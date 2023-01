Malgré les assauts russes en cours, certaines familles ukrainiennes se réunissent pour le Nouvel An – National

Pour des millions d’Ukrainiens, dont beaucoup sous les bombardements russes et aux prises avec des pénuries d’électricité et d’eau, les célébrations du Nouvel An seront étouffées alors que la guerre de 10 mois de la Russie gronde sans fin en vue.

Mais pour certaines familles, c’est une chance de se réunir, même brièvement, après des mois de séparation.

À la gare centrale de Kyiv samedi matin, Mykyta, toujours en uniforme, a serré un bouquet de roses roses en attendant sur le quai 9 que sa femme Valeriia arrive de Pologne. Il ne l’avait pas vue depuis six mois.

“C’était en fait vraiment difficile, vous savez, d’attendre si longtemps”, a-t-il déclaré à l’Associated Press après avoir étreint et embrassé Valeriia.

Lire la suite: Les preuves de crimes de guerre russes s’accumulent alors que le tribunal avertit que “l’Ukraine est une scène de crime” Lire la suite Les preuves de crimes de guerre russes s’accumulent alors que le tribunal avertit que “l’Ukraine est une scène de crime”

L’histoire continue sous la publicité

À proximité, un autre soldat, Vasyl Khomko, 42 ans, a joyeusement rencontré sa fille Yana et sa femme Galyna qui ont vécu en Slovaquie à cause de la guerre, mais sont retournées à Kyiv pour passer le réveillon ensemble.

L’ambiance contrastait fortement avec celle d’il y a 10 mois, lorsque des familles avaient été déchirées par l’invasion russe de l’Ukraine.

En février, les pères, les maris et les fils ont dû rester sur place alors que leurs épouses, mères et filles montaient à bord de trains avec de jeunes enfants en quête de sécurité à l’extérieur du pays. Des scènes d’adieux en larmes ont brûlé les écrans de télévision et les premières pages des journaux du monde entier.

Mais le dernier jour de l’année marqué par la guerre brutale, beaucoup sont retournés dans la capitale pour passer le réveillon du Nouvel An avec leurs proches.

À la mode maintenant Le chaos des voyages chez Sunwing n’est pas dû à la dotation en personnel, selon le syndicat: “Les pilotes sont disponibles pour voler”

Les déclarations de revenus de Trump montrent des liens avec la Chine et d’autres pays. Voici ce qu’ils révèlent d’autre À la mode maintenant Les déclarations de revenus de Trump montrent des liens avec la Chine et d’autres pays. Voici ce qu’ils révèlent d’autre

Le chaos des voyages chez Sunwing n’est pas dû à la dotation en personnel, selon le syndicat: “Les pilotes sont disponibles pour voler”

L’histoire continue sous la publicité

Alors que les attaques russes continuent de cibler les alimentations électriques, laissant des millions de personnes sans électricité, aucune grande célébration n’est prévue et un couvre-feu sera en place au moment où l’horloge sonnera dans la nouvelle année. Mais pour la plupart des Ukrainiens, être avec leur famille est déjà un luxe.





1:52

Les missiles russes coupent le courant dans toute l’Ukraine



Valeria a d’abord cherché refuge contre le conflit en Espagne, mais a ensuite déménagé en Pologne. Lorsqu’on lui a demandé quels étaient leurs plans pour le réveillon du Nouvel An, elle a simplement répondu: “Juste pour être ensemble.”

Le couple a refusé de partager son nom de famille pour des raisons de sécurité, car Mykyta se bat sur les lignes de front dans le sud et l’est de l’Ukraine.

Sur le quai 8, un autre jeune couple réuni. L’étudiante universitaire Arseniia Kolomiiets, 23 ans, vit en Italie. Malgré le désir ardent de voir son petit ami Daniel Liashchenko à Kyiv, Kolomiiets avait peur des missiles russes et des attaques de drones.

L’histoire continue sous la publicité

“Il était comme, ‘Venez s’il vous plaît! S’il te plaît viens! S’il vous plaît, venez ! », se souvient-elle. “J’ai décidé que (avoir) peur est une partie, mais être avec des êtres chers pendant les vacances est la partie la plus importante. Alors, j’ai surmonté ma peur et me voici maintenant.

LIRE LA SUITE: L’armée canadienne se précipite pour acheter de nouvelles armes après les leçons tirées de la guerre en Ukraine

Bien qu’ils n’aient pas d’électricité à la maison, Liashchenko a déclaré qu’ils avaient hâte d’accueillir 2023 avec sa famille et leur chat.

Afin de s’assurer que les habitants ont de la lumière pendant leurs célébrations, le gouvernement régional de la province d’Odessa, dans le sud-ouest de l’Ukraine, prévoit de limiter le travail des industries les plus énergivores les 31 décembre et 1er janvier.

Le chef régional Maksym Marchenko a fait cette annonce vendredi via Telegram et a déclaré que les ingénieurs électriciens de la province avaient utilisé tous les moyens possibles pour “éliminer les conséquences” du barrage d’attaques russes contre l’Ukraine jeudi et rétablir l’alimentation électrique.

À Kyiv, les récentes attaques en ont laissé beaucoup sur les nerfs, ne sachant pas si le ciel sera paisible le dernier jour de l’année.

“Nous espérons qu’il n’y aura pas de surprises aujourd’hui”, a déclaré Natalya Kontonenko, venue de Finlande. C’était la première fois qu’elle voyait son frère Serhii Kontonenko depuis le début de l’invasion à grande échelle le 24 février. Serhii et d’autres parents ont voyagé de Mykolaïv à Kyiv pour rencontrer Natalya.

L’histoire continue sous la publicité

“Nous ne sommes pas concernés par l’électricité, parce que nous sommes ensemble et que je pense que c’est le plus important”, a-t-il déclaré.