortement pour sauver la vie d’une mère, une question de poids subsiste : à quel point le patient doit-il être proche de la mort ?

“Vous ne passez pas automatiquement de vivant à mort”, a déclaré Ferguson. “Vous devenez lentement de plus en plus malade.”

Il est impossible de dire quand cette ligne est franchie, a déclaré le Dr Alison Haddock, qui siège au conseil d’administration de l’American College of Emergency Physicians. “Il n’y a aucun moment où je me tiens devant un patient gravement malade où je sais : OK, avant que sa santé ne soit en danger. Mais maintenant, leur vie est en danger », a-t-elle déclaré.

Les experts disent qu’il est difficile d’identifier les données sur les refus d’avortement lorsque des complications graves surviennent. Les employeurs découragent souvent les travailleurs de la santé d’en parler, bien que l’Associated Press ait contacté plus d’une douzaine de médecins et de patients qui ont partagé des histoires de tels déni.

Et de nombreux médecins et chercheurs conviennent que les preuves, même si elles sont largement anecdotiques, montrent un problème répandu. Au Texas, par exemple, une association de médecins a envoyé une lettre au conseil médical de l’État indiquant que certains hôpitaux refusaient de traiter les patients présentant des complications majeures en raison de l’interdiction de l’avortement imposée par l’État.

Et à l’Université de Californie à San Francisco, des chercheurs qui ont invité des agents de santé de tout le pays à envoyer anonymement des exemples de soins de mauvaise qualité causés par des restrictions à l’avortement se disent surpris par le volume initial de réponses. Vingt-cinq soumissions sont arrivées au cours des six premières semaines. Parmi eux figuraient des descriptions de patients renvoyés chez eux après la rupture des eaux au cours du deuxième trimestre, qui sont ensuite revenus avec des infections graves. L’une d’entre elles a parlé d’une grossesse extra-utérine qui s’est développée sur une cicatrice laissée par une césarienne précédente – ce qui peut provoquer une rupture utérine, une hémorragie et la mort.

« Les législateurs jouent avec le feu », a déclaré le Dr Dan Grossman, responsable du projet.

Le Dr Cara Heuser, spécialiste materno-fœtale dans l’Utah, a rappelé qu’une patiente avait refusé un avortement dans l’Idaho malgré le développement d’une grave maladie cardiaque au milieu de sa grossesse. La femme a dû être transportée dans l’Utah pour l’intervention.

Le Dr Lauren Miller, spécialiste materno-fœtale à Boise, a déclaré qu’elle voyait régulièrement des patientes dont les eaux se brisaient entre 15 et 19 semaines de gestation, et que tout ce que les médecins pouvaient faire, c’était les aider à prendre la décision difficile : « Est-ce qu’ils restent ici pour leurs soins ? et attendez simplement que quelque chose de grave se produise, ou les aidons-nous à trouver des soins hors de l’État ? »

Le Dr David Eisenberg, professeur agrégé à l’Université de Washington à St. Louis, a déclaré que les médecins et les hôpitaux du Missouri “renoncent régulièrement à cette responsabilité des soins” lorsque des personnes se présentent avec de graves complications. Ils se retrouvent au centre médical affilié à l’université où il travaille – l’un des rares du Missouri à pratiquer des avortements dans de tels cas.

Il a dit que les patients en crise se font dire : « Je dois appeler l’avocat de l’hôpital avant de savoir ce que je peux faire.

“C’est juste totalement fou et totalement inapproprié et vraiment malheureux.”

Les histoires sont similaires lorsque la grossesse est compliquée par un cancer – diagnostiqué chez environ 1 femme enceinte sur 1 000 chaque année.

Le Dr Karen Knudsen, PDG de l’American Cancer Society, a déclaré que certains oncologues sont confus quant au traitement des patientes enceintes atteintes de cancer, en particulier lorsque les thérapies peuvent provoquer une fausse couche. Le Dr Kristina Tocce, directrice médicale de Planned Parenthood of the Rocky Mountains, a déclaré qu’elle avait vu des patients avec des diagnostics potentiellement mortels obligés de conduire 10 heures ou plus, ou de voler hors de l’État, pour se faire avorter afin de pouvoir commencer une chimiothérapie ou une radiothérapie.

Tocce a déclaré qu’elle avait récemment traité une femme du Texas dont le cancer était entré en rémission, mais qu’elle était revenue de manière agressive après être tombée enceinte de son deuxième enfant. Elle a demandé un avortement pour reprendre le traitement contre le cancer qui promettait de la maintenir en vie pour son tout-petit. Au cours de la visite, elle a remercié Tocce à plusieurs reprises.

« J’ai finalement dit au patient : ‘Tu ne peux plus nous remercier. Nous faisons notre travail », a déclaré Tocce. “J’ai dit:” Je suis tellement perturbé que vous ayez dû voyager si loin avec votre famille et les obstacles que vous avez dû surmonter. “”

Certains opposants à l’avortement disent que les médecins peuvent refuser inutilement des avortements dans des situations potentiellement mortelles par peur. Le Dr Patti Giebink, une ancienne médecin spécialiste de l’avortement qui a décrit son changement d’opinion dans son livre “Unxpected Choice: An Abortion Doctor’s Journey to Pro-Life”, a déclaré que cela se résumait à l’intention. Si vous avez l’intention de sauver la mère et de ne pas mettre fin à la vie du fœtus, a-t-elle dit, “vous faites de la bonne médecine”.

“Nous sommes en quelque sorte dans une période où toutes ces questions se posent”, a-t-elle déclaré. “Les législatures vont travailler pour résoudre certains de ces problèmes.”

Le Dr Paul LaRose, membre de l’Association américaine des obstétriciens et gynécologues pro-vie, a déclaré qu’il pensait que le problème était exagéré et que ceux qui soulevaient des inquiétudes exagéraient.

“Ou ils peuvent être mal informés”, a-t-il déclaré. “La plupart des médecins pro-vie prendraient soin de la mère et feraient ce qui est nécessaire sans ôter délibérément la vie du bébé à naître.”

Mais certaines femmes disent que les lois restrictives sur l’avortement les ont mises en danger.

Kristina Cruickshank de Rosenberg, au Texas, pensait que sa vie était en danger après avoir reçu un diagnostic de «grossesse molaire partielle» non viable, dans laquelle le fœtus a trop de chromosomes et se développe de manière incomplète. Cruickshank, 35 ans, avait des problèmes de thyroïde et des kystes massifs autour des deux ovaires. Elle vomissait, saignait et souffrait.

C’était début juin, peu de temps avant la chute de Roe, lorsque le Texas a interdit presque tous les avortements après environ six semaines de grossesse. Elle a enduré trois jours d’agonie dans un hôpital avant que son médecin ne puisse en trouver un autre qui accepte la procédure de résiliation. Elle a pensé: “Qu’est-ce que je suis censée faire, juste rester allongée ici et mourir?”

Mylissa Farmer de Joplin, Missouri, a fait face à des retards similaires en août. Ses eaux ont éclaté à 17 1/2 semaines de gestation, l’envoyant aux urgences. Les tests ont montré qu’elle avait perdu tout son liquide amniotique. Le fœtus qu’elle et son petit ami avaient nommé Maeve ne devait pas survivre.

Malgré les risques d’infection et de perte de sang, elle n’a pas pu se faire avorter. Le fœtus avait encore un battement de coeur. Les médecins lui ont dit que la loi du Missouri avait remplacé leur jugement, selon les dossiers médicaux.

Elle a essayé pendant des jours de se faire avorter à l’extérieur de l’État, mais de nombreux hôpitaux ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas l’accepter. En fin de compte, une ligne d’assistance téléphonique pour l’avortement a connecté Farmer à une clinique de Granite City, dans l’Illinois. Elle a conduit 4 heures et demie de chez elle – pendant le travail – et a subi l’intervention.

Après que les médias aient couvert l’histoire de Farmer et qu’elle soit apparue dans une publicité politique, le département de la santé du Missouri a ouvert une enquête pour savoir si l’hôpital Joplin, qui a refusé de commenter l’affaire, avait violé la loi fédérale. L’État a partagé ses conclusions préliminaires avec le gouvernement fédéral.

Farmer a déclaré que l’expérience était si traumatisante qu’elle a pris une mesure permanente pour s’assurer que rien de tel ne lui arrive à nouveau.

Elle s’est fait ligaturer les trompes.

Laura Ungar et Heather Hollingsworth, Associated Press