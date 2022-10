Malgré les accusations portées contre la société CVC, les propriétaires disent qu’ils continuent de perdre des millions dans de nouveaux contrats

Malgré des centaines d’appels et de plaintes – et des millions de dollars en contrats contestés par des propriétaires – une entreprise ontarienne d’équipement de chauffage et de climatisation continue de fonctionner même avec des dizaines d’accusations alléguant des violations de la Loi sur la protection du consommateur de la province, un CBC Marché révèle l’enquête.

Le ministère de la Prestation de services publics et commerciaux est responsable de la protection des consommateurs et indique sur son site Web qu’il traite les plaintes et applique les lois sur la protection des consommateurs.

Par le biais d’une demande d’accès à l’information – un processus qui permet au public, y compris les journalistes, d’accéder aux dossiers du gouvernement – Marché a constaté qu’il y a eu plus de 400 incidents, demandes de renseignements et plaintes depuis janvier 2019 auprès de Protection des consommateurs Ontario, un programme du ministère impliquant Ontario Green Savings.

Dans ces plaintes, les propriétaires ont décrit se sentir « menti », « trompé » et « arnaqué ». Et beaucoup ont partagé des descriptions détaillées de la façon dont ils ont été amenés à croire que les vendeurs d’Ontario Green Savings étaient des employés du gouvernement offrant des économies et des rabais sur l’énergie qui apparaîtraient sur une facture de services publics.

Mais le gouvernement de l’Ontario n’offre pas de telles remises par l’intermédiaire d’entreprises privées de CVC.

Dossiers obtenus par Marché montrent que depuis 2019, les propriétaires ont contacté le ministère pour contester plus de 2,2 millions de dollars en contrats de CVC avec Ontario Green Savings.

Marché a enquêté sur cette arnaque plus tôt cette année constatant qu’au lieu d’économiser de l’argent, les résidents disent qu’ils se retrouvent piégés dans des contrats qui peuvent durer dix ans et coûter des milliers de dollars de plus que ce que vaut réellement l’équipement de location.

REGARDER | Des caméras cachées capturent des tactiques trompeuses utilisées pour vendre des contrats CVC hors de prix :

Des caméras cachées surprennent une escroquerie CVC en action Dénoncer les tactiques de vente trompeuses utilisées pour attirer les gens dans des contrats de CVC injustes et trop chers. Et les initiés révèlent les nouvelles façons dont ils vous incitent également à vous inscrire à d’autres équipements domestiques.

Et cela pourrait s’aggraver pour certains.

Lorsque l’équipement de location est attaché à une maison, d’une sonnette à une fournaise, l’entreprise associée peut placer un privilège sur le titre de cette propriété comme une forme de garantie que le contrat sera payé. Et les entreprises peuvent placer un privilège sur les maisons des consommateurs immédiatement, même sans paiement manqué.

L’équipe à Marché a entendu des dizaines de clients d’Ontario Green Savings et de sa branche financière, dont beaucoup se disent choqués de trouver un privilège ou un avis de sûreté (NOSI) placé contre le titre de leur maison à leur insu, ce qui en Ontario est légal et peut être fait à l’insu du propriétaire.

Le gouvernement de l’Ontario n’était pas là pour aider, disent les propriétaires

Abel Cheung d’Orléans, en Ontario, perd plus de 11 000 $ parce qu’il s’est inscrit pour un filtre à eau qui était censé lui faire économiser de l’argent.

Cheung dit qu’il s’est senti obligé de payer plus de 11 000 $ à Ontario Green Savings pour faire retirer le privilège placé sur le titre de sa maison. Après avoir installé un filtre à eau dans son sous-sol, l’entreprise a placé un privilège sur sa maison le lendemain, ce qu’il n’a découvert qu’en tentant de refinancer son hypothèque près d’un an plus tard.

“Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, comment ont-ils osé mettre un privilège sur ma maison ?'”

Keira Major de Hamilton, en Ontario, s’est retrouvée dans une situation similaire. Elle a payé près de 9 000 $ à la même entreprise de CVC pour acheter un filtre HEPA et faire retirer le privilège de sa maison. Major dit qu’elle pensait que l’entreprise était associée à un programme gouvernemental.

Tous deux se sont tournés vers le ministère pour obtenir de l’aide, mais ont déclaré n’en avoir reçu aucune.

Cheung a déposé sa plainte en 2020, et Major l’année suivante. Cheung dit que le ministère n’a rien fait, citant des retards dus à la pandémie de COVID-19. Et Major a reçu une lettre indiquant que sa plainte ne ferait pas l’objet d’une enquête et l’a référée à l’organisme à but non lucratif Pro Bono Ontario pour obtenir des conseils juridiques.

“Le ministère est là pour faire en sorte que le gouvernement paraisse bien, que nous protégions nos consommateurs alors qu’ils ne le sont vraiment pas”, a déclaré Major.

Le gouvernement porte des accusations, mais cela n’arrête pas l’entreprise

En 2019, le ministère a porté des dizaines d’accusations contre Ontario Green Savings et son directeur pour violation de la Loi sur la protection du consommateur, mais les clients disent qu’il continue avec les mêmes tactiques de vente trompeuses.

Dans une déclaration par courriel, un avocat représentant Ontario Green Savings a déclaré que “la société enquête actuellement sur les allégations portées contre elle et se défendra, si nécessaire, devant un tribunal”.

Il a également déclaré que l’entreprise avait déjà “pris des mesures réformatrices positives” en mettant à jour ses politiques et ses pratiques.

Et dans une déclaration par e-mail, le ministère de la Prestation des services publics et commerciaux a déclaré qu’il “surveille les plaintes et prend les mesures d’application appropriées conformément à la loi sur la protection des consommateurs”.

Il a également déclaré que, puisque l’affaire Ontario Green Savings est devant les tribunaux, il serait inapproprié de commenter davantage.

Un éventuel correctif

Jennifer Lillie, une avocate en litige civil spécialisée dans le droit de la consommation, affirme que le gouvernement pourrait faire davantage pour protéger les propriétaires.

“Je pense qu’il y a de bonnes raisons de penser que ces NOSI devraient être plus difficiles à enregistrer et beaucoup plus faciles à supprimer. Ainsi, ces entreprises n’ont pas à aller en justice pour enregistrer les NOSI, mais les consommateurs sont obligés d’aller en justice dans afin de les faire enlever », a déclaré Lillie.

Lillie représente actuellement cinq clients qui poursuivent Ontario Green Savings devant la cour des petites créances.

L’avocate en contentieux civil Jennifer Lillie affirme que la législation sur la protection des consommateurs n’est pas respectée par certaines sociétés de location d’équipements de chauffage et de climatisation. (Anu Singh/CBC)

Elle dit que les propriétaires n’auront souvent aucune idée qu’il y a un privilège sur leur propriété jusqu’à ce qu’ils vendent leur maison ou refinancent leurs hypothèques.

“À ce moment-là, ils ne peuvent pas conclure la vente ou l’accord, et ils peuvent être rachetés pour des sommes d’argent ridicules”, a déclaré Lillie.

Une façon potentielle de protéger les propriétaires, dit Lillie, est que le gouvernement crée un processus dans lequel le bureau d’enregistrement immobilier avise les gens lorsqu’un privilège a été enregistré sur leur propriété.

Comment pouvez-vous protéger votre maison?

En Ontario, les consommateurs ont le droit d’annuler tout contrat signé à son domicile dans un délai de rétractation de 10 jours, et jusqu’à un an après si l’entreprise ou le vendeur a fait des déclarations trompeuses sur le contrat.

Alors que les ventes à domicile sont illégales en Ontario, Lillie prévient que certaines entreprises ont trouvé des échappatoires. Elle dit que l’Ontario Green Savings a fait signer à certains propriétaires une feuille de papier indiquant qu’ils avaient été invités à la maison, ce qui était une condition mise en place par le ministère pour protéger les consommateurs.

Les propriétaires qui souhaitent vérifier s’il existe un privilège sur leur propriété peuvent contacter le bureau d’enregistrement foncier local ou provincial. Dans Ontario , les consommateurs peuvent acheter ce qu’on appelle un registre des colis. Là, ils trouveront des privilèges répertoriés, ou parfois il dira “NO SEC INTERST”, le “non” étant l’abréviation de “avis”, et non une absence de sûreté.

Lillie dit que ceux qui repèrent un privilège inattendu devraient demander des conseils juridiques, et pour ceux qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat, Pro Bono Ontario est un bon point de départ.